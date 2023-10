Ook zo’n schuldgevoel dat je altijd de nieuwste Apple-producten koopt? Je weet dat je devices nog niet echt aan vervanging toe zijn en dat de productie ervan vervuilend is. Maar al die nieuwe features klinken toch ook wel heel aantrekkelijk… Apple helpt je van die vervelende gedachtes af, door de Apple Watch Series 9 voor het eerst CO₂-neutraal te maken. De Apple Watch was op zich al redelijk duurzaam, want je hebt er jaren plezier van en het is typisch een product waarbij je echt niet elk jaar hoeft te upgraden. Ook bij de Series 9 is dat het geval: de vernieuwingen zijn relatief klein, maar als je van een Apple Watch Series 5 komt is het toch weer een behoorlijke stap vooruit. Zitten er genoeg verbeteringen in om ons over de streep te trekken? Dat bespreken we in onze Apple Watch Series 9 review.

Apple Watch Series 9 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Opvolger van de Apple Watch Series 8

Twee formaten: 41mm en 45mm

Alle functies van voorgaande modellen, zoals ECG, valdetectie, crashdetectie, saturatiemeter en temperatuursensor

Leverbaar sinds 22 september 2023

Prijs in Nederland: vanaf €449,- (aluminium); vanaf €799,- (roestvrij staal)



De Series 9 met wijzerplaat Zonnestand analoog, die je uiteraard ook op roze kunt instellen.

Apple Watch Series 9: dit is er nieuw

Dit zijn de vernieuwingen ten opzichte van de Series 8:

CO₂-neutraal in combinatie met Sport Loop-bandje

Scherm is 2x zo helder

Snellere S9-chip

Siri voortaan offline te gebruiken

Dubbele hoeveelheid opslag (van 32GB naar 64GB)

Ultra-wideband chip van tweede generatie voor nauwkeurig zoeken van iPhone

Apple heeft met de Apple Watch een succesnummer te pakken. Kijk rond in een gemiddeld museum, vliegveld of andere drukke plek en je ziet meer mensen met een Apple Watch om de pols dan met een ander type smartwatch. De noodzaak om elk jaar flink uit te pakken om de concurrentie scherp te houden, is dan ook niet zo groot. En dat merk je: net als voorgaande jaren is het aantal verbeteringen op één hand te tellen. Dat hoeft niet per se slecht te zijn. Je wil als Apple Watch-gebruiker niet elk jaar het gevoel hebben dat je iets misloopt. Maar je wilt er wel merkbaar op vooruit gaan als je een paar jaar hebt overgeslagen.

Waar is jullie Apple Watch Ultra 2 review?

We kijken in deze review naar de Series 9, maar uiteraard hou je ook nog onze Ultra 2 review tegoed. De Ultra 2 heeft ook de snellere S9-chip, de nieuwe We kijken in deze review naar de Series 9, maar uiteraard hou je ook nog onze Ultra 2 review tegoed. De Ultra 2 heeft ook de snellere S9-chip, de nieuwe ultra wideband-chip en meer mogelijkheden voor Siri , zoals we in deze review bespreken. We zijn al wel gestart met het testen met de Ultra 2, maar wachten met de review tot de nieuwe functies beschikbaar zijn, zodat er iets meer over te melden valt. Er zitten verder namelijk niet zo héél veel vernieuwingen in de Ultra 2.

Duurzaamheid Apple Watch Series 9

Apple besteedde tijdens de aankondiging van de najaarsproducten voor 2023 veel aandacht aan het milieu. Diverse producten zijn nu gerecycled of CO₂-neutraal gemaakt, zodat ze minder vervuilend zijn. De Apple Watch Series 9 loopt daarbij voorop als het eerste volledig CO₂-neutrale product. Dat geldt alleen als je ‘m koopt met de vernieuwde Sport Loop. De Apple Watch zelf werd al van 100% gerecycled aluminium gemaakt, maar nu zijn ook de interne onderdelen aangepakt waardoor ruim 30% van het totale gewicht uit gerecycled materiaal bestaat. Het product wordt geproduceerd met 100% groene stroom en minstens 50% van de producten wordt niet meer per vliegtuig vervoerd.



Apple’s meest milieuvriendelijke bandje: deze is CO2-neutraal en wordt standaard geleverd bij de roze Apple Watch.

Toch legde ons testexemplaar nog de gebruikelijke route af, van Eindhoven naar Brussel en vervolgens naar Amsterdam. Gezien de korte tijdsduur tussen Brussel en Amsterdam (zo’n 2 uur) kan het best zo zijn dat iemand heel hard in een CO₂-neutraal elektrisch autootje dit traject heeft afgelegd. Maar het lijkt er meer op dat de Apple Watch het vliegtuig heeft gepakt. Apple wil in 2030 volledig klimaatneutraal zijn, maar er zijn nog genoeg punten om te verbeteren. Als Apple het repareren van producten gemakkelijker maakt, gaan ze nog langer mee. En de gewoonte om honderden journalisten naar Cupertino te vliegen om een livestream te kijken die wereldwijd ook thuis te volgen was, is ook nogal vervuilend. Apple had deze mensen prima met de trein naar een centrale plek in Europa kunnen brengen (bijvoorbeeld Zwitserland), om in de eigen regio de livestream en de producten te bekijken. iCulture reist overigens traditiegetrouw niet mee.

Wat dat betreft zit Apple met hetzelfde dilemma waar veel consumenten en bedrijven mee zitten: je wil wel een heilig boontje zijn, maar tegelijk ook de nieuwste spullen hebben. Apple’s CO₂-claim betekent dan ook niet dat je met een gerust hart alles kunt aanschaffen terwijl Apple zorgt dat het ethisch allemaal klopt. Soms is een deel van de productie nog vervuilend, maar wordt dat gecompenseerd met groene energie-certifcaten. Zoals in onze round-up van duurzame iPhone-hoesjes al bleek, pakken fabrikanten het heel verschillend aan. De ene stapt volledig over op 100% gerecyclede materialen, terwijl een andere fabrikant zijn vervuilende productie probeert te compenseren door bomen te planten. Apple zet met de CO₂-neutrale Apple Watch een stap in de goede richting, maar is er nog lang niet.

Overigens is de Apple Watch Series 9 niet de enige CO₂-neutrale smartwatch die je dit seizoen kunt kopen. De bestaande Apple Watch SE (met Sport Loop) en de nieuwe Apple Watch Ultra 2 (met Alpine- of Trail-bandje) zijn het ook. Dat Apple met alle leren bandjes en hoesjes is gestopt, is in ieder geval een sterk signaal naar de markt en naar gebruikers. Of FineWoven hierop het antwoord is, daar zijn we echter niet zo zeker van.



Ook het Nike-sportbandje is voortaan van gerecycled materiaal gemaakt en heeft duidelijk zichtbare spikkels.

Apple Watch Series 9 design

Hetzelfde ontwerp als de voorganger

Verkrijgbaar in de kleuren sterrenlicht, middernacht, zilver, roze en rood

Twee formaten: 41mm en 45mm

Waterproof tot 50 meter

Bestaande Apple Watch-bandjes passen

Afmetingen: 45mm x 38mm x 10,7mm (45mm model)

Gewicht: 38,7 gram (45mm model zonder bandje)

Stofbestendig met rating IP6X

We hadden gehoopt dat de Series 9 de actieknop van de Ultra zou overnemen, maar dat is niet het geval. Het ontwerp is veelal hetzelfde gebleven. De Apple Watch Series 9 zou wel eens het laatste model met dit design kunnen worden, als de geruchten over een Apple Watch X kloppen. Of dit ook betekent dat de horlogebandjes niet meer zullen passen, lijkt ons wat te ver gegrepen. Maar de Series 9 straalt wel uit dat dit het hoogtepunt is van wat Apple met de normale Apple Watch nog kan bereiken. We zijn het nog niet zat, maar het is langzamerhand wel weer eens tijd voor iets nieuws: een Apple Watch X graag!



De belangrijkste nieuwe kleuren van najaar 2023: naturel titanium voor de iPhone en roze voor de Apple Watch. Op de achtergrond zie je kleinere verpakking van de Apple Watch en de twee horlogebandjes waarmee we hebben getest.

Kleuren

De Series 9 is verkrijgbaar in sterrenlicht, middernacht, zilver, roze en rood. Dit jaar hebben we als reviewmodel voor de roze uitvoering gekozen, omdat dit de enige kleur is die eruit springt in de line-up. Volgens sommigen speelt Apple daarmee handig in op de Barbie-hype. Maar het kan ook gewoon toeval zijn. Het is dan ook geen Barbie-roze of magenta, maar past meer bij de poedertinten van roze/beige gekleurde influencerfoto’s op Instagram. Het feit dat Apple altijd wel horlogekasten en bandjes in roségoud, rozenkwarts (pink sand), lichtroze en sterrenlicht-achtige kleuren in het assortiment heeft, maakt duidelijk dat er vraag naar is. Ik vermoed dat het meer een kwestie is van inspelen op de vraag, dan dat Apple een trend wil zetten. Het enige wat uit de toon valt is de goudkleurige Digital Crown.



De Modular-wijzerplaat is er ook in roze gradient, passend bij de horlogekast.

Ik was bang dat ik de roze Apple Watch wat lastiger zou kunnen combineren met bestaande bandjes. Voorgaande jaren had ik een Apple Watch in groen, zilver en middernacht, die met vrijwel elk bandje te gebruiken waren. De bleekroze kleur van deze Apple Watch is nog wel redelijk neutraal, maar niet alles staat er goed bij. Ik kocht in mijn enthousiasme de felgroene Nike Sport Loop en kwam er al snel achter dat de kleuren totaal niet passen bij de roze horlogekast. Het Desert Stone-sportbandje van Nike dat ik ook heb, staat een stuk beter.



De roze Series 9 is toch ook prima met blauw te combineren en met dit Desert Stone-bandje van Nike.

Dezelfde horlogekast

De Apple Watch Series 9 is qua design en uitvoering hetzelfde als de Series 7 en 8. Je krijgt dus een horlogekast van aluminium of staal, ook nu weer in de formaten 41mm en 45mm. Daarnaast heb je nog de keuze uit wel of geen Cellular, wat alleen zin heeft als je een abonnement bij KPN of Odido hebt. Dit kost je 5 euro per maand extra. De behuizing is waterdicht tot 50 meter, zodat je ermee kunt zwemmen. Alle knoppen zitten nog op precies dezelfde plek, maar de bediening is wel compleet gewijzigd in watchOS 10.

Aan de achterkant vind je nog steeds dezelfde hartslagmeter, bedekt met saffierglas, en aan de zijkant vind je sleuven voor het bevestigen van de horlogebandjes. Net als vorig jaar is er geen speciaal model voor Nike+ meer, maar er zijn wel nieuwe Apple Watch-bandjes met spikkels die gemaakt zijn van textielresten.

Scherm: geen nieuws is goed nieuws

LTPO OLED-scherm

Schermresolutie 396 x 484 pixels (45mm model)

Schermrand is 1,7mm

Always-on

Maximale helderheid nu 2.000 nits (was 1.000 nits)

Minimale helderheid nu 1 nit (voor slaapmodus)

Bijna alles is hetzelfde gebleven bij het Apple Watch-scherm, inclusief de resolutie en schermranden. Wat echter nieuw is, is de verbeterde helderheid van 2.000 nits, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De helderheid is nu gelijk aan die van de Ultra uit 2022. Ik merkte dat dit een groot verschil maakt als je buiten in de zon het scherm wil aflezen. Aan de andere kant van het spectrum is ook de minimale helderheid aangepast: het kan nu afnemen tot 1 nit, ideaal als je de Apple Watch in bed draagt of in de bioscoop wil kijken hoelang de film nog duurt tot je kunt plassen. Net als voorgaande jaren krijg je een Ion-X display op de aluminium modellen en saffierglas op de stalen modellen.

Hardware van de Apple Watch Series 9: sneller

Snellere S9 system-in-package

Dual-core CPU met 5,7 miljard transistors (60% meer dan voorganger)

30% snellere GPU

Quad-core Neural Engine kan data 2x sneller data verwerken

64GB opslag intern (was 32GB)

Nauwkeurige ultra wideband-chip van de tweede generatie (was U1-chip)

Hartslagmeter, ECG, bloedzuurstof meten en dergelijke, zoals voorheen

Bluetooth 5.3

Wifi 4

Terwijl het uiterlijk grotendeels hetzelfde is gebleven, is er aan de binnenkant wel voldoende veranderd. De processor is sinds de Series 6 voor het eerst sterk vernieuwd en heet nu S9. Deze chip heeft een betere performance en is vereist om de nieuwe Tik dubbel-functie te kunnen gebruiken.

De S9-chip zorgt er ook voor dat Siri sneller reageert en veel bewerkingen op het apparaat zelf verwerkt. Er is daardoor minder vaak verbinding met de server nodig. Dicteren is 25% sneller dan bij de Series 8 en als je Engels spreekt kun je (later dit jaar) je gezondheidsgegevens opvragen met Siri.

Wifi 4 lijkt misschien wat matig, maar de Apple Watch hoeft daarmee niet voorop te lopen. Bluetooth 5.3 is belangrijker, omdat dit zorgt voor een betere verbinding met de iPhone en accessoires zoals fietssensoren.

Over gezondheid gesproken: alle eerdere gezondheidsfuncties en sensoren zitten er gewoon in, waaronder de optische hartslagmeter met SpO2-meting, hoogtemeter, versnellingsmeter en dergelijke. De Series 9 is erg compleet, reageert snel en is wat mij betreft de beste keuze als je nu een nieuwe smartwatch zoekt.

Batterij van de Apple Watch Series 9

Kan snelladen, net als de Series 7 en 8

Zelfde batterijduur van 18 uur

Gaat 36 uur mee in de energiebesparingsmodus

282 mAh (41mm) of 308 mAh (45mm), nagenoeg hetzelfde als het vorige model

De batterijduur tot 18 uur geldt voor zowel de kleine 41mm als de grote 45mm Apple Watch Series 9 en is exact gelijk aan voorgaande jaren. De extra helderheid van het scherm (tot 2.000 nits) heeft daar dus geen invloed op. Wil je een langere batterijduur, dan moet je de Apple Watch Ultra of zijn opvolger hebben.

Na een dag gebruik is de batterij van mijn Apple Watch meestal afgenomen tot ongeveer 30-40%. Als ik lange dagen maak of veel heb gesport, krijg ik soms bij 30% de melding dat ik vóór het slapengaan nog even moet opladen, maar meestal gebeurt dat niet. De gebruiksduur is erg persoonlijk en afhankelijk van je workouts, het always on-scherm en dergelijke. Voor mij geldt echter dat ik makkelijk het einde van de dag haal, maar bij een weekendje weg wel moet zorgen dat ik een oplader in de tas heb. De batterijduur van de Apple Watch is relatief kort ten opzichte van concurrenten, maar Apple maakt daar geen punt van. Dit is wat je krijgt en wil je meer, dan moet je maar de energiebesparingsmodus inschakelen. Toch had ik liever gezien dat Apple in de loop van de jaren toch wat aan de batterijduur had gesleuteld.

Draag je de Apple Watch in bed, dan kun je vlak voor of na het slapengaan snelladen. In minder dan een uur zit je weer op 100%. Zelf doe ik de Apple Watch liever af, om mijn pols wat rust te geven. Na jarenlang de Apple Watch te hebben gedragen is mijn pols plaatselijk wat bleker en smaller geworden, net als bij een ring die je continu draagt. Ik mis dan wel de slaapmetingen, die ’s nachts zo’n 10% van je batterijduur afsnoepen.

Software op de Apple Watch Series 9

Standaard geleverd met watchOS 10

Geen nieuwe gezondheid- en sportfuncties voor Series 9

Nieuw: Tik dubbel voor bedienen met handgebaren

Nieuw: nauwkeurig zoeken

Dicteren met Siri is 25% accurater

De Apple Watch Series 9 wordt standaard geleverd met watchOS 10, waarbij er tijdens het uitpakken al een eerste update voor je klaarstaat. Dit komt omdat de productie al wat eerder is begonnen en er sindsdien verder is gewerkt aan watchOS 10. Ook als je geen nieuwe Apple Watch koopt, krijg je er dit jaar een hoop nieuwe functies bij, zoals de Snoopy-wijzerplaat die volgens Apple een enorme hoeveelheid werk heeft gekost.

Een nieuwe functie die afhankelijk is van de nieuwe ultra wideband-chip en die je alleen op de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 krijgt, is nauwkeurig zoeken. Dit werkt alleen in combinatie met een toestel uit de iPhone 15-serie, omdat ook hiervoor een uwb-chip van de tweede generatie vereist is. Net als bij het nauwkeurig zoeken van AirTags kun je voortaan met pijlen en voelbare feedback nauwkeurig zoeken naar je iPhone. Ideaal voor mensen die vaak hun telefoon kwijt zijn.

Nieuw: Tik dubbel met de Apple Watch

Een andere unieke functie die afhankelijk is van de nieuwe S9-chip, is Tik dubbel. Hierbij kun je je Apple Watch bedienen door je duim en wijsvinger tweemaal tegen elkaar te drukken. Op eerdere Apple Watch-modellen is het bedienen met handgebaren op een iets andere manier aanwezig als toegankelijkheidsfunctie.

Uiteraard heb ik Tik dubbel meteen geprobeerd toen de functie in de tweede watchOS 10.1 beta beschikbaar kwam. Je maakt een soort handbeweging alsof je een pratende handpop bedient, door je duim en wijsvinger twee keer snel achtereen tegen elkaar te drukken. Het werkt goed en de handbeweging wordt altijd wel herkend.

Wat echter minder duidelijk is, is wanneer je het wel en niet kunt gebruiken. Ik probeerde Tik dubbel op de wijzerplaat en kreeg de slimme stapel te zien, een logische keuze. Als er een telefoongesprek binnenkomt is het ook logisch dat je die met Tik dubbel kunt opnemen. Een alarm stoppen en muziek pauzeren ligt ook voor de hand. Maar wat gebeurt er als je de Aandelen- of Activiteit-app open hebt staan? Het blauwe handicoontje schudt ‘nee’ en doet niets. Tijdens workouts en slaap is Tik dubbel uitgeschakeld om te voorkomen dat je spontaan een actie uitvoert.

Het is een kwestie van oefenen en steeds wat nieuwe dingen ontdekken. Open je de Berichten-app, dan kun je op het eerste gezicht niets doen, maar komt er een bericht binnen dan kun je met Tik dubbel reageren door het antwoord te dicteren. Vervolgens verzend je het bericht meteen. Om de functie te kunnen gebruiken moet je wel eerst je pols optillen. De handbeweging is daarna heel natuurlijk: je drukt tweemaal je duim en wijsvinger tegen elkaar. Dit is trouwens dezelfde handbeweging die je op de aankomende Vision Pro moet maken. Jammer genoeg is er geen API, dus apps van derden kunnen er (nog) geen gebruik van maken.

Andere functies in watchOS 10 die je ook op eerdere modellen krijgt, zijn de slimme stapel, uitgebreidere fietsstatistieken, Snoopy-wijzerplaat, tijd in zonlicht, stemming bijhouden en nog veel meer. Je hebt voor de meeste functies een Apple Watch Series 4 of nieuwer nodig. In onze watchOS 10 review lees je wat we van deze update vinden.

Voor wie is de Apple Watch Series 9?

Of de Apple Watch Series 9 een goede aankoop is, is vooral afhankelijk van het model dat je momenteel hebt. Voor mensen met een Apple Watch Series 7 of 8 heeft het uiteraard geen zin om te upgraden. Je krijgt er nauwelijks nieuwe functies bij. Heb je een Apple Watch Series 6, dan raden we de upgrade alleen aan als je een iets groter scherm wil.

Heb je echter een Apple Watch Series 5 of ouder, dan is de Series 9 wel een upgrade waard. Je zou dan ook kunnen kiezen voor de twee voorgangers, die ook een groter scherm hebben. De Series 8 beschikt bovendien ook over crashdetectie, een saturatiemeter, een temperatuursensor en dergelijke. Wil je minder geld uitgeven, dan kun je een (refurbished) Apple Watch Series 7 of een Apple Watch SE overwegen. Bij oudere modellen zoals de Series 3 en 4 is het tijd om uit te kijken naar iets nieuws.

Hier nog even een samenvatting per situatie:

Apple Watch Series 3 en ouder: Het is dringend tijd om te upgraden naar een nieuwer model, zoals de Series 7 t/m Series 9. Je huidige model krijgt geen software-updates meer en je gaat er op vrijwel elk punt op vooruit.

Apple Watch Series 4: Vind je het grotere scherm met always-on de moeite waard? Dan is een upgrade naar de Series 7 t/m 9 te overwegen als je toe bent aan een nieuw model. In principe werken bijna alle functies van watchOS 10 ook nog op de Series 4, maar je loopt het risico dat dit model volgend jaar geen updates meer krijgt.

Apple Watch Series 5: Een twijfelgeval. Als de huidige Series 5 goed bevalt, kun je deze nog prima een jaar of twee blijven dragen. Je hebt al een always-on scherm en een kompas. Een upgrade is alleen logisch als je graag een iets groter scherm wil. Ook kunnen de bloedzuurstofmeter, temperatuurmeter en de ondersteuning voor nauwkeurig zoeken interessant zijn. Ons advies? Kies nu voor de Series 8 of wacht nog een paar maanden tot er goede aanbiedingen voor de Series 9 zijn.

Apple Watch Series 6: Upgraden is niet echt dringend. Alleen als je écht heel graag een iets groter scherm wil hebben, is een upgrade de moeite waard. Eigenlijk kun je beter nog een jaar of twee, drie wachten.

Apple Watch Series 7: Jouw Apple Watch heeft al het grotere scherm en upgraden is echt niet noodzakelijk. Je kunt je geld beter ergens anders aan uitgeven, bijvoorbeeld aan nieuwe bandjes.

Apple Watch SE 2020/2022: Heeft een wat kleiner scherm zonder always-on, maar als je dat prima vindt en de meer geavanceerde functies niet nodig hebt, dan kun je er best nog even mee vooruit. Is de SE jouw allereerste Apple Watch en heb je ‘m gekocht om te kijken of een Apple Watch iets voor jou is, dan ga je met een upgrade naar de Series 8 of 9 er wel op heel veel punten op vooruit.

Je hebt geen Apple Watch: Koop vooral de Apple Watch Series 8 of Series 9. Of als je nog twijfelt of een smartwatch wel iets voor jou is: neem geen risico en kies voor de betaalbare Apple Watch SE.

Score 8.8 Apple Watch Series 9 €449,- Voordelen + Uitstekende performance dankzij nieuwe S9-chip

Vertrouwde kwaliteit met mooi display en stevige behuizing

Nieuwe functies zoals Tik dubbel en offline Siri zijn nuttig

Helderder scherm (2000 nits) is beter in zonlicht af te lezen

Nauwkeuriger zoeken dankzij nieuwe ultra wideband-chip

Erg complete smartwatch met veel sensoren

CO2 neutraal in combinatie met bepaalde bandjes Nadelen - Weinig nieuwe functies, ook niet voor gezondheid of sport

Zelfde batterijduur van 18 uur

Geen actieknop, zoals op de Ultra

Hetzelfde design als Series 7 en 8

Conclusie Apple Watch Series 9 review

De Apple Watch Series 9 combineert alle verbeteringen die Apple de afgelopen jaren heeft toegevoegd. De nieuwe S9-chip en andere hardware zorgen ervoor dat deze smartwatch meer toekomstbestendig dan eerdere modellen, waardoor je er lang plezier van hebt. Dat is goed voor het milieu. We zijn blij met het fellere scherm en nieuwe functies zoals nauwkeurig zoeken en offline Siri, maar hadden gehoopt dat de actieknop van de Ultra ook naar de gewone modellen zou komen. Dat gebeurde niet.

Je kunt op twee manieren naar de Series 9 kijken. Voor de optimist is de Apple Watch Series 9 de beste smartwatch die je momenteel kunt kopen als je de Ultra te groot of te duur vindt. Je krijgt een beproefd design, een mooi groot en helder scherm en diverse sensoren om je gezondheid te meten. Het is een prima upgrade voor mensen met een wat oudere Apple Watch.

De pessimist ziet dat er elk jaar eigenlijk maar kleine stapjes worden gemaakt. De titels van onze eerdere Apple Watch-reviews bevestigen dat: “de kleinste upgrade ooit” (Series 8), “een groot scherm maar de impact is klein” (Series 7), “kleurrijker dan ooit” (Series 6) en “beste smartwatch verder verfijnd” (Series 5). De Apple Watch Series 9 past in die lijn: het is een degelijke smartwatch die weer op wat punten is verfijnd en aangescherpt, maar het is nooit radicaal. Hopelijk verandert dat met de komst van de Apple Watch X.

Apple Watch Series 9 kopen

Dit zijn de adviesprijzen van de Apple Watch Series 9 in verschillende uitvoeringen:

Behalve bij Apple kun je ook terecht bij diverse andere winkels:

Bekijk hieronder de actuele prijzen voor de 41mm-versie. Op onze pagina Apple Watch kopen zie je de prijzen van nog meer modellen en uitvoeringen.

