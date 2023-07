Apple zou werken aan een nieuwe extern display voor de Mac, dat in stroombesparende modus ook te gebruiken is als een smart home-display. Dat schrijft Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief.

Apple heeft nu al twee externe schermen voor de Mac, het Pro Display XDR en het recenter verschenen Apple Studio Display. Die laatste draait op de A13-chip, die je ook in iPhones vindt. Deze wordt nu nog alleen gebruikt voor de audio- en videofuncties, maar Apple zou nog een stap verder willen gaan. Voor het aanstaande display zou Apple eveneens gebruik willen maken van een iPhone-chip, maar met meer functionaliteit zodat het een zelfstandig werkende computer wordt. Als het scherm niet actief is, kan het gebruikt worden als een smart home-displa zodat je bijvoorbeeld nuttige informatie over het weer en het binnenklimaat kunt aflezen. Als er iemand aanbelt via een slimme videodeurbel zou het camerabeeld op het scherm getoond kunnen worden.



Wellicht test Apple de mogelijkheden alvast uit met de nieuwe StandBy-functie in iOS 17 . Daarbij kun je je iPhone-scherm op z’n kant zetten om er een soort nachtklokje met widgets van te maken. Iets soortgelijks is ook op een groter scherm haalbaar.

Gurman verwacht dat het smart home-scherm pas “op z’n vroegst” volgend jaar uitgebracht kan worden. Apple zou in totaal aan meerdere nieuwe schermen werken, waarvan eentje met smart home-functionaliteit. Daarnaast gaan er al langere tijd geruchten over een smart home-scherm op een gecombineerd apparaat van Apple TV en HomePod. Die zou nog steeds niet van tafel zijn.

Ook smart display ter grootte van een iPad

Daarnaast circuleerde er afgelopen januari een gerucht over een smart display ter grootte van een iPad-scherm, dus met touchscreen. Die zou bedoeld zijn voor het bedienen van je smart home en lijkt meer op een Echo Show of Nest Hub van Google. Dit slimme iPad-scherm lijkt bedoeld om aan de muur te bevestigen en is ook geschikt om video’s te kijken en FaceTime-gesprekken te voeren.

Het externe scherm waar Gurman het vandaag over heeft, is van een heel andere orde. Er zal vrijwel zeker geen touchscreen-functionaliteit in zitten en het formaat is veel groter. Aangesloten op een Mac kun je er uiteraard mee videobellen en video’s kijken, maar of dat ook in smart home-modus kan, blijkt niet uit de geruchten van vandaag.