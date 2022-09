iOS 16 is (bijna) hier! De download van iOS 16 staat bijna voor je klaar en als je je mening wil delen over de grote iPhone-update, dan moet je bij deze Praat mee zijn. Discussieer hier over de nieuwste iOS-versie.

iOS 16 download: wat zijn jouw ervaringen?

Na maanden betatesten is het moment vanavond daar: Apple brengt iOS 16 uit. Dat betekent dat iedereen kan updaten naar de nieuwste grote iOS-versie en er weer tal van nieuwe functies en verbeteringen voor je klaar staan. Genoeg om over te discussieren dus en dat kan in deze Praat mee. Of je nu vandaag voor het eerst kennismaakt met de update of al vanaf het begin de beta getest hebt: iedereen kan op deze pagina zijn of haar zegje doen.



Let op: iPadOS 16 komt vandaag nog niet! Die update wordt (samen met macOS Ventura) pas in oktober uitgebracht.

Zie je de update nog niet? vanaf ongeveer 19:00 uur de update vrijgeven, maar het gebeurt regelmatig dat het een paar minuten later is. Dat is geen reden tot paniek; Apple is jou niet vergeten, maar de uitrol naar miljoenen devices is nu eenmaal een gigantische operatie. Het is vaak beter om even te wachten. Zodra de update voor iedereen klaar staat, lees je dat op iCulture.

Het heeft geen zin om te melden dat je de update nog niet ziet. Apple zalde update vrijgeven, maar het gebeurt regelmatig dat het een paar minuten later is. Dat is geen reden tot paniek; Apple is jou niet vergeten, maar de uitrol naar miljoenen devices is nu eenmaal een gigantische operatie. Het is vaak beter om even te wachten. Zodra de update voor iedereen klaar staat, lees je dat op iCulture.

Heb je een iPhone 8 of nieuwer, dan kan je iOS 16 downloaden zodra de update uit is. Je kan dan aan de slag met het nieuwe toegangsscherm in iOS 16, de compleet nieuwe widgets op het toegangsscherm, de verbeterde Woning-app, de Vertaal-app met Nederlandse taalondersteuning en nog veel en veel meer. De afgelopen maanden hebben we je op iCulture op de hoogte gebracht van alle nieuwe functies van iOS 16 en talloze kleine verbeteringen in standaardapps en meer.

Hoe je te werk gaat bij het installeren van iOS 16, lees je onder meer in ons speciale artikel. We raden je in ieder geval aan om een back-up van je iPhone te maken. Zoals uitgelegd in onze iOS 16 keuzehulp, raden we aan om eerst te controleren of jouw favoriete apps zullen werken met iOS 16. Twijfel je, wacht dan nog even met het updaten. Heb je de update geïnstalleerd? Laat het dan vooral weten als je op problemen met iOS 16 stuit.

Bekijk ook Meteen updaten naar iOS 16, wel of niet doen? [keuzehulp] Moet je meteen updaten naar iOS 16, of kun je beter even wachten? Met deze iOS keuzehulp helpen we je bij de beslissing of je iOS 16 nu al moet installeren of dat je beter nog even kunt wachten.

Ga je vanavond de update installeren? Lees dan ook even onze eerdere artikelen:

Lukt het installeren van iOS 16 niet? Lees dan onze tips voor het oplossen van installatieproblemen van iOS-updates. De meestvoorkomende problemen kun je via de tips in dit artikel oplossen.

Bekijk ook iOS-update installeren lukt niet: hoe los je dit op? Loop je tegen iOS installatieproblemen aan bij de nieuwste iOS-update? Verschijnt de nieuwste iOS-update niet op je iPhone? Wij helpen je op weg als iOS-updates downloaden en installeren niet lukt en als er andere problemen optreden.