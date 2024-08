In de zesde ontwikkelaarsbeta van iOS 18 (en in de vierde publieke beta) zijn toch weer wat wijzigingen en veranderingen ontdekt. Er is een nieuwe Bluetooth-knop voor het Bedieningspaneel en de albumlijst in de Foto's-app oogt iets rustiger.

Het is wel duidelijk dat het eindstation van de betaperiode van iOS 18 dichterbij komt. In beta 6 (identiek aan publieke beta 4) treffen we wel weer wat veranderingen en verbeteringen aan, maar nieuwe functies zijn op één hand te tellen. En dat is goed, want het betekent dat de focus nu vooral ligt op stabiliteit en het oplossen van de nog openstaande problemen. In de zesde beta van iOS 18 hebben we toch weer wat veranderingen aangetroffen, waarvan sommige ook terug te vinden zijn in de zesde beta van iPadOS 18 en macOS Sequoia. Daarnaast kijken we ook even naar wat er veranderd is in de tweede beta van iOS 18.1, want ook die staat voor je klaar.

#1 Apple Intelligence in de EU (en in meer talen)

Misschien wel de meest interessante verandering vinden we niet in de iOS 18 beta 6, maar in de tweede beta van iOS 18.1. Het lijkt er namelijk op dat we de Apple Intelligence-functies eindelijk ook op de iPhone kunnen gebruiken. Dit zijn de verbeteringen:

Meerdere Apple-gebruikers in de EU melden dat ze Apple Intelligence kunnen gebruiken als ze de regio op Verenigde Staten en de taal op Engels (VS) instellen. Officieel wordt Apple Intelligence nog niet ondersteund in de EU.

Daarnaast heeft Apple de functies nu geoptimaliseerd voor allerlei varianten van het Engels, namelijk voor Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, India en Singapore.

Verder heeft Apple in de tweede beta van iOS 18.1 nog een paar aanpassingen gedaan die we eerder al in de iOS 18 beta 5 zagen:

Verbergen van onderdelen in Safari is nu mogelijk om zonder afleiding te kunnen surfen.

De carrousel in de Foto’s-app is verwijderd, waarschijnlijk na feedback van gebruikers.

#2 Foto’s-app met verbeterde albumlijst

Apple heeft ook in iOS 18 beta 6 weer iets gewijzigd in de Foto’s-app. De lijst met albums is eenvoudiger geworden en heeft nu voor elk album een aparte tegel met een miniatuurfoto aan de linkerkant. Voorheen zag je links de naam van het album en rechts een verzameling kleine afbeeldingen, waardoor het een wat onrustig beeld gaf.

#3 Bluetooth-schakelaar in Bedieningspaneel

In iOS 18 beta 5 was er al flink gesleuteld aan het nieuwe Bedieningspaneel van iOS 18, met onder andere nieuwe icoontjes. In beta 6 voegt Apple daar een nieuwe knop aan toe om Bluetooth in en uit te schakelen. Deze staat los van het paneel met draadloze functies en is dus aan elke pagina van het Bedieningspaneel toe te voegen.

Je bepaalt zelf waar je deze losse Bluetooth-knop wilt hebben. Maak je er vaak gebruik van, dan zou je de Bluetooth-knop zelfs op het toegangsscherm kunnen zetten, op de plek waar nu de camera of zaklamp staat. Je kunt de knop zelfs toewijzen aan de iPhone-actieknop. Verder heeft Apple nog wat kleine aanpassingen gedaan in de lijst met Bedienings-paneelknoppen. De knoppen zijn iets anders georganiseerd en er is een nieuwe knop voor Stille modus toegevoegd.

#4 Kleur van appiconen (meldingen en wallpapers)

Gebruik je de donkere modus, dan zullen meldingen voortaan ook voorzien zijn van een donker gekleurd icoontje. Voorheen verschenen meldingen met een standaard, lichtgekleurd icoon. Het gedrag van donkere icoontjes is in de beta’s van iOS 18 en iOS 18.1 nu nog ietsje verschillend, maar dat zal ongetwijfeld nog worden rechtgetrokken.

Zoals bekend kun je naast de donkere modus in iOS 18 ook zelf een kleurfilter toepassen. Je toestel kiest automatisch een tint die bij je wallpaper past, maar je kunt dit aanpassen naar elke gewenste andere kleur. In iOS 18 beta 6 is nieuw, dat de kleurtint van je iconen mee veranderen als je een andere kleur wallpaper instelt.

Bekijk ook Nieuw in iOS 18: donkere modus voor appicoontjes op de iPhone en iPad Naast de gewone donkere modus op de iPhone en iPad is het vanaf iOS 18 en iPadOS 18 ook mogelijk om appicoontjes donker te maken. In deze tip lees je hoe dat werkt.

#5 Introscherm voor meer apps

Er zitten nogal wat vernieuwingen in de verschillende standaardapps in iOS 18. Om nieuwe gebruikers hiermee te laten kennismaken heeft Apple nieuwe uitlegschermen gemaakt voor Notities, Muziek, Foto’s, Woning-app en dergelijke. Ook dit maakt wel duidelijk dat het einde van de betafase in zicht komt: Apple is bezig om nog wat puntjes op de i te zetten.

#6 Meer kleine wijzigingen in iOS 18 beta 6

Zoals altijd zijn er vaak wat kleine aanpassingen, die je pas in tweede instantie opvallen. In de zesde beta van iOS 18 zijn deze minieme veranderingen nog ontdekt:

In de Muziek-app is het tabblad Ontdek vervangen door Nieuw.

Mochten we nog meer kleine aanpassingen ontdekken, dan vullen we deze lijst verder aan.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies of onze uitgebreide iOS 18 preview met ervaringen.