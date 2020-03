Volgende week MacBook 2020?

Ben jij toe aan een nieuwe MacBook Air? Dan zul je nog heel even moeten wachten. Volgende week zou Apple van plan zijn om de laptop te onthullen. Een specifieke datum werd niet genoemd. De kans is groot dat de MacBook Air is voorzien van een schaartoetsenbord, dat minder gevoelig is voor kruimels en plakkende toetsen. In een recente onderzoeksnotitie meldde analist Ming-Chi Kuo ook al dat er een nieuwe MacBook Air aan zit te komen. Hij gokte echter op het tweede kwartaal van dit jaar, maar dat is pas over twee weken. Daarnaast ziet Kuo een nieuwe MacBook Pro in zijn glazen bol.



De tipgever van MacRumors voorspelde in maart 2019 ook dat er nieuwe iPad-modellen aan zaten te komen, vlak voordat Apple de iPad mini en iPad Air onthulde.

Wat de MacBook Air betreft: die kreeg in oktober nog een update en werd toen voorzien van een Touch ID-sensor, een True Tone-scherm en een vernieuwd vlindertoetsenbord. Het schaartoetsenbord werd echter bewaard voor de 16-inch MacBook Pro. Die verscheen in november, maar Kuo had het al in juli voorspeld.

Voor dit jaar verwacht Kuo een 14,1-inch MacBook Pro met vernieuwd toetsenbord in het tweede kwartaal, maar de nieuwe Air kan dus net iets eerder komen. Nu de kans op een maart-event nihil is geworden, zou Apple ervoor kunnen kiezen om meerdere aankondigingen te doen in de vorm van een persbericht.