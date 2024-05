Alle ogen zijn gericht op Apple's aankondigingen in mei. Nog net voor WWDC kunnen we nog wat nieuwe producten verwachten. Er is lang gewacht op de iPads, dus we zijn benieuwd: wat vind jij ervan? In dit artikel kun je meepraten over het event en de aankondigingen van mei 2024.

Het is ongebruikelijk dat Apple in mei een event organiseert, zo vlak voor WWDC. Maar dat is niet het enige wat uniek is aan dit event: iCulture doet vandaag verslag vanuit Londen! We zijn uitgenodigd om bij het speciale evenement aanwezig te zijn en kunnen je dus uit eerste hand onze ervaringen vertellen en de producten laten zien. Wat vind jij van de aankondigingen: ben je blij met de nieuwe producten of had je toch op iets anders gehoopt?

Praat mee over Apple’s mei 2024 aankondigingen

Het is al weken bekend: Apple gaat nieuwe iPads aankondigen. In ons artikel over de verwachtingen van het mei-event 2024 kun je lezen wat we vooraf hebben voorspeld over de nieuwe producten. Dit staat er volgens ons op het programma:

Dit zijn de verwachtingen van Apple’s iPad-event in het kort:

Gaat dit ook gebeuren? We gaan het snel zien, zodra de aankondigingen van start zijn gegaan!

Bekijk ook Dit kun je verwachten van Apple's iPad-event in mei 2024 Wat kun je verwachten van Apple's iPad-event van mei 2024? Welke nieuwe iPads worden er onthuld en op welke moet je nog wachten? En komen er nog verrassingen? Dat en meer lees je in deze vooruitblik op Apple's mei 2024-event!

We hebben kortgeleden al een poll georganiseerd om te kijken waar jullie het meest naar uitkijken. De iPad Pro ging daarbij aan kop met bijna 50% van de stemmen, maar ook de iPad Air wist met 35% van de stemmen in de smaak te vallen. Misschien verrast Apple ons nog met wat onverwachte extra’s, zoals een nieuw iPad-accessoire of functies die we nog niet zagen aankomen.

Eindelijk weer nieuwe iPads

Nadat er in 2023 complete radiostilte was rondom de iPads, lijkt het er dus op dat Apple deze maand flink uit gaat pakken met de iPads. Alleen de high-end modellen zijn op dit moment aan de beurt: de iPad Pro en iPad Air, beide met een paar mooie verbeteringen voor mensen die op een nieuw exemplaar zaten te wachten. De standaard iPad en de iPad mini krijgen waarschijnlijk pas later dit jaar een kleine spec-bump.

Eerder dit jaar kondigde Apple in maart ook al de nieuwe M3 MacBook Air aan, samen met de nieuwe voorjaarskleuren voor accessoires. Maar ook al ben je niet toe aan nieuwe hardware, er is dit jaar genoeg om naar uit te kijken. Over een paar weken staat namelijk WWDC op de planning en dan wordt Apple’s veelbelovende onthulling van de AI-functies in iOS 18 verwacht. Check ook ons artikel voor een overzicht van Apple-events van 2024.