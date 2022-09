watchOS 9 downloaden: deel hier je ervaringen

Er zitten weer genoeg nieuwe functies in watchOS 9 waar we de hele zomer druk mee zijn geweest om te testen. Het resultaat daarvan kun je lezen in onze watchOS 9 review, zodat je iets te lezen hebt tijdens watchOS 9 installeren. Omstreeks 19:00 staat de update voor je klaar. Praat hier mee en deel je ervaringen met andere iCulture-lezers!

Let op: iPadOS 16 en macOS Ventura komen in oktober



Zie je de update nog niet? Het heeft geen zin om te melden dat je de update nog niet ziet. Apple zal omstreeks 19:00 uur de update vrijgeven, maar het gebeurt regelmatig dat het een paar minuten later is. Dat is geen reden tot paniek; Apple is jou niet vergeten, maar de uitrol naar miljoenen devices is nu eenmaal een gigantische operatie. Het kan zijn dat de update iets later voor jou beschikbaar is. Het is vaak beter om even te wachten.



watchOS 9 is de grote update voor de Apple Watch van 2022. Er zitten diverse verbeteringen in. Twee daarvan zijn nog maar recent aangekondigd: internationale roaming voor de Cellular-modellen en een nieuwe energiebesparende modus waarmee je Apple Watch veel langer meegaat.

Alle bezitters van een Apple Watch Series 4 of nieuwer kunnen de update downloaden. Dit jaar valt de Apple Watch Series 3 af, die Apple tot voor kort nog gewoon verkocht, maar die steeds meer tekenen van ouderdom ging vertonen.

Dit is de beste plek om je ervaringen te delen: vertel anderen of het downloaden en installeren is gelukt en of je tegen problemen aan bent gelopen. Of misschien ben je wat voorzichtiger en wil je liever kijken wat anderen te zeggen hebben om te bepalen of jij het aandurft om ook de sprong te wagen.

