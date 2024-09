Het kan gebeuren dat je na het installeren van iOS 18 tegen meerdere problemen of misschien wel bugs aan loopt. Gelukkig zijn er voor de meeste problemen eenvoudige oplossingen of is het een kwestie van wennen.

Het installeren van iOS 18 zal voor de meeste mensen niet zo’n probleem zijn, maar toch kan er wel eens iets mis gaan. Of het installeren lukt niet of er blijkt iets anders mis te gaan. Bij dergelijke grote updates is onze ervaring dat er ook vaak problemen zijn met nieuwe, ontbrekende of niet goed werkende functies. Maar geen nood: met dit artikel met daarin de meest voorkomende problemen en bugs met iOS 18 helpen we je uit de brand. Ook is dit de plek waar je jouw ontdekte bugs en problemen met iOS 18 kan melden.

Bij de meestvoorkomende problemen helpt het altijd om je iPhone te herstarten. Zie je een vreemde bug, klopt er iets niet of is er iets anders geks aan de hand? Herstart dan eerst je iPhone.

Als je probeert om te updaten naar iOS 18, kan het gebeuren dat je foutmeldingen krijgt. Er kan bijvoorbeeld geen verbinding gemaakt worden met de server of het duurt heel lang voordat jij de update ziet. Of er verschijnt een melding in beeld dat iOS 17.6.1 de meest recente update is en je up-to-date bent. Al deze problemen hebben vaak te maken met de eerste opstartproblemen.

Bekijk ook iOS-update installeren lukt niet: hoe los je dit op? Loop je tegen iOS installatieproblemen aan bij de nieuwste iOS-update? Verschijnt de nieuwste iOS-update niet op je iPhone? Wij helpen je op weg als iOS-updates downloaden en installeren niet lukt en als er andere problemen optreden.

Mogelijke oplossing

In dit soort gevallen kun je beter eerst je iPhone herstarten, want daarmee worden dit soort problemen vaak wel opgelost. Een andere tip die je kan gebruiken is om te kijken of het ontvangen van beta’s van iOS 18 nog ingeschakeld is. Je controleert dit via Instellingen > Algemeen > Software-update > Bèta-updates. Zet daar het ontvangen van beta’s uit. En onthoud: mocht je al de iOS 18 beta’s getest hebben, dan krijg je mogelijk geen update te zien als je al de Release Candidate van iOS 18 hebt. Heb jij buildnummer 22A3354, dan heb je in feite al de definitieve versie en krijg je dus sowieso geen update te zien. Een laatste redmiddel voor dit probleem is de update installeren via je Mac of pc. In onze tip lees je op welke manieren je je iPhone kan updaten.

Apple brengt niet alleen iOS 18 en iPadOS 18 uit, maar ook iOS 17.7 en iPadOS 17.7. Apple biedt deze versie voor gebruikers die nog niet willen overstappen op iOS 18, maar wel de nieuwste beveiligingsverbeteringen willen hebben. Het kan zijn dat je (in eerste instantie) alleen iOS 17.7 ziet staan, maar gelukkig kun je zelf kiezen welke update je installeert.

Op het updatescherm worden twee updates aangeboden. Zie je alleen iOS 17.7, scroll dan een stukje naar onderen en tik op “Ook beschikbaar: iOS 18”. Vanuit daar kun je de iOS 18-update alsnog installeren. Het is niet nodig om eerst iOS 17.7 te downloaden en te installeren, want je kunt meteen over naar iOS 17.7 als je dat wil.

“Mijn batterij loopt sneller leeg”

Ieder jaar horen we weer van veel lezers dat de batterij aanzienlijk sneller leeg gaat na de iOS-update. Vaak is dat een normaal proces: je iPhone is na het installeren van zo’n grote update in de achtergrond nog allerlei taken aan het uitvoeren. We adviseren daarom ook altijd om de iPhone na het installeren van iOS 18 een nacht goed z’n werk te laten doen en je iPhone te laten rusten. Kijk het daarna nog een paar dagen aan, want meestal keert de vorige batterijduur dan weer terug.

Mogelijke oplossing

Is je batterij ook na een paar dagen nog niet wat het moet zijn? Lees dan ons artikel met tips voor wat je kan doen als je iPhone-batterij sneller leeg is na een iOS-update. Daarin geven we enkele tips die je weer op weg helpen.

Bekijk ook Sinds iOS 18 (beta) is je iPhone-batterij sneller leeg? Dit kun je eraan doen! Bij elke nieuwe update van iOS kan de batterij van je iPhone of iPad sneller leeglopen. In dit artikel lees je tips om te achterhalen waarom de update je batterij leegtrekt en hoe je het oplost. Vooral bij grote updates zoals iOS 18 klagen veel mensen over een batterij die sneller leeg gaat. Dit kan er aan de hand zijn.

“Knoppen in het Bedieningspaneel staan door elkaar”

In iOS 18 is het Bedieningspaneel vernieuwd en dat kan zeker in het begin best even wennen zijn. Knoppen zien er anders uit (de meeste zijn bijvoorbeeld rond) en je kan ze zelf rangschikken en verdelen over meerdere pagina’s. Het kan gebeuren dat je knoppen die je in iOS 17 had door elkaar staan in iOS 18. Het rangschikken van de knoppen werkt ook iets anders dan je gewend bent.

Oplossing: zo pas je de knoppen aan

Het aanpassen van het Bedieningspaneel gaat niet meer via de Instellingen-app, maar rechtstreeks in het Bedieningspaneel zelf. Je moet het Bedieningspaneel openen en en vervolgens een lege plek ingedrukt houden. Bij alle knoppen verschijnen minnetjes om ze te verwijderen, met onderaan een knop om een regelaar toe te voegen. Zolang je in dit scherm zit, kun je ze ook oppakken en verslepen om ze te rangschikken.

Het is niet mogelijk om de meerdere pagina’s opnieuw in te delen. Wil je een pagina (bijvoorbeeld voor muziekbediening) lager of juist hoger hebben, dan zul je alle individuele knoppen van de verschillende pagina’s moeten verslepen en omwisselen. Een hele klus, maar dat kan op dit moment helaas niet anders.

Bekijk ook Bedieningspaneel aanpassen met extra knoppen: dit is nieuw in iOS 18 Je kunt het Bedieningspaneel aanpassen, zodat er allerlei handige knoppen bij komen op je iPhone en iPad. In deze tip lees je hoe je het Bedieningspaneel, ook wel Control Center genoemd, aanpast.

“Ik mis mijn favoriete widget op het Vandaag-scherm. Waar vind ik die?”

Het Vandaag-scherm met widgets, het scherm dat verschijnt als je vanaf je eerste beginscherm naar rechts veegt, bestaat uit allemaal widgets die je zelf in kan stellen. In iOS 17 en ouder vind je hier ook de widgets die niet geschikt zijn voor het beginscherm. Dit zijn de zogenaamde legacy widgets, oftewel widgets die gemaakt zijn voor iOS 13 en ouder.

Oplossing: oude widgets zijn verwijderd

Met ingang van iOS 18 zijn dergelijke oude widgets, die niet op het beginscherm te plaatsen zijn, verdwenen. Ontwikkelaars hebben al sinds iOS 14 de tijd gehad om hun bestaande widgets aan te passen naar een nieuwe variant. Heeft een ontwikkelaar dat niet gedaan, dan is de oude widget in iOS 18 ook niet meer te gebruiken.

“Appicoontjes worden niet donker in iOS 18, wat nu?”

Met iOS 18 en nieuwer kun je het beginscherm zo instellen dat appicoontjes donker worden, bijvoorbeeld als je de donkere modus inschakelt. Alle standaardapps van Apple bieden hier ondersteuning voor. Het kan gebeuren dat niet alle appicoontjes donker worden als je dit wel goed ingesteld hebt. Daardoor springen sommige icoontjes er meer uit, vooral als deze veel wit heeft.

Bekijk ook Nieuw in iOS 18: donkere modus voor appicoontjes op de iPhone en iPad Naast de gewone donkere modus op de iPhone en iPad is het vanaf iOS 18 en iPadOS 18 ook mogelijk om appicoontjes donker te maken. In deze tip lees je hoe dat werkt.

Oplossing: niet alle icoontjes kleuren mee

Check allereerst de instellingen. Hou een lege plek op het beginscherm ingedrukt tot de icoontjes beginnen te wiebelen en tik dan linksboven op Wijzig > Pas aan. Kies onderaan voor Donker of Automatisch (als je het automatisch wil in combinatie met de donkere modus van je iPhone).

Ontwikkelaars kunnen hun app bijwerken om ondersteuning te bieden voor de nieuwe functie voor donkere appicoontjes. Zorg er dus voor dat alle apps up-to-date zijn, want misschien staat er wel een update klaar die ondersteuning biedt voor deze functie. Maar zelfs als een app geen ondersteuning biedt, zal je iPhone proberen om van een appicoontje een donkere variant te maken. Voorbeelden hiervan zie je hieronder. Echter, als een appicoontje niet volgens een bepaald kleurenschema ontworpen is (bijvoorbeeld omdat een icoontje heel veel kleur heeft (zoals Instagram), kan iOS er geen donkere versie van maken. In dat geval wordt het icoontje alleen wat gedimd, maar niet zwart gemaakt zoals in onderstaande voorbeelden. In dat geval is het wachten totdat de ontwikkelaar zelf een geschikt icoontje toevoegt via een app-update.

“Waar is mijn Recent-album in de Foto’s-app?”

Apple heeft de Foto’s-app in iOS 18 opnieuw ontworpen, met een geheel nieuwe indeling. Als je voorheen vaak het Recent-album in het Albums-tabblad gebruikte (in plaats van de Bibliotheek-weergave), dan is de nieuwe indeling behoorlijk wennen. Je vraagt je misschien af waar het Recent-album gebleven is.

Bekijk ook Foto's-app in iOS 18: 'het grootste redesign ooit' [video] De Foto's-app in iOS 18 is vernieuwd en Apple heeft er geen half werk van gemaakt. Alle tabs zijn verdwenen en je moet zelf aan de slag met het kiezen van je mooiste Collecties. Vooruitgang of niet?

Oplossing: Recent-album is verdwenen

Helaas heeft Apple het aparte Recent-album verwijderd. In plaats daarvan heb je nu een kopje Recente dagen, met voor elke dag een eigen “album”. Bovenaan de startpagina van de Foto’s-app vind je nog wel gewoon je bibliotheek met al je foto’s, vergelijkbaar met de Bibliotheek-weergave in iOS 17 en ouder.

Vind je de Foto’s-app maar onoverzichtelijk geworden, dan kun je de indeling daarvan (tot op zekere hoogte) zelf aanpassen. Open de Foto’s-app en scroll naar onderen. Tik daar op Pas aan en wijzig volgorde om onderdelen uit te schakelen of de volgorde ervan te wijzigen.

“Waar is Apple Intelligence?”

Apple Intelligence is een van de grootste nieuwe toevoegingen in iOS 18, dus wellicht keek je daar wel het meest naar uit. Maar na het installeren van iOS 18 zul je al snel zien dat Apple Intelligence in geen velden of wegen te bekennen is.

Oplossing: nog niet beschikbaar (in de EU)

Dat Apple Intelligence nog niet op jouw iPhone te zien is, heeft meerdere redenen. Allereerst komt de functie pas met iOS 18.1 beschikbaar. Ten tweede zal Apple Intelligence alleen werken in het Engels en alleen als je een Amerikaanse Apple ID gebruikt. Apple brengt Apple Intelligence nog niet naar Europa, dus zelfs als iOS 18.1 uit is, zal het nog niet zomaar werken. Hou er ook rekening mee dat je een iPhone 15 Pro of nieuwer nodig hebt. Er is wel een manier om Apple Intelligence in Nederland te proberen, maar daar moet je wel het een en ander voor doen.

Bekijk ook Apple Intelligence op de iPhone: zo kun je het nu al proberen (vanuit Nederland) Heb je iOS 18 geïnstalleerd en wil je meteen aan de slag met Apple Intelligence? Dat kan alleen als je overstapt naar de beta van iOS 18.1, want pas vanaf die versie zitten de AI-functies erin. Maar om vanuit Nederland en andere EU-landen te kunnen gebruiken moet je nog wel wat extra stappen nemen!

Andere visuele bugs en problemen in iOS 18

iOS 18 kan ook nog allerlei andere kleine (visuele) bugs en problemen geven. Zo kunnen er haperingen optreden, staan sommige knoppen door elkaar of ontbreken er icoontjes. Ook kan het gebeuren dat er soms nog knoppen niet goed of volledig vertaald zijn. Dergelijke visuele bugs en problemen treden vaker op bij grote updates als iOS 18. Vaak lost Apple deze bugs in de eerste updates op, die later deze maand verwacht worden. In de meeste gevallen kan je daar niet zoveel aan doen. Je kunt altijd proberen om de iPhone te herstarten om te kijken of dat effect heeft.

Bekijk ook Hoe reset ik mijn iPhone? Dit zijn de opties voor je iPhone herstarten Wil je je iPhone resetten of herstarten, dan kan dat op twee manieren. We leggen hier beide resetmethoden voor de iPhone uit met een stappenplan. Een uitkomst als de knoppen of het scherm van je iPhone niet meer reageren!

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 is 16 september 2024. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies of onze uitgebreide iOS 18 review met ervaringen.