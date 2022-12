Er was een tijd dat Apple geen enkel extern scherm meer in haar eigen assortiment had, na het stoppen van het Thunderbolt Display. In 2019 kwam daar verandering in dankzij de komst van het Pro Display XDR. Vorig jaar kwam daar nog het Studio Display bij, een betaalbaarder alternatief. Maar er is nog meer onderweg, waaronder een opvolger van het eerstgenoemde scherm. Dat schrijft Mark Gurman in zijn nieuwste nieuwsbrief.



‘Meerdere nieuwe externe Apple-schermen in ontwikkeling’

Het is niet duidelijk om hoeveel nieuwe schermen het gaat, want Gurman spreekt alleen over “multiple new external monitors”. Eén daarvan is dus de opvolger van het in 2019 verschenen Pro Display XDR. Deze nieuwe zou bedoeld zijn voor de nieuwe Mac Pro met Apple Silicon-chip, maar de ontwikkeling van de tweede generatie Pro Display XDR zou achterlopen op die van de nieuwe Mac Pro zelf. Daarom kan het zo zijn dat Apple dit nieuwe scherm pas later uit gaat brengen dan de nieuwe Mac Pro.

Het is niet bekend wat er nieuw is in de opvolger van het Pro Display XDR, behalve dat er zeer waarschijnlijk een Apple Silicon-chip in komt. Dat kan een chip uit de A-serie zijn (die je kent van de iPhone en iPad), maar ook een M-versie. In Apple’s Studio Display zit momenteel een A13-chip. Het voordeel is dat zo’n ingebouwde chip een aantal zaken kan regelen, waardoor dit niet door de aangesloten Mac hoeft te gebeuren. Denk aan de camera, microfoon en speakers en functies zoals Hé Siri.

Maar welke nieuwe schermen komen er nog meer? Eerder gingen er al geruchten over een nieuwe pro-versie van het Studio Display, mogelijk met de naam Studio Display Pro. Deze zou, in tegenstelling tot het huidige Studio Display, voorzien zijn van een mini-LED scherm. Qua formaat wordt gesproken over 27-inch en dat is net zo groot als het gewone Studio Display. Deze zou bijvoorbeeld rond dezelfde periode uitgebracht kunnen worden als een nieuwe high-end Mac mini, waar Apple volgens meerdere bronnen al een hele tijd aan werkt.

Mark Gurman geeft in ieder geval geen verdere details over de schermen waar Apple allemaal aan werkt. Of er naast de opvolger van het Pro Display XDR en een nieuw Studio Display Pro bijvoorbeeld nog een derde display komt, is daarom niet duidelijk. Maar de grootste gemeenschappelijke deler is dat ze allemaal een Apple Silicon-chip krijgen. Wanneer deze schermen uit moeten komen, is nog de vraag.