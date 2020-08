Is je MacBook verbonden met de oplader, maar lukt het niet om op te laden? Zie je een melding 'Batterij laadt niet op'? In deze tip lees je over mogelijke oorzaken en oplossingen, voor als je MacBook niet wil opladen.

Waarom laadt mijn MacBook niet op?

Je steekt de oplader in je MacBook maar er gebeurt niets? Soms krijg je in dat geval een melding ‘Batterij laadt niet op’, maar het kan ook gebeuren dat je geen melding krijgt. Of dat de accu langzamerhand leegloopt terwijl jij dacht dat je aan het opladen was.

#1 Geoptimaliseerd opladen

Sinds macOS 10.15.5 kent de MacBook een functie die de batterijduur van je MacBook optimaliseert. Deze functie genaamd Geoptimaliseerd opladen in macOS werkt alleen op MacBooks met USB-C Thunderbolt 3-aansluitingen. Wanneer de functie is ingeschakeld leert je Mac van jouw dagelijkse gebruik en zal de accu hierop gekalibreerd worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat het opladen soms tijdelijk gestopt wordt.

Het is de bedoeling dat dit vanzelf weer stopt, maar gebeurt dit niet of wil je het opladen forceren? Schakel de functie dan uit. Hoe je dat doet lees je in de onderstaande tip. Bovendien hebben we daar meer informatie over de werking van de functie.

Oplossing: Schakel Geoptimaliseerd opladen voor Mac uit of wacht tot het opladen begint.

#2 De stroomadapter of -toevoer werkt niet goed

De tweede mogelijkheid is dat je niet de juiste stroomadapter gebruikt. Gebruik je een stroomadapter die eigenlijk voor de iPad of voor een ander apparaat bedoeld is, dan verloop het opladen heel traag. Het is niet schadelijk voor de batterij, maar het duurt erg lang en het kan gebeuren dat de accu sneller leegloopt dan dat de adapter ‘m kan opladen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sommige 12 Volt-opladers voor in de auto.

Gebruik je de stroomadapter die bij je MacBook werd geleverd? Dan zou het opladen probleemloos moeten verlopen. Je kunt ook een officiële adapter van een andere MacBook gebruiken, ook als deze zwaarder is dan het model dat voor jouw MacBook geschikt is. Apple zorgt ervoor dat je deze veilig kunt gebruiken.

Misschien is het stopcontact kapot of ben je vergeten een schakelaar om te zetten. Check met een ander apparaat of de stroomtoevoer überhaupt werkt. Stopcontacten in het Verenigd Koninkrijk hebben vrijwel altijd een extra schakelaar en dat geldt ook voor sommige stekkerblokken.

In onze afzonderlijke tip lees je welke MacBook oplader je nodig hebt voor jouw laptop. Er is niet één juiste oplader, maar de originele is wel de beste keuze.

Oplossing: Gebruik een stroomadapter met een hogere wattage, het liefst de originele die bij je MacBook zat.

Wordt de adapter warm tijdens het opladen? Dat kan gebeuren tijdens normaal gebruik. Zorg daarom voor voldoende ventilatie en leg de adapter niet onder een kussen, dekbed of deken. De lichtnetadapter kan zichzelf uitschakelen als deze te warm wordt. In dit geval haal je de adapter los en laat je deze eerst afkoelen.

Zie je een vonkje als je de stekker in het stopcontact steekt? Dit is ongevaarlijk en is geen reden tot ongerustheid. Je moet wel opletten als je verkleuringen aan de adapter ziet, een brandgeur ruikt of vonken ziet op andere plekken dan bij de pinnen van de stekker.

#3 Je gebruikt een verkeerde kabel

Het is ook mogelijk dat er iets mis is met de kabel. Apple-apparaten zijn soms kieskeurig als het om kabels en opladers gaat. Gebruik je een niet-officiële kabel, dan kan het opladen (tijdelijk) worden gestopt om je MacBook te beschermen tegen eventuele schade.

Oplossing: Gebruik het liefst originele Apple-kabels.

Meer oorzaken als je MacBook opladen niet lukt

Er zijn nog meer mogelijke oorzaken als je MacBook niet goed opgeladen kan worden. Hier zijn nog enkele andere punten die je kunt controleren:

Check of er stof in de USB-C-poort zit.

Klik op het batterij-icoontje in de menubalk bovenin. Krijg je een melding dat de accu onderhoud nodig heeft, dan is het belangrijk om contact op te nemen met Apple voor een batterijvervanging.

Is de adapter of de kabel kapot? Als er zichtbare schade is, zou je even moeten controleren of het met een andere adapter en kabel wel werkt.

Is het opzetstukje goed aangesloten? Elke MacBook-adapter bestaat uit twee delen: een rechthoekig blokje en een opzetstukje, dat je kunt verwisselen zodat je ook een buitenlandse stekker kunt gebruiken. Soms is dit niet helemaal goed qua aansluiting.

Is er een reparatieprogramma voor jouw MacBook actief? Mogelijk zijn er bekende problemen met de MacBook-accu of kom je in aanmerking voor gratis vervanging van de accu.

Herstart je MacBook. Soms lost dit onverklaarbare problemen op.

Installeer de nieuwste updates. Soms is er een bekend probleem, waardoor je MacBook niet goed werkt, dat in de nieuwste update is opgelost.

Lukt het toch niet om je MacBook op te laden? Dan is er misschien iets aan de hand met jouw specifieke MacBook. Neem hiervoor contact op met Apple Support. Zij helpen je dan verder, maar wij kunnen niets zeggen over eventuele kosten. Dat heeft onder meer te maken met of je nog in de garantietermijn zit.

