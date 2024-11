Apple Music heeft een speciaal boek gemaakt, waarin van alles te lezen is over de (volgens experts) 100 beste muziekalbums ooit gemaakt. Het boek is slechts in beperkte oplage verkrijgbaar.

Eerder dit jaar kwam Apple Music met een speciale ranglijst, waar de 100 beste albums ooit in opgenomen zijn. Deze ranglijst werd samengesteld door experts uit de muziekwereld, waaronder Pharell Williams. De volledige lijst is nog steeds online te vinden, maar binnenkort kun je er ook doorheen bladeren. Als je daar het geld voor over hebt. Apple Music heeft namelijk samen met ASSOULINE een speciaal boek gemaakt om de 100 beste albums ooit te vieren.

Speciaal Apple Music boek

Het gaat om een exclusief naslagwerk, want in totaal zijn er maar 1.500 exemplaren van gemaakt. Elk exemplaar wordt geleverd in een speciale transparante case en voorzien van exemplaarnummer. In het boek komen alle 100 albums aan bod, voorzien van uitleg van de jury en muziekexperts. Het boek zelf heeft een witte cover, maar de pagina’s op elkaar zijn voorzien van een goudkleurige afwerking.

Bij elke pagina is niet alleen te lezen wat het album zo geweldig maakt, want ook de albumhoes is in volle glorie te bewonderen (met uitzondering van drie albums, gek genoeg). Op X (Twitter) toont het Apple Music-account alvast enkele pagina’s in een korte video. Het boek weegt ruim 3,5 kilo en het voorwoord is geschreven door Apple Music-host Zane Lowe.

Het boek is vanaf nu als pre-order te bestellen bij ASSOULINE, het bedrijf waar Apple mee samenwerkt. Dit merk maakt diverse luxe producten rondom cultuur en lifestyle, waaronder koffietafelboeken. Maar of je dit boek van Apple Music zomaar op tafel durft te leggen, is nog maar de vraag. Met een prijskaartje van €450,- is hij voor jou, met leveringen vanaf 25 november. Door de beperkte oplage is het echt een verzamelexemplaar.

Apple heeft ervaring met fysieke boeken, want een aantal jaar geleden werd er nog een Designed by Apple in California-boek uitgebracht. Ook dit was een boek voor op de koffietafel, maar dan met alleen maar illustraties van producten die door Apple-designer Jony Ive en zijn team ontworpen zijn. Dit boek is inmiddels niet meer te koop.