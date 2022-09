Bij elke nieuwe grote iOS-update kan het gebeuren: grote bugs of vervelende problemen. Ook bij iOS 16 kunnen er bugs en problemen opduiken, ondanks het vele testen van de afgelopen maanden. We zetten hier de meest voorkomende problemen en bugs van iOS 16 voor je op een rij.

iOS 16 foutjes: deze bugs en problemen kun je krijgen

Sinds 12 september 2022 kun je iOS 16 installeren. Zoals ieder jaar gaat dat voor veel mensen zonder problemen, maar in de dagen na de update duiken er vaak toch nog allerlei bugs en problemen in iOS 16 op. Vaak gaat het om een geschrapte of gewijzigde functie, waardoor iets niet meer werkt zoals je verwacht. Maar er kan ook sprake zijn van een onbedoelde fout in iOS 16 die hopelijk snel wordt opgelost. Maar tot die tijd kun je zelf deze oplossingen voor dergelijke bugs en problemen in iOS 16 proberen.

Als je probeert om te updaten naar iOS 16, kan het gebeuren dat je foutmeldingen krijgt. Er kan bijvoorbeeld geen verbinding gemaakt worden met de server of het duurt heel lang voordat jij de update ziet. Of er verschijnt een melding in beeld dat iOS 15.6.1 de meest recente update is en je up-to-date bent. Al deze problemen hebben vaak te maken met de eerste opstartproblemen.

Mogelijke oplossing

Probeer allereerst je iPhone te herstarten. Meestal lost dit het probleem wel op. Controleer dan of je niet toevallig nog een betaprofiel van iOS 16 op je toestel hebt staan. Dit vind je via Instellingen > Algemeen > VPN- & Apparaatbeheer > Profielen. Verwijder het iOS 16-profiel. Heeft dit niet geholpen, controleer dan of je internetverbinding goed is. Een laatste redmiddel voor dit probleem is de update installeren via je Mac of pc. In onze tip lees je op welke manieren je je iPhone kan updaten.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe je iPhone Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

“Mijn batterij is sneller leeg”

Ieder jaar horen we weer van veel lezers dat de batterij aanzienlijk sneller leeg gaat na de iOS-update. Vaak is dat een normaal proces: je iPhone is na het installeren van zo’n grote update in de achtergrond nog allerlei taken aan het uitvoeren. We adviseren daarom ook altijd om de iPhone na het installeren van iOS 15 een nacht goed z’n werk te laten doen en je iPhone te laten rusten. Kijk het daarna nog een paar dagen aan, want meestal keert de vorige batterijduur dan weer terug.

Mogelijke oplossing

Is je batterij ook na een paar dagen nog niet wat het moet zijn? Lees dan ons artikel met tips voor wat je kan doen als je iPhone-batterij sneller leeg is na een iOS-update. Daarin geven we enkele tips die je weer op weg helpen.

Bekijk ook Sinds iOS 16 is je iPhone-batterij sneller leeg? Dit kun je eraan doen! Sinds iOS 16 kan de batterij van je iPhone of iPad sneller leeglopen. In dit artikel lees je tips om te achterhalen waarom de update je batterij leegtrekt en hoe je het oplost. Vooral bij grote updates zoals iOS 16 klagen veel mensen over een batterij die sneller leeg gaat. Dit kan er aan de hand zijn.

“Waar is de donkere wallpaper?”

Op de iPhone en iPad heeft Apple sinds iOS 13 al de wisselende wallpapers die zich aanpassen aan de weergave van je iPhone. De standaard wallpapers die Apple altijd meeleverde, waren er in een lichte en donkere variant. Zet je je iPhone op de donkere modus, dan passen de kleuren van de achtergrond zich automatisch aan. Je vraagt je na het installeren misschien af waar deze functie nu verstopt zit, omdat je het nergens meer kan vinden bij de nieuwe achtergronden.



Donkere versie alleen nog mogelijk met oudere achtergronden, zoals deze iOS 15-wallpaper

Oplossing: functie niet meer beschikbaar

Helaas is er slecht nieuws: de nieuwe standaard achtergronden die Apple met iOS 16 levert, zijn niet meer beschikbaar in een licht/donker-versie. Je kan de standaard iOS 16-wallpaper dus niet in een donkere versie gebruiken. Dat geldt ook voor alle andere achtergronden die je met op het nieuwe toegangsscherm op de iPhone in kan stellen. Het werkt alleen nog als je op moment van installatie van iOS 16 (dus met iOS 15) al een standaard iOS 15-wallpaper ingesteld had. Deze blijft de ingestelde wallpaper, ook nadat iOS 16 helemaal geïnstalleerd is. Deze past zich dan nog wel aan aan de donkere en lichte modus.

“Ik wil een eigen foto op m’n toegangsscherm en een Apple-wallpaper op beginscherm”

Veel gebruikers willen één van Apple’s eigen achtergronden als achtergrond voor het beginscherm, terwijl je een foto instelt voor de achtergrond van je toegangssscherm. Op die manier heb je het beste van twee werelden: een persoonlijke touch als je je iPhone ontgrendelt, maar een wat meer rustige achtergrond voor je beginscherm met de apps. Maar helaas: dat is in iOS 16 niet meer mogelijk.

Oplossing: functie niet meer beschikbaar

Bij het configureren van een toegangsscherm, vraagt de iPhone of je dit wil instellen als achtergrondpaar. Je gekozen achtergrond van het toegangsscherm wordt an ook ingesteld als achtergrond voor je beginscherm. Je kan vervolgens kiezen voor Pas beginscherm aan, waar je in een nieuwe bewerker terecht komt. Onderaan heb je wat opties, zoals het kiezen van een eigen foto voor je beginscherm. Je kan dus een Apple-achtergrond voor je toegangsscherm combineren met een eigen foto op je beginscherm. Maar andersom kan niet: kies je een eigen foto op je toegangsscherm, dan krijg je voor het aanpassen van het beginscherm dezelfde opties te zien. Je kan daar dan helaas geen Apple-achtergrond als beginscherm instellen. je kan wel een egale kleur kiezen of een andere foto instellen. Een omweg is om de standaard Apple-wallpaper ergens te downloaden en deze als foto op te slaan, zodat je hem hier alsnog bij de knop Foto’s kan kiezen.

“Waar zijn de oudere Apple-wallpapers?”

Na het updaten van je iPhone zul je misschien gemerkt hebben dat veel oude wallpapers verdwenen zijn. Je bent misschien op zoek naar de iOS 15-achtergrond of de standaard wallpaper die bij jouw specifieke toestel hoort, zoals de iPhone SE 2022 wallpaper. Ook veel andere bekende Apple-wallpapers zijn ineens foetsie! Wat is er aan de hand? Waar heeft Apple ze verstopt? De oplossing voor dit iOS 16-probleem is helaas niet wat je wil horen.

Oplossing: diverse achtergronden verwijderd

Apple heeft met iOS 16 het toegangsscherm een flinke make-over gegeven en daarmee ook een aantal nieuwe achtergronden meegeleverd, zoals de standaard iOS 16-achtergrond, de nieuwe Pride-wallpaper, een achtergrond met het weerbericht en de aarde en nog veel meer. Maar alle voorgaande klassieke achtergronden die je voorheen op je iPhone vond, zijn nu helaas verdwenen. Dat geldt ook voor toestel-specifieke achtergronden. Dat komt omdat elke standaard achtergrond bestaat uit meerdere lagen en het dus niet meer simpelweg platte afbeeldingen zijn. Apple heeft de klassieke achtergronden hiervoor niet bijgewerkt, waardoor deze dus verwijderd zijn. Om toch nog een oudere achtergrond te kunnen gebruiken, kun je deze het beste online opzoeken en apart opslaan. Je kunt namelijk nog wel elke foto als achtergrond instellen.

Had je voordat je iOS 16 ging installeren één van Apple’s achtergronden ingesteld, dan blijft deze nog wel beschikbaar zolang je deze niet uit je verzameling van wallpapers verwijdert.

“Kunnen achtergronden niet meer bewegen?”

Apple had voorheen een verzameling van dynamische achtergronden in verschillende kleuren, die langzaamaan bewogen. Ook waren er zogenaamde Live-achtergronden, die je in beweging kon zetten door je vinger op het scherm te houden. Tot slot konden wallpapers in iOS 15 en ouder meebewegingen bij het kantelen van je toestel dankzij de functie Perspectiefeffect. Je hebt misschien gemerkt dat dit in iOS 16 niet werkt of niet meer beschikbaar is.

Bekijk ook Toegangsscherm aanpassen op iPhone en iPad Haal alles uit het toegangsscherm op je iPhone in iOS 16. Kies een ander thema, stel meerdere toegangsschermen in en gebruik widgets. Je bepaalt zelf welke informatie te zien is.

Oplossing: functies (deels) verwijderd

Er is goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat de Live-wallpapers en de functie Perspectieffect verwijderd zijn. Voor het activeren van de Live-wallpapers moest je je vinger op het scherm ingedrukt houden, maar in iOS 16 kun je met die actie een toegangsscherm bewerken. De Live-functie is daarom verwijderd. De functie Perspectiefeffect is op dit moment niet beschikbaar. Tijdens de betaperiode was dit wel in te schakelen, maar halverwege de testperiode heeft Apple deze optie verwijderd. Mogelijk komt het later nog terug, maar daar is op dit moment nog niets over bekend.

De dynamische wallpapers zijn (deels) nog wél beschikbaar. Hou op je iPhone met iOS 16 je vinger op het toegangsscherm ingedrukt en tik op het blauwe plusje om een nieuwe achtergrond toe te voegen. Scroll naar onderen naar het kopje Verzamelingen en kies daar de achtergrond tussen de clownsvissen en de regenboogkleuren. Door naar links en rechts te vegen kun je een andere kleur voor de dynamische achtergronden instellen.

“Batterijpercentage niet zichtbaar op iPhone”

Vanaf iOS 16 kun je weer het batterijpercentage tonen op een iPhone met Face ID, ook zonder dat je het Bedieningspaneel hoeft te openen. Je kunt dit inschakelen via de instellingen bij Instellingen > Batterij.

Bekijk ook Batterijpercentage bekijken op iPhone en iPad: zo kun je het zichtbaar maken Je kunt het batterijpercentage van de iPhone en iPad zichtbaar maken, zodat je nauwkeuriger kunt inschatten hoe lang de accu nog meegaat.

Oplossing: niet alle toestellen ondersteund

Maar als jij het percentage en de instelling niet ziet, ligt het mogelijk niet aan jou. Niet alle modellen zien namelijk deze optie voor het nieuwe batterijpercentage. Op deze modellen werkt het niet:

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 12 mini

iPhone 13 mini

“Gedeelde fotobibliotheek niet zichtbaar”

Je hebt je misschien voor de komst van iOS 16 verheugd op de komst van het gedeelde iCloud-fotobibliotheek, zodat je samen met je partner, familie of vrienden één gezamenlijke bibliotheek krijgt. Dat is handig, want zo hoef je geen aparte albums aan te maken en die te delen. Het is één van de grote nieuwe functies in iOS 16. Maar als je nu naar de Foto’s-app gaat, zul je de functie helaas nog niet tegenkomen.

Oplossing: komt pas later uit

De functie is namelijk op het laatste moment uitgesteld. Apple heeft laten weten dat de release van de gedeelde iCloud-fotobibliotheek pas later gepland is, vermoedelijk ergens in oktober of november. Het klopt dus dat je de functie nu nog niet ziet, want Apple is de functie nog verder aan het verbeteren.

Bekijk ook Gedeelde fotobibliotheek: zo werkt het op iPhone, iPad en Mac Met een gedeelde iCloud-fotobibliotheek kun je samen een fotobibliotheek vullen met foto's van bijvoorbeeld een gezamenlijke vakantie. In deze tip leggen we uit hoe je de gedeelde iCloud-fotobibliotheek gebruikt.

“Accessoires bedienen in de Woning-app is veel omslachtiger!”

In iOS 15 en ouder was je gewend om een accessoire in de Woning-app eenvoudig te bedienen door op de tegel te tikken. Zo kun je in een enkele tik een lamp of stopcontact aan of uit zetten of een ander type apparaat bedienen, zonder dat je de tegel helemaal ingedrukt hoeft te houden. Makkelijk en snel dus. In iOS 16 lijkt dat niet meer te kunnen, maar gelukkig is dat niet het geval. Je kunt nog steeds met een enkele tik een apparaat in- of uitschakelen, al werkt het net even anders.

Oplossing: tik op het icoontje

Elke tegel in de Woning-app bestaat uit twee delen: het icoontje van het accessoire en de ruimte er omheen. Tik je op het icoontje van het accessoire, dan kun je hem in één tik meteen in- of uitschakelen. Net als voorheen in iOS 15 dus. Tik je op de rest van de tegel, dan duik je dieper in de bedieningsopties. Voorheen kreeg je dit door de tegel ingedrukt te houden, maar nu kan dat dus door op het lege deel van de tegel te tikken. Het is even wennen, maar uiteindelijk vinden wij het een verbetering.

“Vertaal-app is niet met Nederlands!”

Een handige nieuwe functie van de Vertaal-app is dat Nederlands eindelijk ondersteund wordt. Dit geldt ook voor het vertalen vanuit Safari. Maar het kan gebeuren dat je na het updaten naar iOS 16 Nederlands nog helemaal niet in de Vertaal-app ziet. Wat is hier loos?

Oplossing: toestel herstarten en Vertaal-app geforceerd afsluiten

Wij hebben dit iOS 16-probleem ook ervaren, maar we hebben dit uiteindelijk op kunnen lossen door eerst de iPhone helemaal te herstarten (je raakt geen gegevens kwijt) en daarna meermaals de Vertaal-app geforceerd af te sluiten. Herhaal deze stappen doordat je bij de beschikbare talen Nederlands ertussen ziet staan. Je kan ook gaan naar Instellingen > Vertaal om daar de gedownloade talen te kiezen. Zodra Nederlands in de Vertaal-app beschikbaar is, is dit ook als vertaaloptie beschikbaar in Safari.

Bekijk ook Apple's Vertaal-app werkt vanaf iOS 16 ook met Nederlands: zo gebruik je de app Met de Vertaal-app kun je teksten vertalen naar allerlei talen onderling. En goed nieuws: want vanaf iOS 16 werkt deze ook met de Nederlandse taal! Hoe werkt deze app en wat zijn de verschillen met Google Translate? In deze tip stellen we de mogelijkheden aan je voor.

“Ik kan mijn toegangsscherm niet bewerken!”

Als je vlak na het updaten naar iOS 16 je toegangsscherm wil bewerken, kan je een melding krijgen dat dit niet mogelijk is. In dat geval heb je waarschijnlijk een oudere Apple-achtergrond van iOS 15 of ouder ingesteld. Deze achtergronden zijn niet meer beschikbaar (alleen als je deze ingesteld had voordat je ging updaten) en zijn ook niet aangepast voor het nieuwe systeem.

Oplossing: stel een andere achtergrond in

Om de achtergrond aan te kunnen passen, moet je dus eerst één van de nieuwe achtergronden instellen. Hou je vinger op het toegangsscherm ingedrukt en tik op de blauwe knop. Kies een nieuwe achtergrond en je kunt de tijd aanpassen, widgets toevoegen en meer.

“Widgets van andere apps zijn niet zichtbaar”

Als je het toegangsscherm wil verrijken met nieuwe widgets, moet je eerst het toegangsscherm aanpassen. Vervolgens kun je op de omcirkelde vakken boven en onder het tijdstip tikken om een widget toe te voegen. Maar het kan gebeuren dat je onderaan alleen maar Apple’s eigen apps ziet. Waar zijn alle andere apps die al zijn aangepast voor iOS 16?

Oplossing: update de apps en open ze eerst

Zorg er in eerste instantie voor dat de apps op je iPhone up-to-date zijn. Open de App Store en tik op je profielfoto rechtsboven om te zien of er updates zijn. Trek de pagina eventueel eerst naar beneden om de lijst met app-updates te verversen voor de nieuwste informatie. Vervolgens moet je de bijgewerkte apps minstens één keer geopend hebben om de widgets te kunnen instellen op het toegangsscherm. Open dus eerst de app en ga daarna het toegangsscherm wijzigen om de widget toe te voegen. Je zult zien dat deze daarna gewoon in het rijtje van beschikbare widgets staat.

Bekijk ook Dit zijn de widgets voor het toegangsscherm van je iPhone in iOS 16 Op het nieuwe toegangsscherm in iOS 16 krijg je de mogelijkheid om widgets te plaatsen. Hoe werkt dit en welke opties heb je? Dat lees je in deze tip!

Heb jij nog andere problemen of bugs in iOS 16 waar je tegenaan loopt? Laat het ons weten in de reacties. Lees ook de andere ervaringen van iCulture-lezers in ons eerdere artikel.