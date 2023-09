Gaat Apple in oktober 2023 een event organiseren? En zo ja, wat wordt dan de datum? In dit artikel zetten we de nieuwste geruchten voor je op een rijtje.

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: volgens Bloomberg-verslaggever Mark Gurman komt er geen Apple-event in oktober 2023. Als er een vernieuwde iPad Air uitkomt, dan zal dat met een persbericht worden afgehandeld. Net als vorig jaar trouwens, want in 2022 gingen er ook lange tijd geruchten over een oktober-event, maar Apple verstuurde uiteindelijk alleen persberichten. Het ging toen om de iPad Pro 2022, standaard iPad 2022, de Apple TV 4K 2022 en diverse software-updates. Dat is al behoorlijk wat, maar Apple vond dat er onvoldoende nieuws te melden was om daarvoor de media op te trommelen. En dit jaar zou het wel eens op dezelfde manier kunnen gaan.



Gurman verwacht dat er tijdens het aanstaande Wonderlust-event geen enkele iPad aangekondigd zal worden. De nadruk zal liggen op de iPhones en Apple Watch -modellen. Er komt wel een vernieuwde iPad Air aan met verbeterde specificaties en die komt al vrij snel. We verwachten dat daar een M2-chip aan is toegevoegd, maar dat de verbeteringen verder marginaal zijn.

Verder denkt Gurman dat er nog een ander Apple-product wordt geïntroduceerd in oktober, maar ook die zal alleen een persbericht krijgen. Het gaat in ieder geval niet om een vernieuwde iPad Pro, want die komt pas in 2024. MacBooks met M3-chip zouden volgens Ming-Chi Kuo ook van tafel zijn, dus het mysterieuze product dat nog moet komen zou wel eens een vernieuwde iMac kunnen zijn.

Mogelijke datum oktober-event

Mocht er toch een oktober-event komen, dan is de kans het grootst dat deze in de tweede helft van de maand plaatsvindt. Dit zijn de data van de afgelopen jaren:

2022: geen event, persberichten op 18 oktober

2021: 18 oktober

2020: 13 oktober

2019: geen event

2018: 30 oktober

2017: geen event

2016: 27 oktober

2015: geen event

2014: 16 oktober

Als er een event komt, is de kans daarop het grootst in het midden of eind oktober. Zoals je ziet was er in 2019, 2017 en 2015 geen oktober-event, dus het is goed denkbaar dat Apple het evenement ook in 2023 weer laat schieten. Mark Gurman is deze keer een stuk stelliger dan vorig jaar, toen hij de deur nog op een kier hield dat er mogelijk nog een event zou komen. Maar die kwam er niet.