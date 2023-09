Dat Apple vaak over het milieu praat, is voor Apple-volgers geen geheim. Nagenoeg elke keynote komt dit aspect wel voorbij, bijvoorbeeld dat er gebruikgemaakt wordt van 100% gerecycled aluminium. Maar tijdens Apple’s september 2023-keynote ging Apple nog een flinke stap verder. Er werd zeer ruim aandacht besteed aan onderwerpen als milieu en er werd zelfs een volledige video gestart om de boodschap nog duidelijker over te brengen. Wil Apple hiermee benadrukken hoe belangrijk ze het vinden of speelt het gebrek aan innovatie ook mee?



Apple, milieu en de nieuwe producten van 2023

In 2020 heeft Apple als doel gesteld om in 2030 CO₂‑neutraal te zijn. Al sinds een paar jaar draaien Apple’s winkels en kantoren op volledig schone energie en maakt Apple vaak gebruik van 100% gerecycled aluminium. Maar tijdens de keynote van 2023 lag de focus meer dan ooit op het milieu, met name bij de Apple Watch. De nieuwe Apple Watch Series 9 is het eerste product dat verkrijgbaar is in een CO₂‑neutrale combinatie van kast en bandje. Het gaat dan specifiek om de aluminium versie van de Apple Watch in combinatie met een geweven sportbandje. De CO₂‑voetafdruk van de Apple Watch Series 9 is 78% lager dan voorheen. Dit is een combinatie van fabricageproces, gebruikte materialen en transportkosten. Ook is voor het eerst het gebruikte kobalt in batterijen 100% gerecycled. Sommige materialen kunnen niet gerecycled worden, waardoor Apple dit compenseert op andere manieren. Sinds dit jaar wordt de volledige productie van de Apple Watch met 100% schone energie gedaan.

Op het gebied van bandjes heeft Apple ook wijzigingen aangebracht in de duurzaamheid. De Sport Loop is nu gemaakt van meer gerecycled materiaal. Het is gemaakt van 82% gerecycled garen. Ook is Apple vanaf vandaag gestopt met leer, omdat dit een grotere CO₂‑uitstoot heeft. Daarom heeft Apple de nieuwe FineWoven-bandjes uitgebracht, hoewel deze bandjes niet CO₂‑neutraal zijn. Ook de Nike-bandjes zijn van meer gerecycled materiaal gemaakt. De Nike Sport Loop is bijvoorbeeld gemaakt van garen van de bandjes van vorige seizoenen. De CO₂-neutrale bandjes zijn te herkennen aan een nieuw logootje met groene blaadjes.

Naast de Apple Watch Series 9 zijn ook de Apple Watch Ultra 2 en de Apple Watch SE CO₂-neutraal als deze gecombineerd worden met een CO₂-neutraal bandje. Voor de Apple Watch Ultra 2 zijn dat de nieuwe Alpine- en Trail-bandjes.

Bandje nog wel verplicht bij elke nieuwe Apple Watch

Apple heeft ook de verpakking iets aangepast, waardoor deze kleiner is en er meer exemplaren per keer verscheept kunnen worden. Je krijgt echter wel nog steeds dezelfde accessoires erbij, namelijk de laadkabel en je gekozen bandje. Apple biedt geen optie om een Apple Watch zonder bandje te bestellen. Sinds de Apple Watch Series 4 en Apple Watch Studio worden het bandje en de Apple Watch zelf los bij elkaar in de verpakking gedaan. Maar als je helemaal geen nieuw bandje nodig hebt (omdat je al een flinke collectie hebt), heb je die keuze helaas niet.

Dat Apple juist uitgerekend tijdens deze keynote zoveel aandacht besteedt aan het milieu, is niet geheel toevallig. Apple besprak tijdens het event slechts twee productcategorieën (iPhone en Apple Watch), waardoor er ook tijd gevuld moest worden. Bovendien zijn de vernieuwingen bij de nieuwe Apple Watches zeer beperkt, met als gevolg dat Apple meer tijd besteedt aan zaken als milieu dan aan nieuwe innovatieve functies. Dat maakt de stappen die Apple gezet heeft niet minder relevant, maar het zegt wel wat over de vernieuwing bij de producten zelf.

Ook verbeteringen bij iPhones

Bij de iPhone 15-serie heeft Apple ook verbeteringen doorgevoerd op dit vlak. De behuizing van de iPhone 15 en iPhone 15 Plus is gemaakt van 75% gerecycled aluminium. Bij de iPhone 15 Pro-modellen is het interne frame zelfs gemaakt van 100% gerecycled aluminium. De batterij van alle iPhone 15-modellen bestaat uit 100% gerecycled kobalt. In het moederbord en de MagSafe-lader is ook voor het eerst gebruikgemaakt van 100% gerecycled koperfolie. De iPhone 15 Pro is dankzij een nieuwe indeling binnenin ook gemakkelijker te repareren. Vorig jaar deed Apple al iets soortgelijks bij de iPhone 14. De verpakking van de nieuwe iPhones is voor 99% gemaakt van vezels. Tegen het einde van het jaar moeten alle verpakkingen van Apple-producten vrij zijn van plastic.

Eerder dit jaar gingen wij langs bij Apple’s Daisy-robot in Breda, die verantwoordelijk is voor het demonteren van afgedankte iPhones om het recycleproces te verbeteren. Er is echter nog veel werk aan de winkel. Zo maakt Apple het in Nederland nog niet mogelijk om zelf gemakkelijk je iPhone te repareren met het Self Service-programma.