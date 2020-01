Apple heeft een eigen video-on-demand streamingdienst, genaamd Apple TV+. Voor €4,99 per maand kun je met het hele gezin kijken, al is het aanbod aanvankelijk nog wel wat beperkt. Je kunt ook gratis kijken, maar dan moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder leggen we uit hoe je gratis naar Apple TV Plus kijkt. Je hoeft geen kassabon op te sturen of enquetes in te vullen, het gaat automatisch als het juiste product hebt en deze recent hebt geactiveerd.

Bij deze producten krijg je Apple TV+ gratis

Apple laat je gratis Apple TV+ kijken als je een recent product aanschaft. Het gaat hier om alle producten waarop je Apple TV+ kunt bekijken, namelijk:

iPhone

iPad

iPod touch

Apple TV

Mac

De Apple Watch staat niet in het rijtje, omdat je daarop geen Apple TV+ kunt kijken. Het hoeft niet het allernieuwste model te zijn; het mag ook een voorlaatste versie van de Apple TV of een iPhone 7 zijn.

Je kunt ook Apple TV+ kijken via tv.apple.com op het web, op bepaalde Samsung smart-tv’s uit 2018 en 2019 en in de toekomst via Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony en VIZIO. Ook kun je het streamen via AirPlay 2 naar tv’s van Samsung, LG en VIZIO (dat laatste merk is niet in Nederland verkrijgbaar).

Je krijgt géén gratis Apple TV+ bij aankoop van een van de genoemde televisies of tv-kastjes.

Wanneer moet ik het product aanschaffen/activeren?

Het maakt niet uit wanneer je het product hebt aangeschaft, maar je moet het op of na 10 september 2019 hebben geactiveerd. Dat is namelijk de datum waarop de startdatum van de tv-dienst werd aangekondigd en Apple hanteert dit als belangrijke dag. Heb je in augustus een nieuwe iPhone gekocht (wat we sowieso afraden) en heb je die meteen in gebruik genomen, dan kom je dus niet in aanmerking. Heb je in september alleen een nieuwe Watch gekocht, dan krijg je ook geen Apple TV+.

Stond je toch al op het punt om een nieuwe Apple TV te kopen en wil je dan ook graag Apple TV+ erbij, dan is nu het ideale moment om de sprong te maken want je krijgt de tv-dienst er gratis bij en bespaart daarmee €60.

Hoe weet Apple wanneer ik mijn product heb geactiveerd?

De werkwijze bij Apple TV+ lijkt wel een beetje op wat eerder met gratis toegang tot iWork gebeurde: je kon op een gegeven moment deze software gratis downloaden als je een geschikt product had gekocht. Apple kan zien of jij op een bepaalde datum een product in gebruik hebt genomen. Je kunt zit zelf ook achterhalen. Dit werkt het gemakkelijkst door te kijken hoe lang de garantie op je iPhone nog duurt:

Zoek het serienummer van je iPhone op. Ga naar de dekkingspagina van Apple (via deze link). Log in met je Apple ID en vul je serienummer in. Onder het kopje Dekking van reparaties en service zie je wanneer de 1-jarige garantie afloopt.

In het voorbeeld is dit 19 september, dus je hebt op 19 september 2019 je toestel geactiveerd. Dit is na 10 september, dus de eigenaar van dit toestel komt in aanmerking. Op de pagina Beheer je Apple ID kun je zien welke apparaten je hebt, zodat je kunt checken welke in aanmerking komen.

Moet ik mijn producten bij Apple kopen?

Het is niet nodig om de genoemde producten bij Apple te kopen. Je kunt ook bij MediaMarkt, Coolblue of een andere winkel iets aanschaffen. Voor Apple is het alleen van belang dat jij het juiste product hebt en deze op of na 10 september 2019 hebt geactiveerd.

Wanneer gaat het aanbod in?

Apple TV+ is gestart op 1 november. Vanaf dat moment kun je je aanmelden voor het gratis aanbod. Voor apparaten die tussen 10 september en 1 november 2019 geactiveerd zijn, geldt dat je drie maanden de tijd hebt om het gratis kijken te activeren. Dat betekent dus dat je tot en met 31 januari 2020 de tijd hebt om de aanbieding te claimen. Het is de vraag of Apple zo streng is met deze datum en de kans is groot dat je vóór die datum je nieuwsgierigheid niet kunt bedwingen en toch even gaan kijken. Wel is het verstandig om het startmoment slim te kiezen, dus niet op het moment dat je het veel te druk hebt om te kijken.

Heb je een nieuw apparaat ná 1 november geactiveerd? Dan is het zo dat je na activering van je apparaat 90 dagen de tijd hebt om van het aanbod gebruik te maken. Stel je koopt en activeert op 16 december 2019 een nieuwe iPhone, dan heb je tot 16 maart 2020 om je gratis jaar Apple TV+ te claimen.

Het is niet bekend tot wanneer de actie precies geldt.

Kan ik het aanbod stapelen?

Stel, je hebt recent een iPhone en iPad gekocht en er komt binnenkort ook nog een nieuwe MacBook binnen. Kan je dan 3 jaar lang gratis naar Apple TV+ kijken? Helaas is dat niet het geval. Het aanbod geld maar eenmalig. Het is dan ook maar de vraag of je volgend jaar bij aanschaf van je nieuwe iPhone opnieuw een gratis jaarabonnement krijgt.

Waarschijnlijk is het aanbod aan films en series op dat moment zover uitgebreid, dat Apple vindt dat je er best voor mag betalen.

Wat moet ik nú doen om Apple TV+ gratis te kijken?

Als je aan alle voorwaarden voldoet, kun je je jaar gratis claimen via deze stappen:

Open de Apple TV-app op een apparaat dat ingesteld is met de Apple ID dat je ook gebruikt hebt om een nieuw apparaat mee te activeren. Ga naar het Nu kijken-tabblad. Het aanbod voor het gratis jaar verschijnt automatisch in beeld. Volg de stappen en start met kijken.

Zorg er wel voor dat je een geldige betaalmethode voor je Apple ID geactiveerd hebt. Dat kan een creditcard of een PayPal-account zijn. Heb je dit niet, zorg dan voor voldoende tegoed op je Apple ID. Je kan in een paar stappen geld aan je Apple ID toevoegen en je saldo verhogen.

Zie je het aanbod niet direct verschijnen en weet je zeker dat je recht hebt op gratis kijken? Volg dan deze stappen:

Ga op je computer naar https://tv.apple.com/nl. Log rechtsboven in met je Apple ID. Dit moet dezelfde Apple ID zijn als waar je je nieuwe toestel mee geactiveerd hebt. Na het inloggen verschijnt een melding dat je Apple TV+ 1 jaar gratis kan proberen. Klik op Geniet 1 jaar gratis.

In beeld verschijnt een venster waarin kort de voorwaarden staan en de ingangsdatum van het betaalde abonnement. Activeer je Apple TV+ vandaag (1 november), dan staat hier 1 november 2020 als startdatum voor de eerste betaling. Klik op Bevestig.

Je krijgt het welkomstscherm. Klik op Ga door.

Als alles goed gegaan is, kun je nu alle content van Apple TV+ helemaal gratis kijken gedurende 1 jaar. Je kan dit controleren door in de App Store op je iPhone te gaan naar je profielafbeelding rechtsboven en te tikken op Abonnementen. Daar staat Apple TV+ vermeld als actief abonnement.

Gratis Apple TV+ kijken met het hele gezin

Als je gebruikmaakt van Delen met Gezin, kan iedereen binnen dit gezin gratis kijken via zijn of haar account, zolang één iemand binnen het gezin het gratis jaarabonnement activeert. Dit aanbod geldt eenmalig per gezin, dus het is niet zo dat een jaar later iemand anders binnen het gezin bij een nieuw toestel opnieuw het aanbod kan claimen.

Zodra iemand binnen het gezin het jaarabonnement activeert, doen andere gezinsleden automatisch mee. Om te controleren of alles goed ingesteld staat, ga je naar Instellingen > je naam > Delen met gezin > Tv-kanalen. Check hier of de optie aan staat.

Apple TV+ inbegrepen bij Apple Music voor studenten

Apple heeft laten weten dat wereldwijd studenten die een Apple Music studentenabonnement hebben ook gratis naar Apple TV+ kunnen kijken. Apple Music voor studenten kost €4,99 per maand en geldt alleen als je studeert op een aangesloten universiteit die samenwerkt met UNiDAYS. Om te profiteren van gratis Apple TV+ voor studenten, hoef je in principe niets te doen. Het enige wat nodig is, is Apple Music voor studenten afsluiten. Zolang je hiervoor betaalt, kun je ook gratis Apple TV+ kijken.

Wat kan ik nu al kijken?

Momenteel valt er al redelijk wat te zien op Apple TV+. Het aanbod bestaat onder andere uit deze series:

The Morning Show: Dramaserie met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon over het wel en wee van een Amerikaanse ochtendshow.

See: Dramaserie waarin niemand kan zien, behalve twee uitverkorenen.

For All Mankind: Volg de ontwikkelingen in de race naar de ruimte.

Dickinson: Coming-of-age verhaal over de dichter Emily Dickinson.

Servant: Thrillerserie over een oppas die een overleden baby laat herboren.

Little America: Komedieserie met korte verhalen over immigranten in Amerika.

Amazing Stories (vanaf 6 maart): Sci-fi serie van Steven Spielberg.

Mythic Quest: Raven’s Banquet (vanaf 7 februari): Komedieserie over een groep gameontwikkelaars.

Central Park (zomer): Animatieserie van de makers van Bob’s Burgers.

Annuleren na één jaar

Hou er rekening mee dat na één jaar automatisch €4,99 per maand in rekening wordt gebracht als je niet opzegt. Weet je nu al dat je na één jaar niet wil betalen, stel dan een herinnering in voor over één jaar, zodat je net voordat je moet betalen kunt annuleren. Maar let op: annuleer je proefabonnement niet nu meteen al. Als je nu alvast opzegt, wordt je gratis proefperiode direct stopgezet en kan je niet meer verder kijken. Je één jaar gratis Apple TV+ vervalt onmiddellijk en ook gezinsleden kunnen niet meer kijken. Het is dan niet meer mogelijk om opnieuw je proefperiode te activeren.

