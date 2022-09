Nu iOS 16 uit is, hebben veel ontwikkelaars ook updates uitgebracht voor hun apps met uitgebreide ondersteuning voor iOS 16. Het gaat in de meeste gevallen om ondersteuning voor de nieuwe widgets op het toegangsscherm. Deze apps hebben ze al!

De afgelopen maanden konden niet alleen testers aan de slag met de beta van iOS 16 om bugs op te sporen en Apple feedback te geven. De beta had ook een ander doel: appontwikkelaars kennis laten maken met de nieuwe functies, zodat ze hun eigen apps erop kunnen testen en de nieuwe functies kunnen ondersteunen. En dat is precies wat veel ontwikkelaars gedaan hebben. Er zijn al veel populaire apps aangepast voor iOS 16, zodat jij meteen kan profiteren van de nieuwe handige functies. We zetten hier de bekendste aangepaste iOS 16-apps voor je op een rij.



Let op: Omdat in de App Store miljoenen apps staan, kunnen we onmogelijk alle apps in dit overzicht meenemen die al bijgewerkt zijn. We hebben daarom een selectie gemaakt van de populairste apps. We kunnen daarom ook niet alle suggesties in dit overzicht benoemen.

Apps aangepast voor iOS 16 met widgets voor toegangsscherm

Met de nieuwe widgets op het toegangsscherm kun je snel handige informatie van je favoriete apps bekijken, zonder dat je de app hoeft te openen. Ook is het een snelkoppeling naar de desbetreffende app. De toegangsschermwidgets tonen veel overeenkomsten met de complicaties op de Apple Watch. De Nederlandse ontwikkelaar Hidde van der Ploeg denkt zelfs dat er dankzij de nieuwe toegangsschermwidgets veel betere complicaties gemaakt worden, omdat het ontwikkelen daarvan nu makkelijker gaat. De widgets variëren van het checken van de temperatuur (in huis of buiten) tot nuttige snelkoppelingen naar de app of glancable informatie over je route naar huis. Dit zijn de bekendste apps die al zijn aangepast voor iOS 15:

Flitsmeister (gratis, iPhone + IAP , iOS 14.0+) - Met de Flitsmeister-widgets zie je in één oogopslag de hoeveelheid files en flitsers in Nederland (of in het andere land waar je op dat moment bent).

, iOS 14.0+) - Met de Flitsmeister-widgets zie je in één oogopslag de hoeveelheid files en flitsers in Nederland (of in het andere land waar je op dat moment bent). Hard Disk - Monitor Disk Usage (€1,99, iPhone/iPad/ Watch / TV , iOS 14.0+) - De Belgische ontwikkelaar Stefan Van Damme gaat helemaal los met diverse apps. Hard Disk was afgelopen week onze App van de Week en toont de hoeveelheid vrije opslag en opslaggebruik op het toegangsscherm.

/ , iOS 14.0+) - De Belgische ontwikkelaar Stefan Van Damme gaat helemaal los met diverse apps. Hard Disk was afgelopen week onze App van de Week en toont de hoeveelheid vrije opslag en opslaggebruik op het toegangsscherm. Date Today (€1,99, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Met zijn app Date Today bekijk je de huidige datum in een nieuwe weergave.

My Christmas Tree - Countdown (€1,99, iPhone/iPad/ Watch , iOS 15.0+) - Aftellen naar Kerstmis kan met zijn app My Christmas Tree, gewoon vanaf het toegangsscherm.

, iOS 15.0+) - Aftellen naar Kerstmis kan met zijn app My Christmas Tree, gewoon vanaf het toegangsscherm. Sunrise - Day Greeter (€1,99, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - Tot slot kun je met zijn app Sunrise zien wanneer de zon op komt, onder gaat en hoe ver de zon al gevorderd is deze dag.

, iOS 14.0+) - Tot slot kun je met zijn app Sunrise zien wanneer de zon op komt, onder gaat en hoe ver de zon al gevorderd is deze dag. GameTrack (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 15.0+) - Voor de gameliefhebbers: bekijk de eerstvolgende gamerelease uit je bibliotheek.

Je stelt de widgets in door het toegangsscherm ingedrukt te houden en op Pas aan te tikken. Vervolgens tik je op de daarvoor bestemde blokken, waarna je uit de lijst van geschikte apps een widget kan kiezen. Zie je een app er niet tussen staan? Open deze dan eerst nadat je de benodigde appupdate hebt geïnstalleerd. Meestal verschijnt de app daarna wel in de lijst met geschikte widgets.