De laatste jaren was het niet altijd een gegeven dat de software van Apple, zoals iOS, altijd even soepel draaide op je toestel. Zo hadden we ook afgelopen jaar vlak na de release een overzicht van bugs en problemen in iOS 18. In iOS 18 kwamen ook veel vooraf aangekondigde functies pas later beschikbaar, tot ergernis van sommige gebruikers. Apple heeft nu met iOS 19 het doel gesteld om dit een stabiele en betrouwbare update te maken.

iOS 19: ‘Minder bugs, meer stabiliteit’

iOS 19 is zonder twijfel een van de meest besproken Apple-updates van het jaar. De nieuwe iPhone-software belooft flinke veranderingen, maar waar dat in het verleden vaak gepaard ging met bugs en instabiliteit, lijkt Apple ditmaal extra scherp op de afwerking te letten. Volgens Mark Gurman zet Apple zwaar in op stabiliteit, naast de grote visuele vernieuwing. Apple spoort de ontwikkelaars aan om software soepeler en betrouwbaarder te maken dan in voorgaande jaren, toen updates soms rommelig en onvolledig aanvoelden.

Met iOS 19 lijkt Apple te kiezen voor een evenwicht tussen innovatie en betrouwbaarheid. Door de nadruk te leggen op een stabiele gebruikerservaring en het terugdringen van bugs, hoopt het bedrijf het vertrouwen van gebruikers te versterken. En hoewel sommige functies mogelijk pas in latere versies beschikbaar komen, kan deze aanpak op de lange termijn zorgen voor een meer robuuste ervaring.

Wanneer komt iOS 19?

Traditioneel gezien onthult Apple de nieuwe iOS-versie altijd tijdens het WWDC, dat dit jaar plaatsvindt op maandag 9 juni (Tweede Pinksterdag). Dezelfde avond na de keynote komen de eerste beta’s voor ontwikkelaars beschikbaar en een aantal weken later komen ook de publieke beta’s uit. In september wordt iOS 19 tegelijkertijd met de nieuwe iPhone 17-serie uitgebracht.