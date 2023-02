Apple brengt volgend jaar waarschijnlijk de tiende generatie Apple Watch uit, misschien wel met de naam Apple Watch Series X. Wat er nieuw is, is nog even de vraag. Maar een analist denkt dat er in ieder geval grotere schermen komen, net als bij de Apple Watch SE 3.

Na de Apple Watch Series 9 van 2023 is het in 2024, logischerwijs, de beurt aan de Apple Watch Series 10. Maar hoe Apple deze gaat noemen is nog maar de vraag. Kiest Apple voor dezelfde tactiek als destijds bij de iPhone X in 2017? Analist David Hsieh noemt de Apple Watch van 2024 in ieder geval liefkozend Apple Watch Series X, ook al gaat het hier waarschijnlijk om een tijdelijke naam. De analist zegt wel te weten wat Apple’s plannen wat betreft de displays zijn. De Apple Watch van 2024 komt namelijk met twee grotere schermformaten, zo zegt hij.



‘Apple Watch Series X krijgt groter scherm’

In zijn verslag spreekt hij over twee nieuwe schermformaten, namelijk 1,89- en 2,04-inch. Op dit moment heeft de Apple Watch Series 8 schermformaten van 1,71- en 1,92-inch, voor respectievelijk het 41mm- en 45mm-model. Als Apple inderdaad grotere schermen gaat toevoegen aan de Apple Watch in 2024, kun je er wel vanuit gaan dat dit ook weer twee grotere formaten betekent. Er is nog wel wat winst te behalen qua schermranden, maar dat is mogelijk niet voldoende om tot dit formaat te komen. Uiteindelijk zouden de schermen zo’n 5% tot 10% groter worden.

De Apple Watch Series X, of Apple Watch Series 10, die Apple in 2024 gaat uitbrengen, is niet per se de tiende generatie Apple Watch. Apple bracht in 2015 de eerste generatie uit, maar een jaar later werd dit opgevolgd door de Apple Watch Series 1 én de Apple Watch Series 2. Als je de Apple Watch SE-modellen buiten beschouwing laat, is de huidige Apple Watch Series 8 dus in feite de negende generatie Apple Watch.

‘Apple Watch SE 3 ook met groter scherm’

Volgens diezelfde analist komt Apple in 2024 ook met een nieuwe generatie Apple Watch SE. Apple bracht afgelopen jaar de Apple Watch SE 2022 uit, met slechts een verbeterde chip en ondersteuning voor crashdetectie. De schermen van dat model zijn nog steeds die van de Apple Watch Series 4, 5 en 6. Bij de derde generatie Apple Watch SE gaat dat volgens deze analist veranderen. In plaats daarvan krijgt de Apple Watch SE schermen van 1,71- en 1,92-inch, oftewel de 41mm- en 45mm-formaten die we kennen sinds de Apple Watch Series 7.

Hou er rekening mee dat deze analist nog geen betrouwbaar track-record heeft en dat de plannen altijd nog kunnen wijzigen. Vooralsnog houden we het dan ook nog op een gerucht, al klinkt het zeker niet onrealistisch.

Eerder schreven we al dat de Apple Watch Ultra in 2024 ook een groter scherm krijgt. Het gaat in dat geval mogelijk om een microLED-display, dat meerdere voordelen heeft. Voor 2023 verwachten we voor de Apple Watch weinig spectaculaire verbeteringen. De Apple Watch Series 9 zou een beperkte update worden van het huidige model. Een nieuwe Apple Watch SE komt er vooralsnog niet. Of Apple dit jaar nog een nieuwe Apple Watch Ultra gaat uitbrengen, is nog niet zeker. Lees meer in onze vooruitblik op de Apple Watch in 2023.