Patreon is een dienst waarmee je podcasters, muzikanten en allerlei andere creators financieel kunt steunen, zodat ze hun talent kunnen ontplooien en er geen fulltime baan naast hoeven te hebben. Zelf pakt Patreon tussen de 8% en 12% als vergoeding om van het platform gebruik te kunnen maken, plus de kosten van betalingen. Daar bovenop komt nog eens 5% voor de aanschaf van digitale goederen. De kosten kunnen daardoor al snel oplopen, maar het gaat nog ongunstiger worden nu Apple ook wil meeprofiteren van de inkomsten. Apple heeft geëist dat Patreon voortaan gebruik maakt van in-app aankopen gebruikt en daarvan 30% afdraagt.

Als gevolg daarvan zal Patreon de kostenstructuur vanaf november aanpassen en geeft artiesten de keuze om de prijzen in de iOS-app automatisch te verhogen, om voortaan rekening te houden met de afdracht aan Apple. Het is alweer een tijdje geleden dat er een dergelijk conflict was over in-app aankopen en het gedwongen gebruik maken van Apple’s betaalsysteem, maar Patreon lijkt zich erbij neer te leggen. Het is nu eenmaal de prijs die ze moeten betalen om in de App Store te blijven, zo redeneren ze. In de EU is het inmiddels toegestaan om andere betaalsystemen te gebruiken, maar ook dan kan Apple kosten in rekening brengen.

Patreon en in-app aankopen

In januari 2024 begon Patreon met het gebruik van in-app aankopen en betaalde Apple een vergoeding van 30 procent voor digitale producten. Vanaf november zal dit ook gelden voor abonnementen die via de iOS-app worden afgesloten. Momenteel werkt dit nog anders: als je een maker wilt steunen via Patreon, dan omzeil je de in-app aankopen van Apple en hoeft er ook geen 30% afgedragen te worden. Voor bepaalde abonnementsdiensten maakt Apple een uitzondering waarbij dit is toegestaan, zoals muziekdiensten en tijdschriften waarop je een abonnement kunt nemen. Maar Patreon valt nu buiten de boot.

De extra afdracht geldt alleen voor lidmaatschappen die vanaf november vanaf een iPhone of iPad worden afgesloten. Het geldt niet voor bestaande abonnees en het is ook nog steeds mogelijk om via de website een artiest te steunen. Op die manier kun je de afdracht aan Apple omzeilen. Makers zullen ook moeten overstappen op een andere manier van werken. Ze kunnen nu bijvoorbeeld geld vragen per creatie, met een maximum per maand. Maakt een muzikant bijvoorbeeld drie liedjes in een maand, dan betalen de fans drie keer een bepaald bedrag. Dit is een flexibele manier van betalen, die Apple’s systeem van in-app aankopen niet ondersteunt. Patreon moet daarom alle artiesten overzetten naar een maandelijks abonnement voor een vast bedrag. Dit moet in november 2025 gelukt zijn.

Patreon zegt dat dat ze uit de App Store zullen worden gezet als ze niet meedoen aan het systeem van in-app aankopen van Apple. Hieronder is te zien hoe de kosten uitpakken. Word je fan van een artiest via de Patreon-website, dan blijft er van $10 nog $8,61 over voor de artiest. Reken je liever af via de App Store, dan zul je voortaan $14,50 per maand moeten betalen om te zorgen dat de artiest ongeveer hetzelfde blijft verdienen. Als een artiest besluit om de extra kosten voor eigen rekening te nemen, dan betekent het dat van elke $10 nog maar $6,21 overblijft voor de artiest.

Kortom: ook na november kun je maar het beste rechtstreeks via de website van Patreon een artiest steunen en dit niet via de iPhone- of iPad-app doen. Apple verlaagt overigens de vergoeding van 30% naar 15% als iemand meer dan een jaar lid blijft. Maar ook dan betaal je via de iOS-app een stuk meer dan via de website. De discussie over percentages die moeten worden afgedragen, kwam vooral in het nieuws tijdens de coronacrisis: veel artiesten hadden op dat moment weinig inkomsten en zochten naar manieren om digitaal wat bij te verdienen met online optredens, maar daarbij liepen ze soms tegen hoge fees aan.