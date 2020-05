Na de MacBook Air eerder dit jaar heeft ook de 13-inch MacBook Pro een update gekregen naar de 2020 versie. De grootste vernieuwing in de 13-inch MacBook Pro 2020 is het verbeterde toetsenbord, maar Apple heeft in verhouding tot de 13-inch MacBook Pro 2019 nog meer aangepast. Zo heeft het duurdere model een betere processor en meer opslag. Maar wat zijn exact de verschillen tussen de 13-inch MacBook Pro 2020 vs 2019? We vergelijken de twee modellen en helpen je met kiezen.

13-inch MacBook Pro 2020 vs MacBook Pro 2019 kiezen

Nu de nieuwe 13-inch MacBook Pro 2020 aangekondigd is, zullen winkeliers snel af moeten van het 2019 model. De kans is daarom groot dat dit model de komende weken snel in prijs zakt, waardoor je daar veel goedkoper uit bent. Maar is dat wel verstandig om daarvoor te kiezen? Dit artikel helpt je daarmee door de verschillen op een rij te zetten.

Belangrijk om te weten is dat het eigenlijk om twee verschillende modellen gaat: de 13-inch met twee Thunderbolt-aansluitingen (instapmodel) en met vier Thunderbolt-poorten. Het model met twee aansluitingen is de vroegere Touch Bar-loze versie, maar sinds 2019 hebben alle Pro-modellen standaard de Touch Bar. We kijken dus eigenlijk naar vier verschillende versies, twee uit elk jaar.

13-inch MacBook Pro 2020 vs 2019 verschillen

Dit zijn de belangrijkste verschillen:

13-inch MacBook Pro 2020 vs 2019: instapmodel

Opslag : Je krijgt bij het 2020-model standaard 256GB opslag. Dat was voorheen nog slechts 128GB.

: Je krijgt bij het 2020-model standaard 256GB opslag. Dat was voorheen nog slechts 128GB. Speakers : De speakers zijn verbeterd. Van standaard stereospeakers in 2019 tot stereospeakers met een groot dynamisch bereik en breed stereogeluid. Muziek klinkt daardoor beter. Het nieuwste model heeft ook Dolby Atmos en de microfoons zijn nu bundelvormig en daardoor beter.

: De speakers zijn verbeterd. Van standaard stereospeakers in 2019 tot stereospeakers met een groot dynamisch bereik en breed stereogeluid. Muziek klinkt daardoor beter. Het nieuwste model heeft ook Dolby Atmos en de microfoons zijn nu bundelvormig en daardoor beter. Toetsenbord : Het toetsenbord met vlindermechanisme heeft plaatsgemaakt voor het stabielere en verbeterde Magic Keyboard met schaarmechanisme. Deze is minder kwetsbaar voor kruimels en stof.

: Het toetsenbord met vlindermechanisme heeft plaatsgemaakt voor het stabielere en verbeterde Magic Keyboard met schaarmechanisme. Deze is minder kwetsbaar voor kruimels en stof. Escape-toets : Bijkomend voordeel is de terugkeer van de fysieke escape-toets. Die vind je bij het 2019-model alleen op de Touch Bar.

: Bijkomend voordeel is de terugkeer van de fysieke escape-toets. Die vind je bij het 2019-model alleen op de Touch Bar. Pijltjestoetsen : De pijltjestoetsen staan nu in een omgekeerde T en zijn daardoor makkelijker op de tast te vinden.

: De pijltjestoetsen staan nu in een omgekeerde T en zijn daardoor makkelijker op de tast te vinden. Afmetingen en gewicht: De nieuwste versie is iets dikker en ook iets zwaarder. Het scheelt maar 0,7 mm en 30 gram.

13-inch MacBook Pro 2020 vs 2019: uitgebreider model

Prijs : De 2020-versie is een stukje duurder. In plaats van €1.999 betaal je nu €2.129. Dat is dus €130 extra.

: De 2020-versie is een stukje duurder. In plaats van €1.999 betaal je nu €2.129. Dat is dus €130 extra. Opslag : Je krijgt nu standaard 512GB opslag, in plaats van 256GB. Bovendien kan je hem uitbreiden tot 4TB.

: Je krijgt nu standaard 512GB opslag, in plaats van 256GB. Bovendien kan je hem uitbreiden tot 4TB. Processor : Er zit nu minimaal een 10e generatie 2,0-GHz quad-core i5 processor in. Bij het 2019-model was deze nog van de 8e generatie.

: Er zit nu minimaal een 10e generatie 2,0-GHz quad-core i5 processor in. Bij het 2019-model was deze nog van de 8e generatie. Werkgeheugen : Het nieuwste model heeft standaard 16GB werkgeheugen en is uit te breiden tot 32GB. Bij het 2019-model was dit standaard 8GB tot 16GB.

: Het nieuwste model heeft standaard 16GB werkgeheugen en is uit te breiden tot 32GB. Bij het 2019-model was dit standaard 8GB tot 16GB. Graphics : Er zit nu een Intel Iris Plus Graphics-chip in. Dit is iets beter dan de 655-uitvoering van vorig jaar.

: Er zit nu een Intel Iris Plus Graphics-chip in. Dit is iets beter dan de 655-uitvoering van vorig jaar. Speakers : De speakers zijn verbeterd. Van standaard stereospeakers in 2019 tot stereospeakers met een groot dynamisch bereik en breed stereogeluid. Muziek klinkt daardoor beter. Het nieuwste model heeft ook Dolby Atmos en de microfoons zijn nu bundelvormig en daardoor beter.

: De speakers zijn verbeterd. Van standaard stereospeakers in 2019 tot stereospeakers met een groot dynamisch bereik en breed stereogeluid. Muziek klinkt daardoor beter. Het nieuwste model heeft ook Dolby Atmos en de microfoons zijn nu bundelvormig en daardoor beter. Toetsenbord : Het toetsenbord met vlindermechanisme heeft plaatsgemaakt voor het stabielere en verbeterde Magic Keyboard met schaarmechanisme. Deze is minder kwetsbaar voor kruimels en stof.

: Het toetsenbord met vlindermechanisme heeft plaatsgemaakt voor het stabielere en verbeterde Magic Keyboard met schaarmechanisme. Deze is minder kwetsbaar voor kruimels en stof. Escape-toets : Bijkomend voordeel is de terugkeer van de fysieke escape-toets. Die vind je bij het 2019-model alleen op de Touch Bar.

: Bijkomend voordeel is de terugkeer van de fysieke escape-toets. Die vind je bij het 2019-model alleen op de Touch Bar. Pijltjestoetsen : De pijltjestoetsen staan nu in een omgekeerde T en zijn daardoor makkelijker op de tast te vinden.

: De pijltjestoetsen staan nu in een omgekeerde T en zijn daardoor makkelijker op de tast te vinden. Afmetingen en gewicht: De nieuwste versie is iets dikker en ook iets zwaarder. Het scheelt maar 0,7 mm en 30 gram.

Kies je voor het standaardmodel, dan krijg je dus nagenoeg dezelfde MacBook Pro. De enige verbeteringen zijn de extra opslag voor dezelfde prijs, nieuwe speakers en natuurlijk het sterk verbeterde Magic Keyboard-toetsenbord. Alleen daarom al geven we de voorkeur aan het nieuwste model, omdat deze simpelweg veel prettiger typt en minder kwetsbaar is. Je MacBook Pro wordt er wel iets dikker en zwaarder door, maar daar merk je nauwelijks iets van. Heb je al een instapmodel van de MacBook Pro uit 2019, dan vinden we upgraden niet echt de moeite waard.

Het meer uitgebreide model heeft veel meer verbeteringen. Naast de verbeteringen in het toetsenbord, krijg je ook standaard 16GB werkgeheugen, twee keer zoveel opslag en een snellere processor van de 10e generatie. Je zult merken dat het 2020-model daardoor sneller en krachtiger is en iets toekomstbestendiger is dan het model uit 2019. Maar daar betaal je wel een prijs voor: de 2020-versie is een stukje duurder geworden. Maar voor €130 extra krijg je wel een veel krachtigere MacBook. Bovendien zijn er bij deze duurdere versie meer uitbreidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld naar 32GB RAM en 4TB opslag.



2020-versie (boven) vs 2019-versie van MacBook Pro 13-inch toetsenbord

Overeenkomsten tussen 13-inch MacBook Pro 2020 vs 2019

Alle modellen uit 2020 hebben ook veel overeenkomsten met de versies uit 2019. Deze zetten we hieronder voor je op een rij:

Scherm : De resolutie en schermformaat is op alle modellen gelijk (13,3-inch met 2560 x 1600 pixels). Ook hebben alle modellen True Tone, de brede kleurweergave en een helderheid van 500 nits.

: De resolutie en schermformaat is op alle modellen gelijk (13,3-inch met 2560 x 1600 pixels). Ook hebben alle modellen True Tone, de brede kleurweergave en een helderheid van 500 nits. Camera : Alle modellen hebben dezelfde karige 720p FaceTime HD-camera.

: Alle modellen hebben dezelfde karige 720p FaceTime HD-camera. Aansluitingen : Alle modellen hebben twee of vier Thunderbolt 3-aansluitingen en een koptelefoonaansluiting.

: Alle modellen hebben twee of vier Thunderbolt 3-aansluitingen en een koptelefoonaansluiting. Draadloos : Bluetooth 5.0 en snelle 802.11ac Wi-Fi op alle apparaten.

: Bluetooth 5.0 en snelle 802.11ac Wi-Fi op alle apparaten. Toetsenbord : Alle modellen hebben een Touch Bar met knoppen die afhankelijk zijn van de app die je gebruikt. Ook zit er Touch ID op.

: Alle modellen hebben een Touch Bar met knoppen die afhankelijk zijn van de app die je gebruikt. Ook zit er Touch ID op. Trackpad : De trackpads zijn even groot en ondersteunen Force Touch.

: De trackpads zijn even groot en ondersteunen Force Touch. Beveiliging : De T2-chip in alle modellen zorgt voor extra veiligheid. Hierdoor is ook handsfree Hé Siri mogelijk.

: De T2-chip in alle modellen zorgt voor extra veiligheid. Hierdoor is ook handsfree Hé Siri mogelijk. Batterij : De batterijduur is bij alle modellen gelijk gebleven. De batterij gaat zo’n 10 uur mee.

: De batterijduur is bij alle modellen gelijk gebleven. De batterij gaat zo’n 10 uur mee. Kleuren: Je kan alleen kiezen tussen spacegrijs en zilver. Dit is onveranderd gebleven.

Specs 13-inch MacBook Pro 2020 vs MacBook Pro 2019

Alle specificaties van de modellen vind je hieronder in de tabel nog overzichtelijk op een rijtje. Je kan in de tabel filteren op specificatie door de zoekfunctie te gebruiken.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie 13-inch MacBook Pro 2020 vs 2019

Op alle punten heb je met de MacBook Pro 2020 de betere koop. Zeker als je het instapmodel kiest, heb je voor nagenoeg dezelfde prijs een beter toetsenbord. Je zou het 2019-model kunnen overwegen als je de MacBook voornamelijk gebruikt in combinatie met een extern scherm en je een lagere prijs vindt, maar in alle andere gevallen vinden we de 13-inch MacBook Pro 2020 de betere keuze.

Kies je voor het uitgebreidere model met vier Thunderbolt-poorten, dan moet je wel rekening houden met een hogere prijs. Maar voor die nog geen €150 extra krijg je wel een betere processor, meer opslag, meer werkgeheugen én alle verbeteringen in het toetsenbord. Overweeg daarom alleen voor het 2019-model met vier Thunderbolt-aansluitingen als je écht een goede deal vindt en er niet vaak direct op typt.

Wil je een nieuwe MacBook kopen? In ons overzichtsartikel vind je alle actuele prijzen. Mocht je de 13-inch MacBook Pro willen kopen, dan kun je terecht bij Apple, bij APR’s zoals zoals Amac en bij online winkels: