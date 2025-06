Bij elke grote software-update worden er weer nieuwe functies toegevoegd. In iOS 26 is dat niet anders. Op het gebied van screenshots worden er ook een hoop nieuwe functies geïntroduceerd.

iOS 26 brengt een flinke make-over met zich mee, maar ook onder de motorkap verandert er van alles. Zo krijgt de screenshot-functie een grote upgrade, met een nieuw uiterlijk én een apart instellingenmenu waarmee je veel meer controle krijgt over hoe je schermafbeeldingen maakt en gebruikt. In dit artikel zetten we alle vernieuwingen voor je op een rij.

#1 Speciaal menu in Instellingen

In iOS 26 wordt het Instellingen-menu verder uitgebreid met een nieuw onderdeel dat zich richt op schermafbeeldingen. Onder het bekende kopje Algemeen vind je voortaan de nieuwe optie Schermafbeelding. In dit submenu krijg je toegang tot verschillende instellingen waarmee je zelf kunt bepalen hoe screenshots worden gemaakt, opgeslagen en gedeeld.

#2 HDR-screenshots

Een andere handige toevoeging in iOS 26 is de mogelijkheid om te kiezen tussen HDR- en SDR-screenshots. Voor het eerst kun je zelf bepalen in welk formaat je schermafbeeldingen worden vastgelegd, afhankelijk van je voorkeuren en het beoogde gebruik.

Kies je voor HDR (High Dynamic Range), dan leg je beelden vast met een breder dynamisch bereik. Dat betekent dat zowel heldere als donkere delen in een screenshot beter tot hun recht komen, met meer detail en realistischere kleuren. Deze screenshots worden opgeslagen in het HEIF-formaat, dat niet alleen efficiënter is qua opslagruimte, maar ook ondersteuning biedt voor HDR-content.

Wil je liever een klassiekere benadering? Dan kun je kiezen voor SDR (Standard Dynamic Range). Deze schermafbeeldingen worden opgeslagen in het vertrouwde PNG-formaat, dat breed ondersteund wordt door verschillende apparaten en apps.

Houd er wel rekening mee dat HDR-screenshots alleen volledig tot hun recht komen op apparaten met een geschikt HDR-scherm. Op andere schermen wordt de afbeelding automatisch omgezet naar een standaardweergave, waardoor het extra dynamisch bereik verloren kan gaan.

#3 Niet meer standaard CarPlay screenshot

Ook de ervaringen rondom schermafbeeldingen in CarPlay wordt ook onder handen genomen. Tot aan iOS 18 was het altijd de situatie dat je standaard het scherm van je iPhone én CarPlay zag op de schermafbeelding. In iOS 26 komt hier verandering in, want het wordt mogelijk om in het nieuwe Schermafbeeldingen-menu in te schakelen dat je alleen het scherm van je iPhone wordt vastgelegd terwijl je verbonden bent met CarPlay.

#4 Visuele Intelligentie op schermafbeeldingen

In iOS 26 breidt Apple de mogelijkheden van Visuele Intelligentie verder uit. Voor het eerst kun je deze slimme functie ook toepassen op je screenshots. Wanneer je een schermafbeelding maakt, verschijnt linksonder zoals gebruikelijk de preview. Daarnaast komen er ook veel nieuwe functies, waarmee je meer kan doen met de inhoud van je screenshots.

Zo kan je, als je Apple Intelligence gebruikt, kiezen voor de optie om het aan ChatGPT te vragen, waarmee je snel context of uitleg kunt krijgen over de inhoud van de afbeelding. Daarnaast kun je via Image Search gericht zoeken op vergelijkbare beelden via diensten als Google Afbeeldingen, Etsy of Pinterest.

Een andere nieuwe optie is Highlight to Search. Daarmee kun je een specifiek deel van de afbeelding selecteren om daar meer informatie over op te zoeken, rechtstreeks vanuit je screenshot. Denk aan het herkennen van een gebouw, object of zelfs tekstfragment.

Deze functies maken gebruik van Apple Intelligence en zijn daarom alleen beschikbaar op toestellen die dit ondersteunen. Je hebt hiervoor minimaal een iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max nodig.

#5 Opfrisbeurt voor het menu

Niet alleen het instellingenmenu en de functies zijn aangepakt, maar ook het scherm dat je ziet bij het maken van een screenshot heeft in iOS 26 een frisse make-over gekregen. Apple introduceert ook hier het nieuwe Liquid Glass-design, dat zorgt voor een modernere, meer doorzichtige uitstraling met vloeiende overgangen en subtiele diepte-effecten.

Daarnaast zijn ook de knoppen onder handen genomen. Ze hebben een nieuwe, afgeronde vorm gekregen en passen qua stijl beter bij de rest van de interface in iOS 26. Dit zorgt voor een uniformere look én een prettiger gevoel tijdens het gebruik. De wijzigingen zijn subtiel, maar dragen bij aan een strakker geheel dat beter aansluit bij Apple’s nieuwste designrichting.

#6 Schakelen tussen thumbnail en volledig scherm

In iOS 26 kun je nu zelf kiezen wat er gebeurt nadat je een screenshot maakt. In het Schermafbeeldingen-menu schakel je eenvoudig in of je de editor automatisch wilt openen, of juist liever werkt met de bekende thumbnail linksonder in beeld. Zo bepaal je zelf of je een schermafbeelding direct wilt bewerken, bijsnijden of delen of dat je dat op een later moment doet.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.