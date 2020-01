In deze vooruitblik op Apple in 2020 lees je zeven verwachtingen voor het komende jaar. Waar gaat Apple dit jaar de focus op leggen? Hoe wil Apple haar gebruikers tevreden houden?

Vooruitblik op Apple in 2020: onze verwachtingen

2019 werd gekenmerkt door een combinatie van een berg nieuwe producten en de introductie van allerlei nieuwe diensten. Wat dat betreft lijkt 2020 een stuk rustiger te worden, want nieuwe diensten hoeven we niet te verwachten. Maar wat is Apple dan wel in 2020 allemaal van plan? In deze vooruitblik bespreken we zeven verwachtingen voor Apple in 2020: van 5G tot aan de events en van producten tot aan verbeterde software.



#1 Veel nieuwe producten (maar minder dan in 2019)

Eerder kon je op iCulture al lezen welke Apple-producten in 2020 verwacht worden. Daarin lees je welke nieuwe apparaten Apple het komende jaar vermoedelijk gaat aankondigen. Naast de nieuwe iPhones, Apple Watch en iPad Pro, verwachten we ook de introductie van de AirTag. Apple’s eigen Bluetooth-tracker voor het terugvinden van spullen is al vaak uitgelekt, maar nog niet officieel onthuld. Mogelijk heeft Apple nog meer verrassingen in petto. Misschien zien we wel een eerste blik op de AR-bril of komt Apple eindelijk met een eigen koptelefoon.

Toch denken we dat Apple het qua producten rustiger aan doet, al is het alleen maar omdat er vorig jaar al een aantal producten geüpdatet zijn die hier al een tijd om stonden te springen. Denk aan de iPad mini, iPod touch en de Mac Pro: ze kregen allemaal in 2019 een update en kunnen de komende tijd nog wel even mee. We denken daarom dat het aantal nieuwe en bijgewerkte producten een stukje minder is dan vorig jaar.

#2 Events in 2020

De belangrijkste plek voor Apple om nieuwe aankondigingen te doen, is op het podium tijdens een groots event. Het is de verwachting dat Apple verspreid over het jaar meerdere aankondigingen doet. Dit zijn de maanden waarin we de events van 2020 verwachten:

De kans op een event in maart lijkt groot, want we wachten nog steeds op een nieuwe iPad Pro en er gaan al lange tijd geruchten over een nieuwe goedkopere iPhone, als spirituele opvolger van de iPhone SE. Deze iPhone SE 2 krijgt vermoedelijk hetzelfde design als de iPhone 8, maar dan met een vernieuwde binnenkant.

Juni en september zijn een zekerheid, want dan houdt Apple respectievelijk de WWDC en het jaarlijkse iPhone-event. En wat betreft de WWDC: het is nog maar de vraag of Apple die naam aanhoudt. De WWDC-app heet inmiddels Apple Developer, dus het zou zomaar kunnen dat Apple diezelfde kortere naam gebruikt voor de beurs en het event.

#3 Het jaar van 5G

Voor de iPhone wordt 2020 een belangrijk jaar. Apple heeft volgens bronnen maar liefst vijf modellen voor dit jaar gepland, waarvan er vier in het najaar verschijnen. Deze 2020 iPhones worden de eerste modellen die ondersteuning krijgen voor 5G. De beloftes voor 5G zijn groot, al is het nog maar de vraag of je daar dit jaar al echt iets van gaat merken. 5G is in theorie sneller en betrouwbaarder, maar net als destijds bij 4G zal het nog even duren voordat je er echt flink van profiteert. Nederlandse providers willen in 2020 van start gaan met 5G en T-Mobile belooft zelfs een landelijk dekkend 5G-netwerk. Hoe dan ook zal 2020 het jaar van 5G zijn, al is het alleen maar omdat de iPhones er dan klaar voor zijn.

#4 Software-updates beter geregeld

2019 ging de boeken in als een rommelig software-jaar. Het najaar was gevuld met grote en kleine updates, waar telkens wel weer nieuwe bugs in voorkwamen. Bugs zijn onvermijdelijk, dus een geheel bug-vrij besturingssysteem is voorlopig nog maar een droom. Maar er kunnen nog wel heel veel dingen beter. 2020 wordt volgens ons het jaar waarin Apple (weer) bewijst dat ze wel degelijk een kwalitatief goede update kunnen uitbrengen. Niet zozeer qua nieuwe functies (daar hebben we in 2019 weinig over te klagen gehad), maar dan vooral qua stabiliteit.

De planning moet wat ons betreft op de schop en het lijkt erop dat Apple dat ook in ziet. De eerste berichten zijn dat Apple de ontwikkeling van iOS 14 anders gaat aanpakken, voornamelijk door de grotere hoeveelheid bugs in de eerste versies van iOS 13. Dit is een trend die we eigenlijk elke keer zien: na een wat minder geslaagde release volgt een veel stabielere update. Zo verliep de start van iOS 11 destijds ook nogal stroef, terwijl iOS 12 een stuk beter was. Dat we daar dan wat nieuwe functies voor moeten inleveren, vinden we helemaal niet erg.

#5 Diensten moeten zich bewijzen

2019 was het jaar waarin Apple maar liefst drie nieuwe diensten introduceerde: Apple News+, Apple Arcade en Apple TV+. De eerste heeft in de VS een stroeve start en de laatste twee gingen pas in het najaar wereldwijd van start. In 2020 moet Apple bewijzen of de diensten blijvertjes zijn. Zeker als je onlangs een nieuw Apple-product gekocht hebt. Je kan dan een jaar lang gratis Apple TV+ kijken, maar blijven mensen ook daarna nog kijken? Het wordt erop of eronder voor Apple, want het is belangrijk dat Apple constant nieuwe interessante titels aan het aanbod toevoegt.

We zien het ook nog wel gebeuren dat Apple toch bestaande films of series aan het aanbod toevoegt, als blijkt dat het aantal kijkers bijvoorbeeld terugloopt. Het aankopen van reeds bestaande content is een veelgebruikte tactiek. Als films of series passen bij Apple’s streven voor “storytellers”, is dit wat ons betreft geen onrealistische optie.

2020 wordt wellicht ook het jaar dat Apple een allesomvattende bundel gaat aanbieden, waarin meerdere diensten verwerkt zitten. Alle diensten die Apple gepland heeft, zijn inmiddels beschikbaar. Een combiebundel van Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade en extra iCloud-opslag, zien wij dan ook wel zitten. Al in januari vorig jaar schreven we dat het tijd is voor een Apple Prime, waarin ook hardware inbegrepen zou kunnen zijn.

#6 Apple Watch met eSIM naar Nederland?

In 2019 zette de eerste Nederlandse provider de stap met de eSIM op de iPhone. Je kan bij T-Mobile de dualsim op de iPhone gebruiken dankzij de ondersteuning van de eSIM. Hoewel de stap naar de eSIM op de Apple Watch daarmee nog niet gemaakt is, denken we stiekem wel dat het dit jaar gaat gebeuren. We hebben er goede hoop in dat op zijn minst één provider overstag gaat. Als we ons geld erop zouden moeten inzetten, denken we dat het T-Mobile dit jaar lukt. In ons interview over de eSIM gaf de provider al aan ernaar te kijken.

Een bijkomend voordeel van de 4G Apple Watch, is dat er dan ook in één klap nieuwe materialen voor de kast bij komen. Dat betekent dat je in Nederland dan ook eindelijk weer een roestvrij stalen, keramieken of zelfs een titanium Apple Watch kan halen. In één klap is er dan meteen veel meer keus dan alleen de aluminium uitvoering, al betaal je daar wel een flinke prijs voor.

#7 Meer banken met Apple Pay (en meer diensten en producten naar Nederland)

Vorig jaar eindigde we onze vooruitblik met Apple Pay en dat is dit jaar niet anders. Toch staat de situatie er nu heel anders voor. Apple Pay is in Nederland beschikbaar bij de drie grootste banken van het land en is ook nog eens te gebruiken bij kleinere partijen als bunq en N26. Maar toch is nog niet iedereen tevreden: klanten van de banken van de Volksbank (SNS, ASN en RegioBank) staan nog te springen om de betaaldienst te kunnen gebruiken. Volgens SNS Bank zijn ze met Apple in gesprek, dus wij hebben goede hoop dat ook deze banken dit jaar overstag gaan. Triodos beloofde ook dat er in 2020 goed nieuws zou komen.

Waar het in Nederland snel gegaan is, lopen de banken in België nog wel wat achter. Na de introductie eind 2018 met BNP Paribas, Fintro en Hello bank! bleef het lange tijd stil. Alleen partijen als bunq en N26 doen mee, maar de grote Belgische banken laten nog weinig van zich horen. Wellicht dat ING België dit jaar goed nieuws heeft. We blijven in ieder geval hopen.

Daarnaast houden we hoop dat Apple nog meer producten naar Nederland en België gaat brengen. De grootste kanshebber is de HomePod, hoewel concrete aanwijzingen voor Nederlandse ondersteuning nog ontbreekt. Een andere mogelijkheid is dat Apple meer gaat investeren in de buitenlandse uitrol van Apple News. Er is nog niets over bekend, maar we blijven hoop houden.

