Het komt soms voor dat de software-installatie niet vlekkeloos verloopt. iOS moet dan opnieuw geïnstalleerd worden en iOS 26 gaat dit proces vereenvoudigen. Je hebt dan geen Mac of pc meer nodig.

Het kan altijd gebeuren: je iPhone loopt vast tijdens het installeren van nieuwe software. Tot nu toe had je daar een Mac of pc voor nodig om het apparaat weer tot leven te wekken. Met iOS 26 wil Apple daar verandering in brengen dankzij de nieuwe Recovery Assistant. Wat deze functie inhoudt lees je hier.

Dit is de Recovery Assistant

De nieuwe Recovery Assistant is een handige functie vanaf iOS 26 op je iPhone die automatisch in actie komt wanneer er iets misgaat tijdens het installeren van nieuwe software. Zodra een fout wordt gedetecteerd, schakelt je iPhone over naar een speciale herstelmodus. Vanuit deze modus kun je het probleem eenvoudig oplossen en je toestel weer werkend krijgen.

Deze functie borduurt voort op een mogelijkheid die werd geïntroduceerd met de iPhone 16: het draadloos herstellen van je iPhone wanneer deze is vastgelopen. Destijds was deze optie beperkt tot de iPhone 16-serie en de iPad mini (2024). Met de komst van iOS 26 lijkt Apple deze herstelmogelijkheid nu uit te rollen naar alle iPhones die de update ondersteunen.

Mac nodig hebben is verleden tijd

Hoewel je voor deze functie geen Mac of pc meer nodig hebt, blijft een tweede apparaat wel vereist om je iPhone weer werkend te krijgen. Volgens een inmiddels verwijderde Reddit-post heb je hiervoor alleen een ander Apple-apparaat nodig, zoals een iPad.

Zodra je iPhone met dit probleem te maken krijgt, kun je via het menu met de drie puntjes in de hoek het herstelproces starten. Op het tweede apparaat word je vervolgens stap voor stap begeleid om de juiste iOS-versie opnieuw te installeren op de defecte iPhone.

Totdat deze functie in de stabiele versie beschikbaar is, kun je nog altijd terugvallen op de traditionele methode om je iPhone te herstellen.

