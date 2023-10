Apple komt volgens een bron al snel met nieuwe MacBook Pro's, maar wat is daar dan nieuw in? En hoe groot is de kans dat het ook echt gaat gebeuren?

We zijn in 2023 al verwend met flink wat nieuwe Apple-producten. Al vroeg in het jaar bracht Apple de MacBook Pro 2023 uit, met M2 Pro- en M2 Max-chips. Maar worden we dit jaar getrakteerd op een tweede MacBook Pro-update? Als het aan Mark Gurman van Bloomberg ligt wel. Maar er is één vraag die blijft hangen en waar zelfs de bron geen antwoord op geeft: wat is er dan nieuw in de MacBook Pro’s van najaar 2023? In dit artikel lees je onze verwachtingen van de nieuwe MacBook Pro’s van eind 2023 en wat de kansen zijn dat ze er überhaupt komen.

Nieuwe MacBook Pro’s in najaar 2023?

De bewering van Mark Gurman dat er op 30 of 31 oktober al nieuwe MacBook Pro’s aan komen, komt nogal uit de lucht vallen. Hij lijkt zich voor deze bewering vooral te baseren op de huidige beperkte voorraad en de lange levertijden tot november, gecombineerd met het feit dat Apple’s nieuwste kwartaalcijfers in november gepresenteerd worden. De vorige keer dat dat gebeurde, werden er ook in oktober nieuwe Macs (en iPads) aangekondigd. Of hij daadwerkelijk informatie van binnenuit heeft gekregen en concreet bewijs heeft dat een nieuwe MacBook Pro er daadwerkelijk aan komt, blijkt niet uit zijn verslag.

Bekijk ook 'Nieuwe Macs komen op 30 of 31 oktober' Gaat Apple de Mac-releases radicaal anders aanpakken? Bloomberg verwacht dat we eind oktober nieuwe Macs gaan zien. Het gaat om de 24-inch iMac en meerdere MacBook Pro-modellen - en dat zou uniek zijn.

Sterker nog: Apple-analist Ming-Chi Kuo zei in september nog dat er dit jaar geen nieuwe M3 MacBook’s uitgebracht zouden worden. Dat lijkt dus tegen de bewering van Mark Gurman in te gaan. En als we naar het verleden kijken, zien we dat we jaren terug moeten tot het moment waarop Apple twee keer opeenvolgende modellen in één jaar uitbracht. Begin 2013 verschenen er nieuwe 13- en 15-inch MacBook Pro’s, die eind 2023 opgevolgd werden door gelijkende modellen. Sindsdien is dat niet meer gebeurd. Wel bracht Apple in de eerste helft van 2019 een 15-inch MacBook Pro uit, die later dat jaar opgevolgd werd door de eerste 16-inch MacBook Pro. Maar die modellen verschilden meer van elkaar dan nu volgens bronnen het geval lijkt.

Een simpele spec-bump in hetzelfde jaar als een eerdere boost in prestaties, lijkt op papier dan ook onwaarschijnlijk. Toch blijft de kans altijd bestaan. Bovendien leek het er eerder dit jaar op dat de 2023 MacBook Pro’s die Apple in januari uitbracht, oorspronkelijk gepland stonden voor eind 2022. Als Apple die deadline destijds had gehaald, klinkt een opvolgend model eind 2023 zo gek nog niet.

In dit artikel focussen we vooral op de nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro die Apple volgens de bron uit zou brengen. Apple zou ook nog een nieuwe versie van het 13-inch instapmodel uit kunnen brengen, maar dat model is een stuk minder populair. Apple zou daar wel een nieuw ontwerp voor kunnen maken, aangezien dit model (als enige) nog de looks van de 2016-modellen heeft.

Verwachtingen MacBook Pro eind 2023: wat zit erin?

We noemden het eerder al: als Apple inderdaad op zeer korte termijn nieuwe MacBook Pro’s gaat aankondigen, gaat het zeer waarschijnlijk om kleine updates met verbeterde prestaties. Maar wat kan Apple allemaal nog meer verbeteren?

#1 Verbeterde chips: welke generatie gaat het worden?

Als Apple een nieuw product uitbrengt, dan zit daar altijd een betere chip in. De huidige modellen zijn voorzien van een M2 Pro- en M2 Max-chip. Het zou dus logisch zijn als Apple in de nieuwe modellen de M3 Pro- en M3 Max-chips stopt. Maar daar is op dit moment nog onduidelijkheid over. Gurman zegt in zijn voorspelling niet welke chips Apple gaat gebruiken, terwijl Ming-Chi Kuo eerder zei dat er in 2023 geen M3 MacBooks meer zouden verschijnen. Bovendien is het Gurman zelf die beweert dat Apple pas in 2024 een M3 MacBook Air gaat uitbrengen.

In theorie kan Apple nu eerst de meer krachtigere M3 Pro- en M3 Max-chips uitbrengen en later gevolgd door de gewone M3-chip. Dat is echter niet de normale route die Apple de afgelopen jaren gevolgd heeft. Een andere optie is dat er MacBook Pro’s met M2 Ultra-chip komen. Apple gebruikt de M2 Ultra momenteel alleen bij de Mac Studio en Mac Pro, oftewel de twee high-end desktop Macs. Tot slot zou Apple ook nog kunnen kiezen voor verbeterde versies van de huidige M2 Pro- en M2 Max-chips, maar dat zou qua naamgeving allemaal wel erg onduidelijk worden.

Welke generatie het ook wordt, we verwachten dat de prestaties vooral op het gebied van graphics een boost krijgen en dat wellicht ook de batterijduur nog wat langer wordt.

Bekijk ook Wanneer komt er een Mac met M3-chip uit? Dit is de meest actuele informatie Een nieuwe Mac kost een hoop geld en daarom zijn veel mensen benieuwd wanneer de M3-chip komt, als opvolger van de huidige M2. Dit zijn onze meest recente verwachtingen. Wordt het 2023 of moeten we wachten tot 2024?

#2 Verbeterde displays: hogere helderheid?

De huidige 14- en 16-inch MacBook Pro-modellen zijn al voorzien van een mini-LED display. De overstap naar OLED wordt nog lang niet verwacht. Maar toch kan Apple aan de displays sleutelen, bijvoorbeeld door de helderheid een boost te geven. Momenteel hebben de schermen voor standaadweergave een maximale helderheid van 500 nits. Bij HDR-content kan dit oplopen tot 1600 nits. Vooral de 500 nits maximale helderheid is aan de lage kant als je het vergelijkt met andere Apple-producten. Bovendien heeft Apple de laatste tijd vaker updates doorgevoerd qua schermhelderheid bij nieuwe producten. Zowel de iPhone 15, Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 hebben een boost gekregen qua maximale helderheid. Concrete aanwijzingen zijn er niet dat Apple de schermhelderheid daadwerkelijk gaat verhogen, maar het is zeker een denkbare verbetering voor een dergelijke spec-bump.

#3 Meer keuze voor configuraties

Apple zou zich met de nieuwe modellen ook kunnen focussen op de verschillende configuraties qua opslag en RAM. Standaard komen alle modellen met 16GB RAM (of 32GB met de M2 Max-chip). Wil je 16GB upgraden, dan kan je alleen kiezen voor een verdubbeling naar 32GB. Een optie voor 24GB ontbreekt, terwijl deze wel beschikbaar is bij de M2 MacBook Air. En wil je 64GB of zelfs 96GB, dan ben je gebonden aan de veel duurdere M2 Max-chip. Voor 96GB RAM moet je zelfs verplicht kiezen voor de M2 Max met 38-core GPU. Oftewel: je hebt qua configuraties lang niet zoveel vrijheid, dus het is niet bepaald mix & match.

#4 Lagere prijs: dat kan wel wat minder

Het afgelopen jaar zagen we dat de prijzen bij Apple door het dak gingen. iPhones, iPads, Apple Watches en Macs: alles werd honderden euro’s duurder, vooral in Europa als gevolg van de koersschommelingen. Maar de laatste tijd zien we dit weer teruglopen. De iPhones zijn goedkoper geworden en de Apple Watches zijn in prijs gedaald als gevolg van gunstigere wisselkoersen en recent is ook de MacBook Air officieel door Apple in prijs gedaald. Een prijsdaling voor de MacBook Pro ligt dan ook in de lijn der verwachting.

In januari ging de prijs van het 14-inch model van €2.249,- naar €2.449,-, terwijl de 16-inch van €2.749,- naar €3.049,- ging. Oftewel: een prijsstijging van €200,- tot €300,-. Of de nieuwe modellen weer op hetzelfde niveau als voorheen komen is nog afwachten, maar we denken dat de prijs zeker €100,- tot €200,- lager kan, zeker voor een simpele tussentijdse update als waar nu sprake van lijkt.

Bekijk ook MacBook kopen: de koopgids voor aanschaf van jouw MacBook Wil je een MacBook kopen? Dan vind je in dit artikel alle informatie over modellen, prijzen van Macbook Pro en MacBook Air, welk model bij jou past.

#5 Nieuwe kleur: eindelijk zwart?

Een nieuwe kleur is altijd een eenvoudige manier om een product nieuw leven in te blazen. Apple doet dat bij de iPhones meestal in het voorjaar, maar bij MacBooks zien we dat veel minder vaak. De MacBook Pro is al jarenlang alleen beschikbaar in zilver en spacegrijs. Met name spacegrijs is een kleur die we inmiddels niet meer zo vaak bij Apple zien. Middernacht is een populaire kleur bij de huidige MacBook Air en het zou de MacBook Pro niet misstaan als er een gelijkwaardige donkerdere uitvoering komt. Er was al eens een gerucht dat Apple aan een diepzwarte MacBook zou werken, dus wie weet dat Apple dit moment aan grijpt om deze nieuwe kleur realiteit te laten worden.

MacBook Pro eind 2023: dit verwachten we (nog) niet

Omdat het zeer waarschijnlijk om een kleine update gaat, is er ook een aantal zaken die je sowieso niet hoeft te verwachten in een nieuwe MacBook Pro. Deze verbeteringen komen er volgens ons nog niet:

#1 Nog geen MacBook met touchscreen

Eerder dit jaar schreven we dat Apple zou werken aan een MacBook met touchscreen. Maar het gaat nog jaren duren voordat we zo’n model zien. Volgens diverse bronnen komt zo’n MacBook met aanraakscherm op z’n vroegst pas in 2025 uit.

#2 Overstap naar OLED komt later

Een touchscreen in een MacBook zou gepaard gaan met de overstap naar OLED. Op dit moment gebruikt Apple mini-LED. Dit is pas in 2021 ingevoerd, dus deze techniek kan nog jaren mee en heeft al eigenschappen die in de buurt komen van OLED. En volgens recente berichten zou Apple zelfs pas in 2026 of 2027 op z’n vroegst een OLED MacBook uit willen brengen.

Bekijk ook 'Dit is wanneer de MacBook een OLED-display krijgt' Apple heeft plannen om MacBooks met OLED-scherm te maken, ter vervanging van de huidige LCD-schermen. Maar wanneer komt de eerste MacBook met OLED-display op de markt? In dit artikel verzamelen we alle geruchten.

#3 Nog geen nieuw design

Een nieuw design lijkt voor de huidige MacBooks onwaarschijnlijk. Apple heeft in 2021 het ontwerp helemaal vernieuwd en pas sinds 2022 is de MacBook Air over naar dit ontwerp. Apple doet meestal zo’n vijf jaar met een MacBook design, dus tijd voor een nieuw ontwerp is het nog lang niet. Het vorige design werd geïntroduceerd in 2016 en dus in 2021 opgevolgd door het huidige ontwerp.

#4 Geen Face ID

Om jezelf als eigenaar kenbaar te maken bij de MacBook, kun je je wachtwoord invoeren of je vingerafdruk laten scannen dankzij Touch ID (of de Mac automatisch ontgrendelen als je een Apple Watch hebt). Face ID lijkt echter een logische opvolger van de Touch ID-sensor te zijn, aangezien de frontcamera altijd naar je gezicht gericht is. Maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat Face ID op korte termijn naar de Mac komt, laat staan de MacBook. Ruimtegebrek bij de camera zou ook één van de redenen kunnen zijn. Er zijn wel meermaals patenten opgedoken van MacBooks met Face ID, maar dat is nog geen bewijs dat het er snel aan komt.