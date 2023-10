De afgelopen maanden is de populariteit van generatieve AI-tools zoals ChatGPT explosief gestegen. Techbedrijven als Google, Microsoft en Meta zijn inmiddels ook de weg ingeslagen van AI-chatbots, maar waar blijft Apple met zijn antwoord op ChatGPT? Dit weten we over Apple's plannen met generatieve AI-producten.

Hoewel het publiek daar nog maar weinig van merkt, zet Apple net als andere techgiganten in op artificiële intelligentie. De AI-afdeling van Apple wordt geleid door John Giannandrea, die zo’n vier jaar geleden is gestart met het samenstellen van een team dat zich bezighoudt met AI. Dat zou onder andere moeten resulteren in een concurrent voor OpenAI’s ChatGPT.

Apple zou dagelijks miljoenen dollars investeren aan het onderzoeken van conversationele artificiële intelligentie, maar de inspanningen van Apple op het gebied van AI lijken niet altijd even soepel te verlopen. Door intern gerommel en slecht management zou het bedrijf achterlopen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dat zeggen bijna veertig personen die betrokken zijn geweest bij het AI-project.

Wanneer verschijnt de AI-chatbot van Apple?

Als we de geruchten mogen geloven, werkt Apple momenteel aan een chatbot die intern de naam ‘Apple GPT’ heeft gekregen. Volgens Bloomberg-journalist Mark Bloomberg heeft Apple echter nog geen concrete plannen om een AI-chatbot uit te brengen voor het grote publiek. Apple investeert naar verluidt vooral in AI om niet achter te blijven op de concurrentie.

Volgens analist Jeff Pu (via MacRumors) is Apple echter wél van plan om in 2024 een generatieve AI-functie uit te brengen voor de iPhone en iPad. Dat zou mogelijk betekenen dat iOS 18 een nieuwe AI-feature introduceert. Wat deze functie precies inhoudt, is niet duidelijk. Analist Ming-Chi Kuo zei recent echter dat er ‘geen teken’ is dat Apple van plan is om volgend jaar een generatieve AI-functie uit te brengen.

Slechts enkele medewerkers binnen Apple hebben toestemming om met ‘Apple GPT’ aan de slag te gaan en mogen de antwoorden en ideeën van de chatbot niet gebruiken om nieuwe producten of functies voor consumenten te ontwikkelen. Medewerkers van Apple mogen trouwens ook niet met AI-tools van concurrenten aan de slag, uit vrees dat er vertrouwelijke informatie wordt gelekt. Ook Google, Samsung en andere techbedrijven verbieden werknemers om deze reden om generatieve AI te gebruiken.

Naar verluidt is het LLM (Language Learning Model) van Apple getraind op 200 miljard parameters. Het model zou beter moeten zijn dan OpenAI’s GPT 3.5. Inmiddels heeft het bedrijf GPT 4 uitgebracht, wat volgens de geruchten op dit moment een stuk geavanceerder is dan het model van Apple.

De AI-inspanningen van Apple: Siri en meer

Hoewel het (in elk geval voorlopig) onwaarschijnlijk lijkt dat Apple een eigen AI-chatbot uitbrengt voor consumenten, zijn er verschillende plekken waar we de AI-inspanningen van Apple al eerder kunnen tegenkomen. Siri is daarvan een van de belangrijkste. Apple is naar verluidt bezig om de stemassistent opnieuw vorm te geven. Het bedrijf zou ernaar streven om Siri automatisch meerdere stappen te laten uitvoeren, zoals vandaag de dag met Siri Shortcuts (Opdrachten) kan.

Door het ‘omslachtige ontwerp’ moet de database van Siri volgens voormalig Siri-engineer John Burkey opnieuw worden opgebouwd bij het toevoegen van nieuwe zinnen. Dit proces zou erg veel tijd in beslag nemen, zei Burkey tegen New York Times. Het zou soms zo’n zes weken duren om de database uit te breiden. Bij complexere functies zou het zelfs een jaar kunnen duren om deze te implementeren.

Apple maakt op enkele andere manieren ook al gebruik van AI en machine learning. Zo wordt machine learning gebruikt om foto’s die gemaakt zijn met de iPhone-camera te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om het verminderen van ruis in foto’s, maar ook om het achteraf aanpassen van de focus in portretfoto’s. Ook andere Apple-functies maken gebruik van AI, zoals de zoekfunctie Spotlight, het autocorrectiesysteem, Siri-suggesties en Visual Lookup.

Welke concurrentie heeft Apple op het gebied van AI?

Er zijn vrij weinig techbedrijven die helemaal niets doen met kunstmatige intelligentie. Naast de populaire chatbot ChatGPT van OpenAI, hebben ook Google, Microsoft, Meta en Amazon al verschillende stappen gezet op het gebied van AI, al is dat bij de een wat meer dan bij de ander.

Google ontwikkelde AI-chatbot Bard, die inmiddels ook in het Nederlands te gebruiken is. Recent kondigde het bedrijf Assistent met Bard aan voor iOS, waardoor Google Assistant nu ook over AI-functies beschikt.

ontwikkelde AI-chatbot Bard, die inmiddels ook in het Nederlands te gebruiken is. Recent kondigde het bedrijf Assistent met Bard aan voor iOS, waardoor Google Assistant nu ook over AI-functies beschikt. Microsoft heeft miljarden geïnvesteerd in OpenAI, de maker van ChatGPT. De techgigant gebruikt een versie van de chatbot in zijn zoekmachine Bing.

heeft miljarden geïnvesteerd in OpenAI, de maker van ChatGPT. De techgigant gebruikt een versie van de chatbot in zijn zoekmachine Bing. Meta gebruikt AI in verschillende apps, zoals WhatsApp en Messenger. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld stickers laten genereren. Ook heeft het bedrijf een beeldgenerator en AI-assistent ontwikkeld die antwoord kan geven op vragen.

gebruikt AI in verschillende apps, zoals WhatsApp en Messenger. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld stickers laten genereren. Ook heeft het bedrijf een beeldgenerator en AI-assistent ontwikkeld die antwoord kan geven op vragen. Amazon heeft net als Apple (nog) geen AI-chatbot uitgebracht. Wel werkt Amazon aan het verbeteren van zijn stemassistent Alexa door middel van generatieve AI. Dat is Apple naar verluidt ook van plan met Siri.