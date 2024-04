Sony gaat de Reon Pocket 5 airco ook in Europa uitbrengen. Met dit compacte apparaat in je nek hou je het hoofd koel. Verwarmen kan ook, als de rillingen over je rug lopen.

Sony heeft de Reon Pocket 5 aangekondigd, een persoonlijke airco waarmee je koel blijft. Eerder had Dyson al de persoonlijke luchtverfrisser Dyson Pure Cool Me die je op je bureau moet zetten om het hoofd koel te houden. Dit nieuwe accessoire van Sony is heel anders: de Reon Pocket 5 hangt in je nek. Hij kan dankzij de thermomodule zowel koelen als verwarmen. Ten opzichte van de eerder verschenen Reon Pocket 4 heeft dit nieuwe model 1,5 keer betere koelprestaties. Deze persoonlijke airco is nu voor het eerst buiten Azië verkrijgbaar, maar je zult er wel een tripje naar Londen voor moeten maken. Sony heeft namelijk het Verenigd Koninkrijk uitgekozen als testmarkt.

Een airco in je nek

De Reon Pocket 5 heeft vijf sensoren: drie voor temperatuur, eentje voor luchtvochtigheid en een andere voor beweging. Op basis daarvan wordt de optimale lichaamstemperatuur berekend en het apparaatje gaat vervolgens aan de slag om die temperatuur te bereiken. Eventueel kun je het systeem nog uitbreiden met een sensor die je in je borstzakje steekt, de Reon Pocket Tag. Daarmee heb je in totaal acht sensoren om in de gaten te houden of je niet oververhit raakt. Het doel is dat je je prettiger voelt tijdens het lopen, staan of zitten en niet gaat zweten als je toevallig in een volgepakte trein moet staan. In een vliegtuig kan het weer veel te koel zijn, maar in dat geval kun je de Reon Pocket 5 als kacheltje in je nek gebruiken.

Airco met iPhone-app

Er zijn vijf koelniveau’s en vijf verwarmingsniveau’s. Dit werkt allemaal automatisch op basis van de sensoren, maar als je liever alles handmatig instelt kan dat ook met de bijbehorende nieuwe Reon Pocket-app voor iPhone en Android. Hij kan daarbij gewoon in je nek blijven hangen, want de verbinding vindt plaats via Bluetooth.

Sony bracht de eerste Reon Pocket-koeler al in 2019 in Japan uit en sindsdien zijn er steeds nieuwe modellen verschenen die weer net op bepaalde punten zijn verbeterd. Ze werden tot nu toe alleen in Japan en Hongkong verkocht, maar bij de Reon Pocket 5 probeert Sony het voor het eerst buiten Azië, te beginnen in het Verenigd Koninkrijk. Je betaalt £139 in pre-order en krijgt vanaf 15 mei geleverd, ruim op tijd voordat het écht heet wordt.

In de verpakking vind je de nek-airco, de Reon Pocket Tag (voor in je borstzakje) en een witte nekband. Tegen een meerprijs kun je ook een beige nekband kiezen, maar als het goed is zie je daar niets van, want je draagt de airco onzichtbaar onder je shirt. Eerdere modellen hadden een batterijduur van slechts 2 uur, maar deze gaat maar liefst 17 uur mee op een batterijlading.

Zoek je toch een wat meer conventionele oplossing, dan hebben we airco’s en ventilatoren met iPhone-bediening die je niet aan je lichaam hoeft te hangen.