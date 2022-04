Wil je voetbal kijken op je iPhone, iPad en Apple TV dan heb je daar allerlei apps voor. In dit overzicht zetten we de belangrijkste mogelijkheden om te kijken bij elkaar.

Onderweg voetbal kijken, maar hoe?

Wil je niets missen van je favoriete voetbalclubs, dan kun je de wedstrijden kijken via mobiele apps. Welke apps en diensten je daarvoor nodig hebt en welke zenders de uitzendrechten hebben, lees je hier. Zo kun je de Eredivisie bij ESPN en de NOS kijken, terwijl je voor de Bundesliga en de Premier League bij heel andere zenders terecht kunt.

We hebben ook een overzicht met voetbalstanden-apps en apps waarmee je het voetbalnieuws kunt volgen. Die waarschuwen je ook bij doelpunten en transfernieuws, terwijl je met de apps in dit overzicht vooral zelf alles gaat meebeleven door live te kijken.



Uitzendrechten per voetbalcompetitie

Niet alle voetbalwedstrijden zijn overal te bekijken. Het ligt er maar net aan welke organisatie de uitzendrechten heeft. In onderstaande tabel zie je de uitzendrechten per competitie:

Voetbal Uitzendgerechtigde Eredivisie ESPN, NOS Keuken Kampioen Divisie ESPN KNVB beker ESPN Johan Cruijff Schaal ESPN Premier League Ziggo Sport Bundesliga NENT/Viaplay, Ziggo Sport Primera Division Ziggo Sport Serie A Ziggo Sport Ligue 1 Ziggo Sport Jupiler Pro League Ziggo Sport Champions League RTL, Ziggo Sport Europa League ESPN, Veronica Conference League ESPN, Veronica WK en EK NOS WK- en EK-kwalificatie NOS, Ziggo Sport Vriendschappelijk Oranje NOS Nations League NOS, Ziggo Sport WK en EK vrouwen NOS Kwalificatie en vriendschappelijk Oranjevrouwen NOS

ESPN voor Nederlands voetbal

Volg je graag het Nederlandse voetbalnieuws, dan moet je bij ESPN zijn. De Eredivisie en Keukenkampioendivisie krijgen de meeste aandacht, maar er komen regelmatig ook andere competities en sporten voorbij. De iPhone- en iPad-app van ESPN bevat het laatste sportnieuws, live (tussen)standen en uitslagen. Er zitten ook video’s en samenvattingen in en je krijgt push notificaties bij doelpunten. Deze content is gratis te raadplegen.

Wil je wedstrijden kijken, dan moet je op het tabblad Watch zijn. Daarin vind je alle live kanalen, wedstrijden en tv-programma’s die voor betalende abonnees van ESPN beschikbaar zijn. Maar let op: dit werkt alleen op mobiele apparaten zoals je iPhone, iPad en MacBook maar niet op je Apple TV. Er is wel een Apple TV-app van ESPN, maar daar heb je niets aan.

Gelukkig is er wel een oplossing: stream de content met AirPlay naar een geschikte televisie of naar een Apple TV. Of gebruik de Apple TV-app van jouw tv-aanbieder, zoals Ziggo GO. De kosten van het abonnement zijn verschillend per aanbieder. Bij veel providers kost het €12,99 per maand maar er zijn ook aanbieders die andere prijzen rekenen. Zo betaal je bij Youfone maar €5 en bij Ziggo €17,95 per maand.

FIFA+ voor wereldwijd voetbal

Gratis kijken naar 40.000 voetbalwedstrijden per jaar, dat kan alleen in de officiële FIFA-app. De voetbalorganisatie belooft duizenden uren kijkplezier, zowel live wedstrijden van competities wereldwijd als archiefbeelden van eerdere WK’s. Daarnaast biedt deze streaming videodienst documentaires uit eigen stal. Er zijn lange documentaires van 90 minuten, maar ook series van steeds een halfuur. Sommige gaan over sterspelers, andere over de voetbalcultuur in een bepaald land.

FIFA+ is te bekijken op iPhone, iPad en Mac (M1). Heb je een Intel Mac of een pc, dan kun je ook via een webbrowser kijken. Later zullen nog meer devices volgen, belooft FIFA. Alle content is gratis te kijken, maar er zijn wel reclames tussendoor.

Viaplay voor de Bundesliga

Wie gek is op Duits voetbal moet Viaplay hebben. Daar ben je misschien toch al abonnee van geworden vanwege de Formule 1-uitzendingen. Viaplay heeft echter ook de uitzendrechten van de Bundesliga en de Premier League, plus de rechten voor PDC Darts. Genoeg sport dus. Je kunt het afsluiten via je tv-aanbieder en vaak krijg je daar een leuke korting. Heb je geen Viaplay, dan kun je de Bundesliga ook bij Ziggo Sport kijken.

Bekijk ook Viaplay gratis of met korting: hier ben je het goedkoopst uit T-Mobile, Wil je gratis Viaplay kijken ? Dat kan! Bij KPN Ziggo en Caiway en krijg je extra korting of kun je zelfs een paar maanden gratis kijken. Je mist op die manier niets van het Formule 1 seizoen. In dit artikel leggen we uit waar je het goedkoopst uit bent voor je Viaplay -abonnement.

Ziggo Sport voor buitenlandse competities

Zoals je in de tabel boven aan dit artikel kunt zien heeft Ziggo Sport heel wat uitzendrechten, van de Primera Division en La Liga tot de Ligue 1 en van de Jupiler Pro League tot de Serie A. Ook de Premier League en Champions League vind je bij Ziggo. Ziggo Sport is gratis voor eigen klanten, die de kanalen gewoon in hun tv-pakket vinden. Anderen betalen €14,95 per maand (prijs is afhankelijk van de provider). Afsluiten doe je via Canal Digital, Delta, Caiway en alle andere bekende aanbieders. In ruil hiervoor krijg je toegang tot de zes themakanalen, inclusief Ziggo Sport Totaal GO. Bij Ziggo Go krijg je ook veel live racing en het hele jaar door toptennis, atletiek, rugby en dergelijke.

NOS voor wedstrijden en samenvattingen

NOS Studio Sport is een begrip en “met het bord op schoot” is een gevleugelde uitdrukking geworden. NOS heeft de uitzendrechten van de Eredivisie, EK en WK en diverse andere competities. Hoe je NOS kunt kijken hoeven we je vast niet meer uit te leggen, maar om een hint te geven: het kan via de NPO app, via de app van je tv-aanbieder of via de overkoepelende app NLZIET.

RTL, Veronica en dergelijke

Incidenteel komt het nog wel eens voor dat een voetbalwedstrijd of -toernooi via andere tv-zenders te zien is. In dat geval kijk je het beste via de app van je tv-aanbieder. Elke kabeltv-aanbieder heeft RTL en Veronica wel gratis in het zenderpakket en mocht dat niet zo zijn, dan kun je het bijbestellen.

Je kunt ook kijken via de overkoepelende apps NLZIET, KIJK of RTL XL.

Eurosport

Hou je behalve van voetbal ook nog van heel veel andere sporten, dan zit je misschien beter bij Eurosport. Van de genoemde sportaanbieders probeert Eurosport een zo breed mogelijk aanbod te bestrijken, dus het is niet allemaal voetbal wat de klok slaat. Ook moet je abonnee zijn om via de Eurosport Player naar de live-uitzendingen van Eurosport 1, Eurosport 2 en andere zenders te kijken. De app op de Apple TV laat je inloggen met dit account, dus je hoeft niet via AirPlay te streamen vanaf je iPhone of iPad. Wil je goedkoper uit zijn, dan kun je ook een jaarpas kopen om naar de zenders van Eurosport op je Apple TV en andere apparaten te kijken.

Voetbal kijken in België

De uitzendrechten van de grote eindtoernooien (WK’s en EK’s) zijn in handen van de Vlaamse publieke omroep Sporza (VRT). Zij zenden dus ook het WK voetbal en het EK voetbal live op tv uit.

Voor binnenlands Belgisch voetbal moet je bij Eleven Sports zijn. Via de verschillende Eleven-zenders heb je toegang tot al de wedstrijden van de Jupiler Pro League, maar ook tot 1A, 1B, Women Super League, de Cup League en de Super Cup. Bij TV Vlaanderen zijn deze zenders in het standaard abonnement inbegrepen. Daarnaast kun je voetbal kijken via de aparte bundel VOO Sport (€2 per maand). Hier kijk je exclusief naar de Premier League, maar ook naar La Liga, de Bundesliga, de Serie A en natuurlijk de Europa League. Verder heeft VOO SPort basketbal, tennis en andere sporten in het aanbod.

Informeer bij jouw tv-aanbieder wat voor jou de beste optie is!