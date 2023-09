De AirPods Max en de gewone AirPods krijgen in 2024 een usb-c-poort. Mensen die op een opvolger zitten te wachten moeten dus nog even geduld hebben.

Apple is van plan om de Lightning-poort in alle producten te vervangen door een usb-c-poort. Eerst zijn de iPhone en de AirPods Pro aan de beurt, daarna volgen andere afgehandeld. Maar het kan nog wel even duren voordat het complete productassortiment ‘om’ is. De gewone AirPods zijn in 2024 aan de beurt en dat geldt ook voor de AirPods Max. De luxe hoofdtelefoon werd in december 2020 uitgebracht en is inmiddels ruim 2,5 jaar oud. Gebruikers zouden graag een update zien, maar daarop zullen we waarschijnlijk nog tot volgend jaar moeten wachten. Dat schrijft Mark Gurman van Bloomberg.



In zijn vooruitblik op het Wonderlust-event op 12 september blikt Gurman ook vooruit op nieuwe hardware in de Apple Watch -modellen en verwachte verbeteringen in de iPhone , zoals een lager gewicht in combinatie met een langere batterijduur. En terwijl de komst van usb-c naar de iPhone nog wel wat voordelen met zich meebrengt, zou dat bij de AirPods niet het geval zijn. De vernieuwde AirPods Pro die volgende week worden onthuld zullen volgens geruchten geen andere nieuwe hardwarefuncties bevatten, meent Gurman.

Op de langere termijn wil Apple nog wel wat nieuwe functies toevoegen aan de AirPods zoals lichaamstemperatuurmeting en een gehoortest. Dit zal pas gebeuren nadat de overstap naar usb-c is afgerond. Voor de AirPods Max zijn er meer wensen: een langere batterijduur, minder zwaar en ondersteuning voor lossless muziek zijn een paar voor de hand liggende punten op het verlanglijstje. Een U1-chip noemen we daar ook, maar dat zou wel eens een U2-chip kunnen worden.

