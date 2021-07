MagSafe Battery Pack voor iPhone 12

De MagSafe Battery Pack is per direct verkrijgbaar voor 109 euro bij de Apple Store. Je plakt ‘m achterop toestellen uit de iPhone 12-serie. Hij is geschikt voor alle modellen, van de iPhone 12 mini tot en met de iPhone 12 Pro Max. In vergelijking met eerdere modellen zit er geen hoesje meer aan vast, zodat je ook bij overstap naar een nieuwe iPhone deze Battery Pack kunt blijven gebruiken.



De MagSafe Battery Pack zit magnetisch vast achterop het toestel en is op te laden met een Lightning-kabel. Je kunt ook tegelijk een aangesloten iPhone opladen. Apple raadt aan om minimaal een 20 Watt USB-C-lader te gebruiken zodat het opladen lekker vlot gaat. De eerste exemplaren worden vanaf volgende week geleverd en je hebt minimaal iOS 14.7 op je toestel nodig.

De Battery Pack laadt je iPhone onderweg op met 5 Watt, dus echt snel gaat het niet. Je kunt de accustatus bekijken via een widget. Gebruik je de Battery Pack, dan zal je iPhone maar tot 90% opgeladen worden. Om verder te laden moet je het Bedieningspaneel openen en op het batterijicoontje drukken om aan te geven dat je verder wilt laden naar 100%. De MagSafe Battery Pack zelf heeft een output van 1460mAh of 11.13Wh.

Er waren al batterijen die je achterop je iPhone 12 kunt plakken, onder andere van Xtorm (review) en Zens, maar die zijn alleen ‘MagSafe compatible’. Apple’s eigen batterij is de eerste officiële powerbank die achterop je iPhone plakt en ook ‘MagSafe Certified’ is.

Bekijken:

MagSafe Battery Pack voor iPhone 12-serie: 109 euro

Nieuwe AirTag-sleutelhangers in geel en groen

Apple heeft ook twee nieuwe AirTag-sleutelhangers in de kleuren geel en groen uitgebracht. Ze zijn gemaakt van leer en per direct verkrijgbaar. Hier vind je ze de sleutelhangers:

AirTag leren sleutelhanger in California Poppy-geel: 39 euro

AirTag leren sleutelhanger in bosgroen: 39 euro

En de tashangers vind je hier: