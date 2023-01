SwitchBot Hub 2 werkt met Matter

De SwitchBot Curtain gordijnmotor is een simpele manier om je bestaande gordijnen slim te maken. Eén nadeel: ze waren tot nu toe niet geschikt voor HomeKit. Met de komst van deze nieuwe Matter-hub is dat in één klap opgelost. De SwitchBot Hub 2 is ontworpen voor Matter en maakt het mogelijk om producten via de Woning-app te bedienen. Het eerste product dat aan de beurt is, is SwitchBot Curtain. Daarna volgen in de loop van het jaar meer producten.



De SwitchBot Hub 2 bevat nog iets anders: een ingebouwde thermo-hygrometer. Daarmee kun je de temperatuur en de luchtvochtigheid in een kamer bepalen en in de Woning-app aflezen. Deze metingen kun je vervolgens weer gebruiken om bijvoorbeeld de verwarming in te schakelen of een raam te openen. Je kunt de metingen ook opvragen met Siri , bijvoorbeeld op de HomePod

Ondersteuning voor de SwitchBot Curtain zal eind februari plaatsvinden, als de Hub 2 officieel uit komt en de Matter-certificatie geregeld is. Andere SwitchBot-producten krijgen gaandeweg ondersteuning voor Matter, maar dat is nog geen garantie dat alle oudere producten compatibel worden. De Hub 2 heeft nog iets meer in z’n mars. Er zitten twee Scene-knoppen op, waarmee je twee verschillende scenes kunt activeren die je in de SwitchBot-app hebt ingesteld. ook kun je er andere SwitchBot-producten mee aansturen, zoals de Button Pusher. Er zit infraroodbediening met een groot bereik op en een lichtsensor om de helderheid van het display automatisch te kunnen aanpassen.

SwitchBot heeft al heel wat accessoires uitgebracht, maar HomeKit-ondersteuning zat er nooit in (behalve in één slimme stekker voor de Amerikaanse markt). De fabrikant heeft ook lightstrips, deursloten, beveiligingscamera’s en dergelijke, maar ook die zijn vaak sterk gericht op een Amerikaans publiek. Met deze Matter-hub zal het interessanter worden om ze in huis te halen, al moet je wel even goed controleren of er de juiste stekker bij zit. Ook is het zo dat SwitchBot vaak gebruik maakt van Bluetooth, dat een beperkt bereik heeft en waarbij je een hub nodig hebt om buitenshuis te bedienen.

De hub werkt via 2,4GHz wifi om verbinding te maken met je netwerk en de rest van je smart home. Je koopt de SwitchBot-producten onder andere bij Bol.com.