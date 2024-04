Na de Flitsmeister ONE en TWO is het nu de beurt aan de Flitsmeister DASH. Dit nieuwe apparaatje waarschuwt voor filtsers en meer en heeft nu ook een eigen internetverbinding. Wat zijn daarvan de voordelen?

De afgelopen jaren heeft Flitsmeister meer uitgebracht dan alleen de app en bijbehorende updates. In 2019 verscheen de allereerste Flitsmeister ONE, die in 2021 werd opgevolgd door de Flitsmeister TWO. Vandaag kondigt Flitsmeister, na wekenlang teasen, een derde product aan. Niet met de naam Flitsmeister THREE, want het is de Flitsmeister DASH geworden. Dit apparaatje borduurt voort op de voorgaande twee flitsapparaatjes, maar gooit daar nog wel zijn eigen sausje overheen. Het meest opmerkelijke is dat het apparaatje niet meer verbonden hoeft te zijn met je telefoon, omdat hij een eigen internetverbinding via eSIM heeft.

Flitsmeister DASH: nieuw apparaatje waarschuwt voor van alles

Flitsmeister zegt meer dan 1,5 jaar bezig te zijn geweest met de ontwikkeling van dit nieuwe apparaatje. Waar de vorige twee nog gebaseerd waren op de overeenkomstige apparaatjes van het Deense merk Saphe, is deze nieuwe variant door Flitsmeister zelf gemaakt. Flitsmeister noemt het zelf ‘je beste vriend voor onderweg’, omdat hij je waarschuwt voor flitsers, files en andere gevaren onderweg. Hij heeft een rond touchscreen waar met gekleurde alle bekende meldingen van Flitsmeister in beeld gebracht worden. Ook zie je op het display de maximale en je huidige snelheid en kun je met de knoppen meldingen maken.

Tot zover weinig verschil met de voorgaande Flitsmeister-apparaatjes. Het meest opmerkelijke is dat de Flitsmeister DASH onafhankelijk van je iPhone of Android-toestel werkt. De flits- en filemelder heeft namelijk een eigen internetverbinding dankzij de ingebouwde eSIM. Het voordeel is dat deze altijd aan staat en dat je dus geen telefoon nodig hebt. De databundel die erbij zit is onbeperkt en werkt ook in Europa.

Maar doordat hij een eigen eSIM heeft, moet je daar wel voor betalen. Een Flitsmeister DASH-abonnement kost €9,99 per maand en dit komt nog bovenop de aanschafkosten van €149,99. Dat is aanzienlijk duurder dan de ONE en TWO, die voor respectievelijk €59,- en €69,- te koop zijn.

Flitsmeister DASH-abonnement

Voor die €9,99 per maand krijg je gelukkig wel wat meer dan alleen de onbeperkte databundel. Zodra een gebruiker de Flitsmeister DASH koppelt aan het account, wordt een eventueel Flitsmeister PRO-abonnement stopgezet. Dit wordt dan overgezet naar het DASH-abonnement, waarin ook alle voordelen van Flitsmeister PRO zitten. Daar zitten dan ook ritregistratie en (binnenkort) de transactiekosten voor parkeren bij.

Flitsmeister PRO kost normaal gesproken €1,99 per maand en voor ritregistratie betaal je in dat geval nog €4,99 per maand extra, in totaal dus zo’n €7,-. Bij de Flitsmeister DASH voor €9,99 per maand zit dat er dus bij in. Daardoor kan het het overwegen waard zijn als je nu al betaalt voor alle extra diensten van Flitsmeister.

Bij elk exemplaar krijg je een houder voor in een ventilatierooster, een houder voor op het dashboard, usb-c-adapter, laadkabel en 12v-oplader. Er zit ook een beschermhoes bij waarmee je hem kan opbergen in je dashboardkastje. De Flitsmeister DASH is vanaf nu te pre-orderen bij Flitsmeister zelf. Vanaf juli hoopt Flitsmeister de eerste exemplaren te leveren.

