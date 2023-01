M3 komt in 2023

Apple heeft inmiddels meerdere varianten van de M2-chip uitgebracht. Na de basisuitvoering verschenen de extra krachtige varianten M2 Pro en M2 Max voor de veeleisende gebruikers. Maar omdat je voor het kopen van een Mac of MacBook vaak wat verder vooruit kijkt, is het verstandig om alvast vooruit te kijken naar de Macs met M3. Ook bij deze chip verwachten we dat de M3 eerst in de instapmodellen zal verschijnen en dat er daarna de M3 Pro en M3 Max uitkomen voor meer performance.

Dit zijn onze verwachtingen voor de M3-chip in 2023/2024:

Derde generatie Apple Silicon

De derde generatie Apple Silicon voor de Mac en iPad zal in de loop van 2023 beschikbaar. Volgens een gerucht van DigiTimes is Apple’s belangrijkste chipfabrikant TSMC al begonnen met de productie van 3nm chips. Een groot deel daarvan is bestemd voor Apple. Het 3 nanometer-proces houdt in dat de transistors dichter bij elkaar zitten, wat gunstig is voor de performance en het energieverbruik. De M2 Pro-chips in de nieuwste MacBook Pro’s worden nog gemaakt met een 5nm-productieproces.

TSCM zal in de loop van 2023 de productie van 3nm-chips verder opvoeren. Concreet zullen hiermee de M3-chip voor de Macs en iPads en de A17 Bionic-chip voor de iPhone 15 Pro worden gebruikt.

Wanneer producten met M3-chip?

We verwachten dat de standaard M3-chip eerst in de instapmodellen zal verschijnen. Tussen haakjes staat de mogelijke releaseperiode:

13-inch MacBook Air met M3 (eind 2023)

13-inch MacBook Pro met M3 (eind 2023)

24-inch iMac met M3 (eind 2023)

iPad Pro 2023 (eind 2023)

Wat de 13-inch MacBook Air betreft is het nog niet helemaal zeker of Apple in 2023 al wel een update uitbrengt. DigiTimes beweert van wel, maar heeft niet altijd een goed track record. De publicatie schrijft: “De toeleveringsketen is vooral gericht op de meer betaalbare MacBook Air, die naar verwachting in de tweede helft van 2023 een update krijgt en mogelijk wordt uitgerust met een 3nm-processor”. Ze baseren zich daarbij op bronnen uit de bedrijfstak. Er zijn ook geruchten over een grotere 15-inch MacBook Air die in de loop van 2023 zou moeten verschijnen. Deze draait wellicht nog gewoon op de M2 en M2 Pro.

We verwachten niet dat er dit jaar nog een Mac mini met M3-chip uitkomt, aangezien dit model net in januari 2023 is vernieuwd. De 24-inch iMac is eind 2023 wél dringend aan een upgrade toe, want die draait nu nog op de M1-chip.

Wanneer producten met M3 Pro/Max/Ultra?

Voor de krachtiger varianten M3 Pro en M3 Max zullen we nog iets langer moeten wachten. MacBook Pro-modellen met M3 Pro en M3 Max zullen volgens analist Ming-Chi Kuo in de eerste helft van 2024 in massaproductie gaan.

14- en 16-inch MacBook Pro met M3 Pro/Max (eerste helft 2024)

Mac Studio met M3 Max/Ultra (in de loop van 2024)

Bij de Max Studio is het ook goed denkbaar dat Apple eerst nog een M2 Max/Ultra uitbrengt. Dit geldt ook voor de Mac Pro, die volgens geruchten in 2023 al wordt vernieuwd en dat is te vroeg voor een extra krachtige variant van de M3-chip.