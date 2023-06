15-inch MacBook Air 2023 review

Wil je een MacBook met een groot scherm, dan was je tot voor kort aangewezen op de 16-inch MacBook Pro. Die heeft weliswaar een groot scherm, maar is behoorlijk duur (vanaf zo’n 3000 euro), is krachtiger dan je misschien nodig hebt en is bovendien vrij zwaar om dagelijks mee te nemen. De 15-inch MacBook Air 2023 is het antwoord waar veel mensen op zaten te wachten: hij is met een prijs rond de 1500 euro nog redelijk betaalbaar en je krijgt een groot scherm, zonder de overbodige extra’s die je toch niet nodig hebt. Voor veel mensen is een MacBook Air immers krachtig genoeg. Maar is de 15-inch MacBook Air met M2-chip dan op alle fronten de beste keuze? Dat lees je in deze review!

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in juni 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De 15-inch MacBook Air 2023 in de kleur Sterrenlicht is voor deze review tijdelijk beschikbaar gesteld door Apple. Het gaat hier om een model met 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB centraal geheugen en 512GB opslag.



15-inch MacBook Air 2023 in het kort

Nieuw formaat: 15,3-inch display

Keuze uit spacegrijs, zilver, sterrenlicht en middernacht

LCD-scherm met notch voor camera en sensoren

Zelfde design als 13-inch-versie uit 2022

Betere GPU, oplader en grotere trackpad ten opzichte van 13-inch model

Voorzien van dezelfde M2-chip, maar met 10-core GPU standaard (geen 8-core GPU beschikbaar)

Maximaal 24GB werkgeheugen, maximaal 2TB opslag

Prijs vanaf €1.599,- bij Apple (ook bij Coolblue, Bol.com en andere winkels)

Prijzen 15-inch MacBook Air 2023 met M2-chip

Air 15-inch 2023 M2 instap Air 15-inch 2023 M2 upgrade



Nergens op de behuizing (ook niet aan de onderkant) is te lezen dat dit een MacBook Air is.

Veel eigenschappen van de 15-inch MacBook Air komen overeen met die van het 13-inch model van vorig jaar. Lees daarom ook onze 13-inch MacBook Air 2022 review

Bekijk ook Review: MacBook Air M2 2022 In deze review van de MacBook Air M2 2022 testen we deze laptop met de allernieuwste M2-processor. We vertellen over onze ervaringen methet nieuwe design én geven advies of dit de MacBook is die je moet kopen.

Meer keuze voor MacBook Air-gebruikers

Ook voor mensen die interesse hebben in een 13-inch MacBook Air is er goed nieuws. Die is weliswaar niet vernieuwd, maar de prijs is wel een flink stuk omlaag gegaan. Je kunt nu voor €1.299,- een 13-inch MacBook Air M2 in huis halen, terwijl je een paar maanden geleden nog €1.519,- betaalde voor het instapmodel. Apple verkoopt het 15-inch MacBook Air-model vanaf €1.599,- en dat is een heel redelijke prijs. Wil je de verschillen tussen de 13-inch MacBook Air en 15-inch MacBook Air weten, dan hebben we een vergelijking voor je, waarin ook de overeenkomsten aan bod komen. Beide zijn voorzien van M2-chip, maar er is op nog wel meer punten onderscheid. Zo is het 15-inch model voorzien van een betere GPU, betere speakers en een iets krachtiger oplader.

Bekijk ook Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de 15- en 13-inch MacBook Air met M2-chip Welke verschillen tussen de 15-inch vs 13-inch MacBook Air zijn er? Dat de één groter is dan de ander mag geen verrassing zijn, maar zijn er binnenin nog meer verschillen? We zetten ze op een rijtje.

Design 15-inch MacBook Air M2

Zelfde design als het 13-inch model, alleen iets groter

Volgens Apple de dunste 15-inch MacBook op de markt*

Afmetingen: 34,04 x 23,76 x 1,15 cm

Gewicht: 1,53 kilo

Kleuren: middernacht, sterrenlicht, spacegrijs, zilver

Poorten: MagSafe, 2x usb-c (usb-4/Thunderbolt 3), 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting

*De Dell XPS 15 en LG gram 15 zijn allebei 1,8 cm dik. De 13-inch MacBook Air is 1,13 cm dik.

Vorig jaar kreeg de MacBook Air voor het eerst sinds 2008 een flinke redesign. De taps toelopende vorm werd bij de MacBook Air van 2022 vervangen door een hoekiger model in twee nieuwe kleuren: middernacht en sterrenlicht. Bij de 15-inch MacBook Air die nu in de winkel ligt, is er in feite niets veranderd qua design. En dat is maar goed ook, want we hadden niet graag gezien dat Apple nu alweer aan het design had gesleuteld. Dit model heeft de kenmerkende platte klep en smalle randen rondom het scherm. Hij is alleen iets groter. Heb je eerder alleen 11-inch en 13-inch MacBook Airs gebruikt, dan zal het iets grotere formaat even wennen zijn. Hij past bijvoorbeeld niet meer zo gemakkelijk op een vliegtuigtafeltje.

Groter betekent vaak ook wat lomper en zwaarder, maar Apple is er goed in geslaagd om de 15-inch MacBook Air nog steeds redelijk licht en dun te houden. Er is dan ook een heel verschil met de vroegere 15-inch MacBooks Pro’s die nogal een bakbeest waren. Dit nieuwe model is rank en makkelijk in een rugtas weg te stoppen. Hij weegt ook maar 1,5 kilo. Dit is een laptop die je de hele dag kunt meenemen, zonder dat hij te zwaar aanvoelt. Ter vergelijking: een 16-inch MacBook Pro weegt meer dan 2 kilo.

Bij zo’n grotere behuizing is er ook ruimte voor wat meer poorten, maar dat is een tegenvaller: Apple heeft deze kans laten liggen. Je hebt nog steeds twee usb-c-poorten aan de linkerkant, net als op het 13-inch model. Ze zitten naast de magnetische MagSafe-aansluiting aan de linkerkant, terwijl je aan de rechterkant alleen de hoofdtelefoonaansluiting vindt. We hadden bij dit grotere model liever één of twee poorten extra gezien. De usb-c-poorten gebruik je namelijk best vaak, ook voor het opladen als de MagSafe-kabel niet bij de hand is. Het gebrek aan poorten heeft één voordeel: het is de snelste manier om een MacBook Air te kunnen onderscheiden van een MacBook Pro.

Wat kleuren betreft is middernacht onze favoriet geworden, ook al heeft het iets meer last van vingervlekken. Na een jaar met de 13-inch Macbook Air in middernacht zijn we eraan gewend geraakt en storen we ons er niet meer aan. De kleur is prachtig en wisselt van blauwgrijs tot donkerblauw en zwart, afhankelijk van de lichtval. Wie de vlekken toch een probleem vindt kan kiezen voor de drie andere kleuren – al zie je bij de door ons geteste kleur Sterrenlicht toch ook wel wat stof en vuil na een tijdje gebruik.

Open je de klep voor de eerste keer, dan start de MacBook meteen op en heet je welkom met de tekst ‘Hallo’. Je ziet dan ook meteen het toetsenbord (met Touch ID!) die net zo groot is als op de 13-inch. Het trackpad is wel aanmerkelijk groter, simpelweg omdat er meer ruimte voor is. Door de wat riantere behuizing is er aan weerskanten van het toetsenbord ruimte voor speakergaatjes ontstaan, maar dat heeft Apple niet gedaan. De speakers bevinden zich bij de scharnier, net als bij het 13-inch model. Maar in dit geval zijn er twee speakers extra, die zorgen voor een beter geluid (zie verderop).

Scherm in de 15-inch MacBook Air 2023

15,3-inch Liquid Retina-scherm

LCD, geen mini-LED, geen ProMotion

Resolutie 2880 x 1864 pixels

Pixeldichtheid 224 ppi

Helderheid 500 nits (25% meer dan M1-model)

True Tone-ondersteuning voor automatisch meekleuren met omgevingslicht

P3 wide color-kleurenbereik

Waarom je deze laptop koopt is natuurlijk in eerste instantie het schermformaat. Geen 13,6-inch maar een 15,3-inch Liquid Retina-scherm met een resolutie van 2880 x 1864 pixels. De pixeldichtheid op beide modellen is vrijwel hetzelfde, waardoor afbeeldingen er even scherp uit zien. De eigenschappen van het scherm zijn verder hetzelfde gebleven: een maximale helderheid van 500 nits, ondersteuning voor P3-kleurenbereik en True Tone, voor automatisch meekleuren met de omgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de omgevingslichtsensor in de laptop. Die bevindt zich net als de 1080p webcam in de notch bovenin het scherm.

Toen de notch voor het eerst werd ingevoerd waren gebruikers niet zo enthousiast. Maar eerlijk gezegd: wij zijn er inmiddels wel aan gewend en hij is niet storend. Vooral als je de donkere modus vaak gebruikt valt de notch vrijwel weg. Het zou leuk zijn geweest als Apple in de MacBooks ook een keer Face ID zou invoeren, maar we snappen ook wel dat de Air niet het eerste product is dat dit krijgt. Wat je ook niet krijgt is de hogere verversingsgraad van de MacBook Pro’s, die beschikken over ProMotion. Maar dat is prima: verschil moet er zijn en we hebben liever een lagere prijs dan allerlei functies die niet noodzakelijk zijn.

Het grotere scherm is prettig om naar te kijken. Zeker als je je MacBook vaak onderweg gebruikt (zonder extern scherm) is het veel prettiger om een wat groter scherm te hebben. Met een praktische MacBook-standaard kun je er de hele dag prettig op werken.

Hardware en performance van de 15-inch MacBook Air 2023

Alleen verkrijgbaar met M2-chip

8-core CPU (geen upgrade mogelijk)

10-core GPU (geen upgrade mogelijk)

Standaard leverbaar met 256GB en 512GB opslag

Standaard 8GB centraal geheugen, te upgraden naar 16GB of 24GB

Media Engine (H.264, HEVC, ProRES, ProRES RAW)

100GB/s geheugenbandbreedte

Geen ventilator, werkt ook bij zware belasting geluidloos

Bluetooth 5.3 (13-inch heeft Bluetooth 5.0)

WiFi 6 (helaas geen WiFi 6E)

Kijk je naar de performance, dan is er eigenlijk weinig verschil met het 13-inch model van vorig jaar. Dat is op zich niet slecht: de M2-chip zal je nog steeds verrassen qua snelheid als je nu van een Intel Mac komt. Maar het was mooi meegenomen geweest als Apple er al een M3-chip in had gestopt. Tegelijk begrijpen we ook wel dat dit niet het juiste moment was: Apple kan moeilijk een Mac Pro met M2 Ultra aankondigen en op hetzelfde moment een consumentenmodel waar al de volgende generatie chip in zit. Voor dagelijkse taken en voor af en toe wat hobbymatig foto- en videobewerken voldoet de M2 uitstekend. Grafisch gezien is hij zelfs nog iets krachtiger: het instapmodel van de 13-inch wordt geleverd met 8-core GPU (te upgraden naar 10-core) maar bij de 15-inch krijg je die 10-core GPU al standaard in het instapmodel. Dit was wellicht nodig om de extra pixels van het grotere scherm te kunnen aansturen. In de praktijk merkten we geen opvallende verschillen.

Apple vergelijkt in de aankondiging van de 15-inch MacBook Air bewust niet met het huidige 13-inch model, maar zegt dat ‘ie 12x sneller is dan “de snelste Intel-gebaseerde MacBook Air”. We hadden liever een vergelijking gezien met de 13-inch MacBook Air met M1-chip. Ook zou de 15-inch MacBok Air twee keer zo snel zijn als “de bestverkochte 15-inch Windows-laptop met Core i7-processor”. Apple zegt er niet bij welk product dit is, dus de vergelijking zegt niet zoveel.

Wie zit te wachten op een sprong in prestaties, kan beter blijven wachten tot volgend jaar als de complete MacBook Air-lijn de overstap maakt naar de M3-chip. Maar hou er rekening mee dat de prestatiesprong tussen de M1- en M2-chip maar 15-20% zal zijn. Naarmate er meer generaties van de M-serie chips verschijnen zal het voor Apple steeds lastiger worden om verbluffende verbeteringen in prestaties te latne zien. Kun je niet tot volgend jaar wachten en is jouw huidige MacBook echt aan vervanging toe, dan zijn de M2-modellen een prima aankoop. In benchmarks scoort de 15-inch MacBook Air op single-core scores (ca. 2600 punten) ongeveer net zo hoog als de 14-inch MacBook Pro 2023 met M2 Pro-chip en dat betekent dat je bij simpele alledaagse taken niet eens zoveel verschil in performance hebt. Beide MacBooks worden nauwelijks op de proef gesteld en alles verloopt lekker soepel, van het openen van apps tot het wisselen tussen toepassingen. Bij multi-core activiteiten presteert de M2 Pro-chip uiteraard wel iets beter (ca. 10.000 vs 12.000 punten) en bij echt zware toepassingen houdt de M2 Pro-chip het langer vol zonder throttling te moeten toepassen, mede dankzij het feit dat er een ventilator in zit.

Omdat er bij de 13-inch en 15-inch MacBook Air in feite geen merkbaar verschil is in prestaties, komt het bij de keuze vooral aan op schermgrootte. Wil je veel films kijken en daarbij een meeslepende ervaring met beter geluid, dan is de 15-inch MacBook Air jouw laptop. Sluit je je laptop meestal aan op een extern scherm, gebruik je je laptop vooral voor productiviteitstaken en wil je zo licht mogelijk reizen, dan is de 13-inch MacBook Air wat je zoekt. Deze is dankzij de prijsverlaging ook nog eens aantrekkelijker geworden om te kopen.

Nog wel even goed om te vermelden is dat er twee uitvoeringen van de 15-inch MacBook Air zijn. Dit zijn de twee uitvoeringen die bij de diverse winkelketens verkrijgbaar zullen zijn, als je niet kiest voor maatwerk. Het enige verschil is de grotere SSD: je krijgt 256GB op het instapmodel en 512GB bij de upgrade*. De overige specs zijn verder hetzelfde. Je betaalt €230,- extra voor meer opslag en je moet voor jezelf goed nadenken of dat nodig is. In een apart artikel hebben we besproken of 256GB opslag voldoende is en hoeveel opslag je nodig hebt voor je volgende MacBook. Als je zou moeten kiezen, zouden wij adviseren om meer centraal geheugen (16GB in plaats van de standaard 8GB) te doen om te zorgen dat je laptop toekomstbestendiger is. Extra RAM is achteraf niet toe te voegen, terwijl meer opslag altijd wel te regelen is met een extern SSD-schijfje of een NAS.

Bekijk ook Hoeveel opslag heeft mijn nieuwe Mac nodig? Als je een nieuwe MacBook of Mac wil kopen, vraag je je misschien af hoeveel opslag (SSD) verstandig is. Heb je aan 256GB genoeg? Of heb je meer nodig? Hier zijn enkele punten die je in overweging kunt nemen.

*Meer kan ook, maar voor 1TB en 2TB opslag zul je meestal zijn aangewezen op maatwerk van Apple en krijg je geen scherpe deal.

Batterijduur 15-inch MacBook Air 2023

Zelfde batterijduur als de 13-inch MacBook Air 2022

Batterijduur 15-18 uur

Kan snel worden opgeladen: 50% batterijvulling in 30 minuten met 70 Watt oplader

Wordt geleverd met 35 Watt dubbele usb-c-oplader

Apple belooft voor de 15-inch MacBook Air dezelfde batterijduur als het 13-inch model van vorig jaar. Dat wil zeggen: 15 uur draadloos internetten of 18 uur video afspelen. Deze schatting klopt aardig: we konden met deze laptop de hele dag werken, zonder te hoeven bijladen. Het grotere scherm van 15-inch heeft dus geen impact op de gebruiksduur en scoort goed ten opzichte van andere 15-inch laptops van andere merken die je zou kunnen kopen.

Ook een leuke extra is dat je bij het 15-inch model de 35 Watt dubbele usb-c-oplader krijgt meegeleverd, die je zonder kosten kunt vervangen door een 70 Watt usb-c-lader. Bij het 13-inch model krijg je een standaardlader van 30 Watt en moet je €20,- extra betalen als je de dubbele 35 Watt-lader of de enkele 70 Watt-lader wilt hebben.

Speakers in de 15-inch MacBook Air 2023

Zes speakers met force-cancelling woofers, verborgen in ruimte bij de scharnier

Breed stereogeluid

Geschikt voor Spatial Audio en Dolby Atmos bij het afspelen van geschikte muzike

Ruimtelijke audio en dynamische hoofdtracking met AirPods (3e generatie), AirPods Pro en AirPods Max

Drie bundelvormende microfoons

Een dergelijke laptop met een groter scherm is natuurlijk ideaal om tv-series en films te kijken en daar heeft Apple ook rekening mee gehouden. Dankzij de grotere behuizing is het Apple gelukt om er niet vier maar zes speakers in te verwerken. Het gaat om 2 tweeters en 2×2 force-canceling woofers, waarmee je twee keer zoveel bas krijgt als op het 13-inch model. Ze zijn niet meteen zichtbaar, omdat ze bij de scharnier van het scherm zijn verwerkt. Ze geven een fantastisch ruimtelijk geluid. Dit maakt de 15-inch MacBook Air extra geschikt om met immersive audio naar films te kijken en muziek af te spelen. Je kunt de audio ook wat luider afspelen dan op het 13-inch model. Het is niet te vergelijken met de 14-inch MacBook Pro, die net iets beter klinkt. En het komt uiteraard ook niet in de buurt van een home theater-systeem. De speakers zitten uiteindelijk vrij dicht bij elkaar. Maar voor een middenklasse laptop klinkt het toch behoorlijk goed. Wil je echt ‘immersive’ geluid, dan kun je beter AirPods Pro in doen.

Wat microfoons betreft zijn er drie aanwezig voor FaceTime-gesprekken, videoconfererenties en audio-opnames.

Score 8.6 15-inch MacBook Air 2023 €1599 Voordelen + Prachtig en groot scherm

Compact design

Een stuk lichter dan de 16-inch MacBook Pro

Redelijke prijs

Dezelfde uitstekende bouwkwaliteit die we gewend zijn

Performance van de M2-chip is prima

Fantastisch geluid dankzij 6 speakers Nadelen - Nog geen M3-chip

Brede randen rondom het toetsenbord (hier had Apple speakers kunnen toevoegen)

Geen extra poorten

Conclusie 15-inch MacBook Air 2023 review

De 15-inch MacBook Air 2023 is een prima laptop voor alledaags gebruik. Je krijgt de bouwkwaliteit en materialen die we gewend zijn in een laptop die op veel punten hetzelfde is als de 13-inch MacBook Air van vorig jaar. Alleen dan iets groter en dat is een goede ontwikkeling. Hiermee zijn mensen die een groter scherm nodig hebben, namelijk niet meer aangewezen op de veel duurdere MacBook Pro. De prijs is in vergelijking met de 13-inch van vorig jaar ook heel redelijk gehouden. Je krijgt voor dat geld een oogstrelend mooi, groot scherm in een behuizing die nog prima draagbaar is om dagelijks mee te nemen in een rugzak. En het geluid is ook nog eens erg goed.

Een MacBook Air met groter scherm is iets waar een bepaalde groep gebruikers op zat te wachten. Zij worden nu bediend met een 15-inch MacBook Air die we van harte kunnen aanbevelen. Kun je niet kiezen, dan raden we aan om voor de inmiddels afgeprijsde 13-inch MacBook Air te gaan, want die biedt nog meer waar voor je geld.

MacBook Air 2023 kopen

De 15-inch MacBook Air met M2-chip ligt vanaf nu in de winkels voor de instapprijs van €1.599,-. Sommige winkels zijn al onder deze prijs gaan zitten en de verwachting is dan ook dat je over een paar maanden deze MacBook voor onder de €1.500,- in huis kunt halen. Wie haast heeft en nu al wil kopen kan snel terecht bij Apple en diverse winkeliers. Op het moment van schrijven lijken er geen problemen te zijn met voorraden en levertijden en kun je vandaag (ophalen) of morgen (bezorgen) al eentje op je bureau hebben staan. Nu mensen wat krapper bij kas zitten zal deze laptop ook de komende tijd goed leverbaar zijn, zeker omdat het hier een model met bestaand design en bestaande chip betreft. Dat veroorzaakt meestal geen stormloop.

Prijs 15-inch MacBook Air 2023 instapmodel

Dit krijg je als je het basismodel van de 15-inch MacBook Air 2023 met M2-chip koopt:

8‑core CPU

10‑core GPU

8 GB centraal geheugen

256 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Prijs: €1.599,- bij Apple

Prijs 15-inch MacBook Air 2023 upgrade

Dit krijg je als je de upgrade van de 15-inch MacBook Air 2023 met M2-chip bestelt:

8‑core CPU

10‑core GPU

8 GB centraal geheugen

512 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Prijs: €1.829,- bij Apple

Prijzen 15-inch MacBook Air 2023 met M2-chip instapmodel

Instap middernacht Instap sterrenlicht Instap spacegrijs Instap zilver

Prijzen 15-inch MacBook Air 2023 met M2-chip upgrade

Upgrade middernacht Upgrade sterrenlicht Upgrade spacegrijs Upgrade zilver