Er is een nieuwe ringtone gevonden in de code van iOS 26, maar deze is nog niet te gebruiken. Dit doet denken dat het exclusief wordt voor een nieuwe iPhone, maar het kan ook nog beschikbaar worden in een latere beta.

Apple heeft in de eerste ontwikkelaarsbeta van iOS 26 een nieuwe beltoon verstopt. De ringtone draagt intern de naam ReflectionAlt1‑EncoreRemix en is een opgefriste variant van de bekende standaardbeltoon Bezinning (Reflection in het Engels), die sinds de iPhone X uit 2017 te horen is. Opvallend is dat de toon nog niet zichtbaar is in de Instellingen-app, maar dat zou in een latere beta zomaar kunnen veranderen.

Nieuwe versie van de standaard Bezinning-beltoon

De vernieuwde beltoon klinkt iets warmer en ritmischer dan de huidige versie uit 2017. De melodie lijkt in het begin op de huidige versie, maar daarna komen er subtiele baslijnen en extra percussie bij, wat de toon een modern en dynamisch karakter geeft.

De beltoon werd gedeeld op X en onlangs werd dit bevestigd door een analist van MacRumors. De kans bestaat dat de toon exclusief blijft voor de iPhone 17-serie en dat het daarom niet te vinden is in de Instellingen-app. We zitten echter nog helemaal aan het begin van de betaperiode, dus er is zeker kans dat de nieuwe beltoon later gewoon voor iedereen met iOS 26 te gebruiken is. Luister hieronder naar de nieuwe ringtone:

Found new Refrection ringtone from iOS26 Beta1 ipsw maybe this is experimentaly added. because macOS 26 doesnt included. pic.twitter.com/7t9vfNtRZ1 — はやと (@8810cfw) June 18, 2025

Beltonen instellen in iOS 26: makkelijker dan ooit

In iOS 26 kun je eindelijk eenvoudiger een eigen beltoon instellen. Lang indrukken op een mp3-, wav- of m4a-bestand in de Bestanden-app toont nu direct de optie Stel in als beltoon. Daarmee verschijnt het geluid direct in je beltonenlijst, zonder dat je GarageBand of externe apps nodig hebt.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.