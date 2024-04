De Apple Pencil is inmiddels onlosmakelijk verbonden met de iPad. Het is een accessoire dat niet per se nodig is als je een nieuwe iPad koopt, maar waar veel mensen wel veel plezier uit halen. Of je nou graag tekent of schildert, gewoon eenvoudig aantekeningen wil maken of het prettig vindt om de iPad ermee te bedienen: de Apple Pencil komt in veel situaties van pas. Momenteel heeft Apple drie varianten, namelijk de eerste generatie Apple Pencil, de Apple Pencil 2 en de goedkopere Apple Pencil met usb-c. Een vierde variant lijkt inmiddels in aantocht, want tijdens het Let Loose iPad-event van mei verwachten we dat Apple de derde generatie Apple Pencil onthult. En de eerste nieuwe functies van de Apple Pencil 3 zijn al uitgelekt.

#1 ‘Verwisselbare magnetische punten’

Eind vorig jaar dook er een gerucht op dat Apple ‘binnenkort’ een nieuwe Apple Pencil met magnetisch verwisselbare punten zou uitbrengen. Die nieuwe Apple Pencil kwam er uiteindelijk wel, maar dat bleek de goedkopere Apple Pencil met usb-c. Deze had geen magnetisch verwisselbare punten, dus het lijkt erop (als dit gerucht nog klopt) dat deze functie bedoeld is voor de Apple Pencil 3. Het gerucht sprak destijds over magnetische punten die elk hun eigen functie heeft. Denk aan een punt die meer voelt als een pen of juist een punt die meer geschikt is voor schilderen op de iPad. Mogelijk worden de punten gecombineerd met nieuwe sensoren.

#2 ‘Ondersteuning voor Zoek mijn-app’

Ben jij de Apple Pencil wel eens kwijtgeraakt? Dan komt deze mogelijke nieuwe functie van de Apple Pencil 3 goed van pas. Er zijn aanwijzingen gevonden dat de Apple Pencil 3 een Zoek mijn-functie krijgt, zodat je hem makkelijker kan terugvinden. Dit zou op een vergelijkbare manier kunnen werken als bij de Siri Remote van de Apple TV, waarbij het Bluetooth-signaal gebruikt wordt om de locatie globaal aan te geven. We denken niet dat de nieuwe schrijfpen helemaal een speaker krijgt voor deze functie, zoals Apple dat gedaan heeft voor de AirPods Pro 2-oplaadcase.

Voor het zoeken van de Apple Pencil ben je dan dus afhankelijk van de visuele aanwijzingen op je iPad-scherm. Apple zou wel nog een U1-chip kunnen toevoegen voor nauwkeurig zoeken (zoals bij de AirTag), alleen ontbreekt deze chip momenteel nog wel in iPads. Wellicht dat de nieuwe iPad Pro en iPad Air dan nu ook een Ultra Wideband-chip krijgen, al zijn daar nog geen concrete aanwijzingen voor.

#3 ‘Nieuwe knijpfunctie biedt extra mogelijkheden’

Een van de nieuwe functies die verwacht wordt, is de nieuwe knijpfunctie. In de code van iPadOS is een knijpfunctie met drie verschillende acties ontdekt. Je zou dus kunnen knijpen in de pen, bijvoorbeeld om te wisselen tussen een potlood, pen of een gum. De huidige Apple Pencil 2 heeft al een tikfunctie, waarmee je kan wisselen tussen een gum en een schrijftool. Maar de knijpfunctie biedt meer opties, door hem ingeknepen te houden of juist twee keer achter elkaar te knijpen.

#4 ‘Aangepast design’ (of toch niet)

Al in 2021 dook er een gerucht op dat sprak over een nieuw design voor de Apple Pencil 3. In plaats van een matte afwerking, zou de Apple Pencil 3 weer glimmend worden. Er dook zelfs een video op waar deze Apple Pencil op te zien zou zijn. Maar sindsdien hebben we daar eigenlijk niets meer van vernomen. Wij denken daarom dat de Apple Pencil 3 toch nagenoeg hetzelfde design krijgt als de huidige Apple Pencil 2 (en de Apple Pencil met usb-c).

Als we nog verder terug gaan, komen we nog een gerucht tegen over een zwarte Apple Pencil. Maar die kans lijkt vrij klein, zeker omdat in de uitnodiging van het event een witte Apple Pencil te zien is.

#5 Geschikte iPads: alleen voor de allernieuwste?

De grote vraag is bovendien: met welke iPads gaat de nieuwe Apple Pencil 3 werken? De huidige Apple Pencil line-up is namelijk wat verwarrend, omdat sommige iPads met meerdere modellen van de Apple Pencil werken. Wij vermoeden dat de Apple Pencil 3 in ieder geval optimaal geschikt is voor de aankomende iPad Pro 2024 en iPad Air 2024. Het zou ons niets verbazen als dit ook de enige modellen zijn waar deze Apple Pencil voor geschikt is. Dat betekent dat je dus per se een nieuwe iPad nodig hebt om de nieuwe Apple Pencil 3 te kunnen gebruiken. Maar let op: dit is slechts een verwachting van onze kant, want concrete aanwijzingen uit het geruchtencircuit zijn er niet.

We denken wel dat Apple van de gelegenheid gebruikmaakt om de line-up wat op te schonen. Het zou ons daarom niet verbazen als de Apple Pencil 1 uit het assortiment gaat verdwijnen. De enige iPad die hier nu nog mee werkt en door Apple verkocht wordt, is de iPad 2021. Vermoedelijk verdwijnt deze iPad dan ook kort na het event of in de loop van het jaar uit het assortiment.

#6 Overige verwachte functies

De Apple Pencil 3 krijgt zeer waarschijnlijk ook alle andere functies die je nu al op de Apple Pencil 2 vindt:

Nauwkeurig schrijven en tekenen

Snelle reactietijd

Kantelgevoelig

Drukgevoelig

Magnetische bevestiging Draadloos opladen en koppelen

Apple Pencil hover support

Tik-functie

Mogelijkheid tot inscriptie

De nieuwe Apple Pencil 3 wordt verwacht tijdens het Let Loose iPad-event, dat gehouden wordt op 7 mei 2024. Lees ook ons artikel met verwachtingen voor het iPad-event. Voor de nieuwe iPads hebben we ook aparte aparte artikelen met verwachte nieuwe functies.