Geen eigen hub meer nodig

De Matter-standaard biedt ook ondersteuning voor deursloten. In Europa kwam het er tot nu toe niet van, maar nu heeft het Poolse merk Tedee het voor elkaar: de Tedee Go heeft een software-update voor Matter gekregen.

Tedee Go deurslot met HomeKit

Wil je de Tedee Go kopen, dan raden we aan om dat niet via Amazon Nederland (€311,99) te doen, maar via andere winkels zoals de fabrikant zelf of Bol.com (€199). Het kortgeleden geïntroduceerde slimme deurslot Tedee Go (dus niet de Pro) krijgt een firmware-update voor Matter en activeert dan ook meteen Thread om te koppelen met een Thread Border Router.



Tot nu toe was het deurslot alleen te bedienen via Bluetooth en was er de Tedee Smart Bridge nodig om verbinding te maken met smart home -systemen zoals Apple HomeKit en Amazon Alexa . Dankzij Matter en Thread is dat allemaal niet meer nodig en heb je aan een Woning-hub zoals een HomePod genoeg om via HomeKit te kunnen bedienen, ook op afstand. Dat maakt het een stuk goedkoper, want veel HomeKit-gebruikers hebben toch al een geschikte Woning-hub staan die als Thread Border Router te gebruiken is en bovendien krijg je meer bedieningsmogelijkheden.

Het deurslot is verkrijgbaar in zwart en zilver en is geschikt voor Europese cilinders met sleutel. Er is een noodfunctie om in beide kanten te worden gedraaid als de sleutels erin worden gestoken.

De Oostenrijkse fabrikant Nuki heeft in het najaar van 2022 een prototype getoond van een Matter-deurslot, maar lijkt geen haast te willen maken en wil bij navraag door iCulture geen uitspraken doen of het er ooit nog komt. Overige sloten met Matter, zoals die van Yale en Bolt, zijn gericht op de Amerikaanse markt en gebruiken een ander mechanisme. Je bent daarom als Apple-gebruiker beter af met een HomeKit-slot. Er is ook een HomeKit-deurslot van Tedee, maar ook die kost meer dan 300 euro bij Amazon Nederland en dan moet je nog een speciale hub erbij aanschaffen. Aqara heeft onlangs een HomeKit-slot voor de Amerikaanse markt uitgebracht en we wachten nog op een Europese variant (die al wel beloofd is).