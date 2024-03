IKEA is in een beta begonnen met het testen van Matter voor de DIRIGERA-hub. Binnenkort moet dit voor iedereen beschikbaar komen. Maar wat heb je er eigenlijk aan?

Eind 2022 bracht IKEA de nieuwe DIRIGERA-hub uit, als opvolger van de TRADFRI-hub. Omdat IKEA’s Home Smart-platform inmiddels meer omvat dan alleen verlichting, was er een nieuwe hub nodig die alles in goede banen leidt. De DIRIGERA-hub werkt met onder andere HomeKit, maar al bij de aankondiging van de hub beloofde IKEA dat er ook ondersteuning voor de smart home-standaard Matter zou komen. Maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. Nu laat IKEA weten dat ze begonnen zijn met het testen van Matter voor betatesters met de Home Smart-app.

Matter voor IKEA DIRIGERA hub in beta

Dankzij de beta-update fungeert de DIRIGERA als Matter-bridge. Aanvankelijk werkt dit alleen voor verlichtingsproducten, maar op den duur zouden ook andere apparaten zoals rolgordijnen en slimme stekkers via Matter aangestuurd kunnen worden. Omdat het geen Matter-controller is, heb je nog wel bijvoorbeeld een HomePod, Apple TV of een ander geschikte Matter-controller nodig om alles via deze standaard aan te kunnen sturen.

Maar je vraagt je misschien af: wat heb je als gebruiker van de Matter-ondersteuning? Op dit moment nog niet zoveel. De DIRIGERA-hub werkt standaard al met onder andere HomeKit en de Google Assistent, waardoor ook veel aangesloten producten zoals lampen, stekkers, knoppen en gordijnen met deze platformen werken. Maar de ondersteuning voor Matter maakt de hub wel toekomstbestendiger en het voor IKEA makkelijker om toekomstige producten te laten bedienen via een smart home-platform naar keuze. Er is dan in theorie geen actieve ondersteuning voor bijvoorbeeld HomeKit en de Google Assistent nodig, omdat de verbinding ook via Matter kan lopen.

De beloofde Matter-update heeft lang op zich laten wachten. Oorspronkelijk beloofde IKEA dat de Matter-update een paar maanden na de verschijning van de DIRIGERA-hub beschikbaar zou komen, maar dat werd meermaals uitgesteld. Nu is er dus in ieder geval een gesloten beta. Het is nog niet bekend wanneer de Matter-update voor iedereen met de IKEA DIRIGERA-hub verschijnt. De oudere en niet meer verkrijgbare TRADFRI-hub krijgt de update in ieder geval niet.