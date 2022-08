Welke nieuwe functies krijgt de iPhone 14-serie? In dit artikel kijken we alleen naar de allerbelangrijkste verbeteringen die nu verwacht worden in de iPhone 14 als iPhone 14 Pro. Maar ook naar de functies die we voorlopig nog niet gaan zien in de iPhone.

Nieuwe iPhone 14-functies: dit komt eraan

Ieder jaar is het weer de vraag wat er nieuw is in de nieuwste iPhone. Apple past eigenlijk ieder jaar wel allerlei specs en andere eigenschappen aan, maar focust vaak op enkele belangrijke nieuwe functies en verbeteringen. Dat zal dit jaar bij de iPhone 14 en iPhone 14 Pro ook het geval zijn. De afgelopen maanden zijn er diverse geruchten over de iPhone 14 geweest, die een goed beeld geven van wat er komen gaat. Maar wat zijn nu de belangrijkste nieuwe functies van de iPhone 14-modellen? Daar focussen we in dit artikel op.

#1 Always-on komt naar de iPhone (maar alleen in de Pro-modellen)

Always-on ken je al van de Apple Watch, maar het lijkt zo goed als zeker dat de functie dit jaar ook naar de iPhone 14 komt. Naar de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, om precies te zijn. Deze twee modellen krijgen een nieuw scherm met een extra lage verversingsgraad, zodat het scherm altijd aan kan blijven staan. Dit wordt vermoedelijk gebruikt voor het toegangsscherm, waarbij de wallpaper in een donkere weergave getoond wordt en de nieuwe toegangsscherm widgets van iOS 16 zichtbaar blijven. Zo hou je altijd zicht op de tijd, het weer, je agenda-afspraken en meer, zonder dat je de iPhone hoeft te ontgrendelen of het scherm hoeft te activeren.

Lees ook ons artikel over de voordelen van always-on op de iPhone. Na jarenlange geruchten en diverse recente bewijzen is de kans erg aannemelijk dat deze functie dit jaar naar de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max komt.

#2 Notch maakt plaats voor punch-hole (maar alleen in de Pro-modellen)

Er komt nog een andere wijziging voor het scherm naar de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. De notch, de bekende inkeping bovenaan het scherm, maakt namelijk plaats voor een nieuwe punch-hole en pilvormige uitsparing. Hierin zitten de sensoren voor Face ID en de frontcamera verwerkt, maar dus niet meer in een grotere hap uit het scherm. Wel vragen wij ons af of deze nieuwe combinatie nog wel een functie heeft, behalve dat het er misschien mooier uit ziet (hoewel, smaken verschillen). Gaat Apple nog iets met de extra schermruimte doen? Het lijkt er wel op dat de schermen van de Pro-modellen iets langer worden.

#3 Nieuwe 48-megapixel camera voor 8K-video (maar alleen in de Pro-modellen)

De camera is altijd het onderwerp waar Apple ieder jaar veel vernieuwingen in doorvoert. Dit jaar zou voor het eerst sinds de iPhone 6s de hoeveelheid megapixels van de groothoeklens een enorme boost krijgen: van 12-megapixel naar 48-megapixel. Maar dat betekent niet dat al je foto’s meteen een enorme boost krijgen naar 48-megapixels (al levert het ongetwijfeld mooiere foto’s op), want het zou vooral van pas komen voor het maken van video. In plaats van 4K zou je namelijk met de iPhone 14 Pro (Max) films in 8K kunnen schieten. Apple doet de laatste jaren steeds meer op het gebied van videofilmen, zoals de filmmodus in de iPhone 13, ondersteuning voor Dolby Vision en meer.

Het lijkt er vooralsnog niet op dat de gewone iPhone 14 en nieuwe iPhone 14 Max ook een sterk verbeterde hoeveelheid pixels in de groothoeklens krijgen. Deslaniettemin denken we dat Apple ook in deze modellen wat wijziging door gaat voeren voor mooiere foto’s. Je leest meer in ons artikel over de iPhone 14-camera.

#4 Snellere A16-chip (maar alleen in de Pro-modellen)

Een unicum: Apple gaat waarschijnlijk niet in alle modellen van de iPhone 14-serie de nieuwste chips gebruiken. De nieuwe krachtigere A16-chip (onder andere met sneller werkgeheugen) zou alleen in de nieuwe iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zitten. Deze extra krachtige chip is waarschijnlijk ook de motor van het eerder genoemde 8K-videofilmen. De laatste jaren zijn verbeteringen in de chips vooral merkbaar in nieuwe camerafuncties, dus dat zal voor de A16-chip ook voor het grootste deel gelden. Toch verwachten we ook op andere vlakken, zoals grafische prestaties, wat verbeteringen ten opzichte van de A15 van vorig jaar.

En hoe zit het dan met de iPhone 14 (Max)? Deze lijken vooralsnog gebruik te blijven maken van een A15-chip van vorig jaar, al dan niet in een verbeterde vorm. Zo gaan er geruchten over meer werkgeheugen, want de algehele prestaties ook ten goede komt. Apple zou ook nog voor een A15X-chip kunnen gaan, door bijvoorbeeld de verbeterde GPU uit de Pro-modellen van vorig jaar in de nieuwe iPhone 14 (Max) te doen. Een bron zegt in ieder geval dat ook de standaard iPhone 14-modellen profiteren van verbeterde prestaties.

#5 Verbeterde frontcamera met autofocus

Maar niet alleen de camera aan de achterkant krijgt een upgrade, want ook de camera aan de voorkant zou een flinke verbetering krijgen. Daarbij komt er ook een nieuwe functie: autofocus. Dit kennen we al jaren van de camera’s aan de achterkant, maar de camera aan de voorkant had dat nog niet. Daarmee kan beter automatisch op gezichten gefocust worden en is er meer diepte in de foto’s. Ook zou de lens bestaan uit zes elementen in plaats van vijf en krijgt de camera een beter diafragma. Er is niet gesproken of deze nieuwe functies exclusief naar de Pro-modellen komt of niet, dus we gaan er voor nu van uit dat we deze verbetering in alle iPhone 14-modellen vinden.

Hoe zit het met de gewone iPhone 14?

Zoals je al hebt gezien, hebben de meeste nieuwe functies in de iPhone 14 betrekking op de Pro-modellen, oftewel de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Apple gaat dit jaar dan ook naar verwachting meer doen om de twee lijnen meer van elkaar te onderscheiden. De nieuwe functies zijn dan ook vooral verbeteringen waar alleen pro-gebruikers profijt van hebben (zo zal Apple redeneren).

Je vraagt je dan misschien af: wat is er nieuw in de iPhone 14? Allereerst komt er een nieuw groter model (in plaats van een kleinere). Je hebt hem misschien al eerder voorbij zien komen in dit artikel: de iPhone 14 Max. Dit model krijgt een 6,7-inch scherm (net zo groot als de iPhone 14 Pro Max), maar dan dus zonder alle pro-functies. De grotere iPhone is al generaties lang een verkoophit, terwijl de kleine mini-toestellen dat de afgelopen twee jaar een stuk minder was. Dat zou voor Apple de voornaamste reden zijn om te kiezen voor een iPhone 14 Max in plaats van een iPhone 14 mini.

Andere verbeteringen die we nog verwachten zijn betere wifi (Wifi 6E), een iets langere batterijduur en andere kleinere tweaks. Je leest er meer over in onze artikelen over deze toestellen.

Deze functies komen nog niet naar de iPhone 14

Naast deze vijf belangrijke verbeteringen, zijn er ook functies die je dit jaar misschien verwacht of gehoopt had (al dan niet op basis van geruchte), maar die waarschijnlijk dit jaar nog niet het licht gaan zien.

#1 Usb-c nog niet naar de iPhone

Komt usb-c eindelijk naar de iPhone? Daar lijkt het nog niet op. Hoewel de plannen van de EU voor een universele oplaadpoort in smartphones er bijna zijn, zou dit pas vanaf het najaar van 2024 verplicht zijn. Dat geeft Apple dus nog een paar jaar de tijd om hieraan tegemoet te komen. De verwachting is dat de iPhone in 2023 overstapt op usb-c, al zal dat dus niet geheel Apple’s vrije wil zijn.

#2 Periscopische camera komt pas volgend jaar

Er gaan ook al jaren geruchten over een periscopische camera in de iPhone. Dit zou een meer geavanceerdere vorm van optische zoom opleveren, zodat je dus veel beter kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Maar het lijkt wat veel voor én een 48-megapixel groothoek camera én een nieuwe periscopische camera in één jaar. Je ziet vaker dat Apple nieuwe functies waar aan gewerkt wordt uitsmeert over meerdere jaren, waardoor de verwachting is dat de periscopische camera pas bij de iPhone 15 Pro Max komt, in 2023 dus. Maar het zou ook nog langer kunnen duren.

#3 Geen comeback van Touch ID

Een veelgevraagde functie: wanneer komt Touch ID terug in de iPhone? Geruchten over een vingerafdrukscanner in het scherm gaan al jaren, maar keer op keer komt het er niet van. Volgens de laatste berichten krijgt de iPhone de komende jaren nog lang geen Touch ID-sensor in het scherm. Het is überhaupt de vraag of de functie ooit nog toegevoegd gaat worden, al hebben meerdere betrouwbare bronnen wel gezegd dat Apple er mee geëxperimenteerd heeft.

