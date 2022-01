Heel veel najaarsaankondigingen

We kunnen komend najaar niet alleen de iPhone 14 verwachten, maar ook Apple’s grootste productline-up uit de geschiedenis van het bedrijf. Dat betekent: meer nieuwe hardwareproducten dan ooit. Het is te lezen in de nieuwste Power On-nieuwsbrief van Bloomberg. Mark Gurman zegt te horen hebben gekregen dat Apple een reeks aankondigingen bewaart voor komend najaar. Het gaat daarbij onder andere om een compleet vernieuwde MacBook Air en een nieuwe MacBook Pro.



vier nieuwe iPhones

vernieuwd instapmodel MacBook Pro

vernieuwde MacBook Air

vernieuwde iMac

nieuwe Mac Pro

vernieuwde AirPods Pro

drie Apple Watch-modellen

goedkope iPad

vernieuwde iPad Pro

Dit is het lijstje dat Gurman verwacht:

Opvallend is dat in dit lijstje de geruchtmakende AR-bril nog ontbreekt. Het is afwachten of Apple dit accessoire in 2022 nog gaat aankondigen, of doorschuift naar 2023 of later.

Verder herhaalt Gurman nog eens zijn verwachting dat Apple het eerste event van het jaar waarschijnlijk in maart of april gaat houden. Een van de producten die we daar kunnen verwachten is de vernieuwde iPhone SE. De iPad Pro 2022 komt pas later in het jaar. Dit zou te maken hebben met de vele veranderingen. Wel krijgen we in het voorjaar waarschijnlijk een nieuwe iPad Air en zouden er plannen zijn om de M1 Pro-chip nog in een ander Mac-model uit te brengen. Dit kan een high-end Mac mini of de grote iMac zijn.

Meer weten over de verwachte producten van 2022? Bekijk dan ons overzicht, of check naar welke producten de lezers van iCulture dit jaar uitkijken in onze 2022 producten-poll!