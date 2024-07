Heb je moeite met het verstaan van acteurs in films en series? Dan is de functie Verbeter dialogen op je Apple-apparaat iets voor jou. Daarmee wordt spraak in films en series duidelijker. In deze tip lees je wat je nodig hebt en hoe je het inschakelt en hoe Apple de functie verbetert in iOS 18 en meer.

Soms kan het lastig zijn om in een film of serie te verstaan wat iemand precies zegt. Dat kan komen door te hard achtergrondgeluid of omdat iemand niet helemaal duidelijk articuleert. Voor dat eerste geval komt de functie Verbeter dialogen goed van pas. Deze functie maakt spraak duidelijker in de audiomix, zodat achtergrondgeluiden de dialogen niet overstemmen. Verbeter dialogen werd geïntroduceerd op de Apple TV in combinatie met de HomePod, maar maakt vanaf iOS 18 en iPadOS 18 de overstap naar iPhone en iPad. En bovendien werkt het op de Apple TV met tvOS 18 op nog meer apparaten.

Nieuw voor Verbeter dialogen in iOS 18, iPadOS 18 en tvOS 18

Met ingang van iOS 18, iPadOS 18 en tvOS 18 heeft Apple enkele verbeteringen voor de functie Verbeter dialogen in petto. Allereerst maakt de functie de sprong naar de iPhone en iPad, zodat je het ook daar in geschikte apps en content kan gebruiken. De Apple TV-app is een van de geschikte apps, maar apps die de standaard videospeler gebruiken kunnen hier ook van profiteren. Met de iPhone en iPad werkt het met de ingebouwde speakers, maar ook met bedrade hoofdtelefoons, AirPods en andere Bluetooth-speakers en hoofdtelefoons.

Daarnaast wordt op de Apple TV de ondersteuning uitgebreid vanaf tvOS 18. Waar je voorheen nog per se een HomePod nodig had om de functie te gebruiken, werkt het nu ook met de tv-speakers, Bluetooth-speakers en AirPods. Daardoor kan eigenlijk iedereen de Verbeter dialogen-functie op de Apple TV gaan gebruiken.

Tot slot is er bij het instellen van de functie een extra optie bij gekomen. Je kan niet alleen kiezen om de gesproken audio te verbeteren, maar je kan deze ook een boost geven. De functie werkt met machine learning en computational audio om de spraak te verbeteren, zodat zelfs gefluister in een film en serie duidelijker klinkt.

Dit heb je nodig voor Verbeter dialogen op de Apple TV en meer

Om van deze functie gebruik te kunnen maken, heb je het volgende nodig:

Apple TV 4K (met tvOS 17 of nieuwer) HomePod 2e generatie HomePod 1e generatie HomePod mini Ingebouwde tv-speakers (tvOS 18 of nieuwer) Bluetooth-speakers (tvOS 18 of nieuwer) AirPods (tvOS 18 of nieuwer)

iPhone 11 en nieuwer (vanaf iOS 18) Ingebouwde speakers Bedrade hoofdtelefoons AirPods Bluetooth-speakers en -hoofdtelefoons

iPad (vanaf iPadOS 18) Ingebouwde speakers Bedrade hoofdtelefoons AirPods Bluetooth-speakers en -hoofdtelefoons



In het geval van de Apple TV moet je in ieder geval een Apple TV 4K met tvOS 17 hebben. Het maakt daarbij niet uit welke generatie dat is, zolang het maar de Apple TV 4K is. Bovendien heb je nu nog een geschikte HomePod nodig. Alle HomePod-modellen zijn geschikt, maar het is wel afhankelijk van de software-versie die je gebruikt. Sinds HomePod software-update 17.1 kun je alle modellen gebruiken. Het werkt met zowel een enkele HomePod als een stereopaar van gelijke modellen. Bovendien is het vereist dat de HomePod de standaardspeaker van de Apple TV 4K is. Doe dat dus eerst als je dat nog niet gedaan hebt. In onze tip lees je hoe je dat precies doet.

Vanaf tvOS 18 kun je elke speaker voor de functie gebruiken en heb je dus geen HomePod meer nodig.

Verbeter dialogen instellen op de Apple TV en iPhone

Er zijn op de Apple TV twee manieren om de functie in te schakelen: via de instellingen voor alle video’s die je in het vervolg afspeelt of per video. We leggen je beide methodes uit.

Verbeter dialogen per video inschakelen op Apple TV

Speel een film of serie af op de Apple TV. Breng de videospeler in beeld door op de afstandsbediening te drukken. Ga naar boven en kies de audio-instellingen. Zet een vinkje bij Verbeter dialoogvenster.

Hou er rekening mee dat dit alleen werkt voor apps die de standaard videospeler van de Apple TV gebruiken. Heeft een app een eigen speler, dan is dit niet beschikbaar.

Verbeter dialogen via instellingen op Apple TV

Wil je de functie standaard ingeschakeld hebben, dan volg je deze stappen:

Ga naar Instellingen > Video en audio. Scroll naar onderen en zet Verbeter dialoogvenster aan.

Zie je de optie niet? Zorg er dan voor dat de HomePod als standaardspeaker ingesteld is via Video en audio > Audio-uitvoer. Vanaf tvOS 18 is de optie voor iedereen zichtbaar.

Verbeter dialogen inschakelen op iPhone en iPad (vanaf iOS 18)

Kijk je iets op de iPhone of iPad en wil je daar spraak duidelijker maken, dan kan dat vanaf iOS 18 en iPadOS 18. Je vindt de optie in geschikte apps en content die gebruikmaken van de standaard videospeler. Apps met een eigen videospeler (zoals Netflix) ondersteunen dit niet.

Je schakelt het zo in:

Tik in de videospeler op de audioknop rechtsonder. Kies voor Verbeter dialogen. Kies de gewenste modus: Verbeter of Boost. Je kunt het hier ook uitzetten.

