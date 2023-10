Op 31 oktober is niet alleen de datum van Halloween, maar ook de dag dat het volgende Apple-event plaatsvindt. We hebben al een goed idee welke producten Apple uit de doeken zal doen, maar we vertellen je ook welke producten er naar verwachting niet gepresenteerd worden tijdens het Apple-event van oktober.

Het leek er even op dat er geen Apple-event meer zou volgen in oktober, maar toen was daar de uitnodiging van Apple. Het evenement draagt de naam Scary Fast en zal op 31 oktober om 1:00 uur ’s nachts (Nederlandse tijd) van start gaan. Wil je Apple’s oktober-event live volgen? Dan moet je dus vannacht wat langer opblijven (of eerder je wekker zetten). De focus van het oktober-evenement van Apple lijkt dit jaar op de Mac te liggen. We verwachten van het Scary Fast-event vooral een nieuwe iMac, nieuwe MacBook Pro’s (14- en 16-inch) en usb-c-versies van accessoires zoals de Magic Mouse. Hoewel Apple altijd iets onverwachts in petto kan hebben, zijn er ook producten die nog niet aangekondigd gaan worden (maar waar Apple-fans wel op zitten te wachten).

Apple-event oktober 2023: dit wordt niet aangekondigd

Kun je niet wachten op een nieuwe iPad? Of heb je de uitkoop van een nieuwe MacBook Air uitgesteld vanwege een eventueel model? Dan moeten we je helaas teleurstellen. Deze en enkele andere producten verwachten we niet tijdens het oktober-event, ook al zijn sommige producten wel toe aan een update.

Nieuwe MacBook Air

Hoewel je ‘m wel zou verwachten op een Apple-event dat in het teken staat van de Mac, zien we waarschijnlijk geen nieuwe MacBook Air voorbij komen tijdens het oktober-evenement. Verschillende bronnen beweren dat de MacBook Air met M3-chip pas volgend jaar het levenslicht zal zien. Het is bovendien slechts enkele maanden geleden dat Apple een 15-inch MacBook Air met M2-chip uitbracht. We denken dat het logisch is dat Apple niet zo snel met een upgrade komt.

15-inch MacBook Air met M2-chip uit 2023

Nieuwe 13-inch MacBook Pro

Het leek er even op dat Apple tijdens het oktober-event ook een nieuwe 13-inch MacBook Pro zou onthullen, maar inmiddels zijn de kaarten anders geschud. Hoewel dit model wel in productie zou zijn, zou Apple deze pas op een later moment willen aankondigen. Verwacht tijdens het oktober-event dus geen 13-inch M3 MacBook Pro. Mogelijk volgt die nog tegelijkertijd met de M3 MacBook Air, ergens volgend jaar.

Voor de duidelijkheid: we krijgen dus wel een nieuwe M3 Pro en M3 Max 14- en 16-inch MacBook Pro, maar geen M3 13-inch MacBook Pro.

Andere Macs die we niet verwachten

Er zijn nog meer Macs die Apple volgens de laatste geruchten tijdens het event niet gaat aankondigen:

Nieuwe Mac mini

Nieuwe Mac Studio

Nieuwe Mac Pro

Nieuw extern Apple-display

De afgelopen jaren zijn er nog wel geruchten geweest over een nieuw extern scherm van Apple. Apple heeft al het Pro Display XDR en het Studio Display, maar opvolgers daarvan zouden wel in ontwikkeling zijn. Er zouden meerdere nieuwe beeldschermen met Apple Silicon in de maak zijn en dan waren er ook nog geruchten over het Studio Display Pro. Maar helaas: er zijn geen betrouwbare bronnen die beweren dat Apple deze nu gaat aankondigen tijdens het event.

Bekijk ook 'Apple werkt aan smart home-scherm voor de Mac' Apple zou werken aan een nieuwe extern display voor de Mac, dat in stroombesparende modus ook te gebruiken is als een smart home-display. Dat schrijft Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief.

AirPods Max 2 (of andere AirPods)

We kunnen er natuurlijk naast zitten, maar we verwachten nog geen opvolger voor de AirPods Max tijdens het oktober-event. Hoewel de draadloze koptelefoon van Apple inmiddels rijp is voor een update (hij is alweer bijna drie jaar oud), hoeven we de AirPods Max 2 volgens de laatste geruchten pas in 2024 te verwachten. Waarschijnlijk ruilt de Apple ook hier de Lightning-poort in voor usb-c. Zelf hebben wij ook nog wel wat wensen voor de AirPods Max 2, waaronder een langere batterijduur en een lagere prijs. Overigens komen er ook geen andere AirPods voorbij, want Apple zou pas in 2024 de gehele AirPods line-up onder handen nemen.

Nieuwe iPads

Oktober-events staan bij Apple vaak in het teken van Macs én iPads. Maar dit jaar is dat anders, want een nieuwe iPad gaan we deze maand niet zien. De laatste iPad-modellen verschenen in 2022 en het lijkt erop dat 2023 daar geen verandering in gaat brengen. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman mogen we in maart van 2024 pas weer nieuwe iPads verwachten. Het zou dan gaan om een upgrade van de standaard iPad, de iPad mini en een nieuwe iPad Air. Naar verluidt zou een nieuwe iPad Pro wat langer op zich laten wachten en pas later in het jaar uitgebracht worden.

Bekijk ook Vooruitblik iPads in 2024: welke verbeteringen kunnen we verwachten? Welke iPads gaat Apple in 2024 vernieuwen en welke verbeteringen kun je daarbij verwachten? We blikken vooruit op de vernieuwde modellen van komend jaar, zoals de iPad mini en iPad Air.

Nieuwe iPhone en Apple Watch

Dit is nogal een open deur, maar zo kort na de release van de iPhone 15-serie, Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2 worden er ook geen nieuwe iPhones of smartwatches tijdens het Apple-event op 31 oktober 2023. De iPhone 16-serie verschijnt vermoedelijk pas in of rond september 2024, net als de Apple Watch X. Het lijkt er ook niet op dat er snel een iPhone SE 4 of een Apple Watch SE 3 zal verschijnen. Als deze producten er al komen, zal dat ten vroegste in 2024 zijn.

Ook dit verwachten we niet

Dit zijn nog enkele andere aankondigingen die we niet verwachten:

Nieuwe Apple TV: Apple’s mediaspeler past niet bij een event dat helemaal om de Mac draait en bovendien is het huidige model nog maar een jaar oud.

Smart home-display: Er zijn geruchten geweest over een nieuw iPad-achtig slim scherm voor je smart home-maar zo’n product is nog jaren van ons verwijderd.

Nieuwe HomePods: Het laatste gerucht over een nieuwe HomePod voorspelt pas een release in 2024.

Vision Pro: We verwachten niet dat Apple meer nieuwe details zal aankondigen over de Vision Pro. De release daarvan staat in de VS gepland voor begin 2024, maar we denken dat er een apart event zal komen waar meer aangekondigd wordt. Mogelijk kan Apple de headset nog wel even kort noemen, zoals ze ook gedaan hebben bij het iPhone-event van september.