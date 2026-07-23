Het kan zomaar gebeuren: je iPhone gedraagt zich vreemd, reageert niet meer of vertoont ander raar gedrag. Je iPhone herstellen met een restore (hersteloperatie) kan het oplossen en deze tip legt uit hoe dat werkt.

Als je iPhone vreemd reageert of is vastgelopen, dan zit er uiteindelijk niets anders op dan de iPhone herstellen. Dit houdt in dat je de iPhone volledig wist, iOS opnieuw installeert en daarna een backup terugzet. Je raakt daardoor niets kwijt. Je kunt een hersteloperatie (restore) ook uitvoeren als je terug wilt naar een andere iOS-versie. Dit wordt ook wel downgraden genoemd. Hieronder lees je hoe je een iPhone in herstelmodus zet en weer kunt herstellen.

iPhone herstellen (restore): zo werkt het

Bij het uitvoeren van een restore zullen alle gegevens van je iPhone (of iPad/iPod touch) worden gewist, inclusief muziek, video’s, adressen, foto’s, afspraken en andere gegevens. De iPhone wordt als het ware teruggezet naar fabrieksinstellingen.

Dat betekent overigens niet dat je alles kwijt bent: als je regelmatig een back-up hebt gemaakt of iCloud gebruikt staan alle adressen, afspraken, apps en andere informatie in deze back-ups. Gebruik je de iCloud Fotobibliotheek dan zullen al je foto’s veilig in de cloud staan. Via iCloud wordt er regelmatig automatisch een back-up van je belangrijke gegevens gemaakt, dus de kans dat je iets kwijtraakt is wel heel klein.

Wanneer voer je een iPhone restore uit?

Als je iPhone is vastgelopen op het Apple-logo, niet meer reageert of ander vreemd gedrag vertoont dat met een iPhone reboot niet is op te lossen.

Als de herstelmodus wordt weergegeven (zie afbeelding hierboven).

Als de computer je iPhone niet herkent of meldt dat deze in herstelmodus staat.

iPhone herstellen [stappenplan]

Stap 1: iPhone resetten

Zorg ervoor dat je Mac actueel is en op de nieuwst mogelijke versie van macOS draait. Heb je een Mac met iTunes, dan zorg je ook dat je de meest recente versie hebt geïnstalleert, voordat je aan de hersteloperatie (restore) begint. Dat verkleint de kans dat er verderop in het proces iets misgaat.

Ga nu als volgt aan de slag: Open de Finder. Sluit je iPhone of ander device aan op de computer. Activeer de herstelmodus, als dat nog niet actief is: Druk kort op de volume omhoogknop, kort op de volume omlaagknop en houd vervolgens de zijknop ingedrukt totdat je de herstelmodus ziet. Geldt ook voor iPhone SE. Zoek het apparaat op je computer. Kies Werk bij als je deze optie te zien krijgt. Lukt het niet? Probeer dan stap 3 opnieuw. Na het herstellen configureer je het apparaat.

Na het herstellen zal de iPhone opnieuw starten. Er verschijnt een Apple-logo op het scherm; dit kan zo’n twee minuten duren. Daarna kun je de iPhone weer activeren en in gebruik nemen.

Stap 2: backup terugzetten

Vervolgens geef je aan welke backup (reservekopie) je wilt terugzetten. Meestal zijn deze backups voorzien van een datum. Heb je meerdere iPhones, iPads of iPods, let dan goed op dat je het juiste apparaat en de meest recente datum kiest.

Kies de gewenste backup en klik op de knop Ga door. Alle muziek, video’s, podcasts, foto’s en andere informatie zal nu teruggezet worden. Dat kan een behoorlijke tijd duren, maar daarna is je iPhone weer klaar voor gebruik.

iPhone herstellen zonder computer

Het is ook mogelijk om een hersteloperatie uit te voeren, zonder dat er een computer in de buurt is. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn op vakantie, als je je computer niet bij de hand hebt:

Zorg dat je eerst een backup via iCloud hebt gemaakt. Open daarna de Instellingen-app op je iPhone en tik op Algemeen. Blader helemaal omlaag en tik op Stel opnieuw in. Kies de optie Wis alle inhoud en instellingen. Deze optie kun je ook gebruiken als je je iPhone wilt verkopen en op het laatste moment erachter komt dat je je toestel nog niet gewist hebt.

iPhone herstellen met een ander toestel

Heb je geen computer bij de hand, maar wel een recente iPhone of iPad in de buurt? Dan kun je ook je iPhone draadloos herstellen met behulp van dat andere toestel (vanaf iOS 18). Deze toestellen zijn geschikt om draadloos mee te herstellen:

Als je je iPhone of iPad in de herstelmodus hebt, tik je driemaal op de aan/uitknop. Het scherm wordt zwart en er komt een animatie van twee toestellen naast elkaar in beeld. Zo herstel je dan je toestel:

Ontgrendel de werkende iPhone. Je krijgt nu een pop-up met Herstel de iPhone in de buurt. Tik op Ga door. Je krijgt nu een code te zien op het apparaat in herstelmodus. Voer deze in op je iPhone. In het volgende scherm krijg je de optie te zien of je systeemherstel wil uitvoeren. Volg de stappen en herstel je iPhone (of iPad). Configureer je herstelde toestel zoals je dat altijd doet.

iPhone uit herstelmodus halen

Het kan ook zijn dat je terecht bent gekomen in het herstelscherm, zonder dat je er erg in hebt. Ook daarvoor kan je je nabijgelegen iPhone of iPad gebruiken. Het gaat vergelijkbaar met de bovenstaande optie, maar toch net wat anders. Zo haal je je iPhone uit herstelmodus:

Ontgrendel de werkende iPhone. Je krijgt nu een pop-up met Herstel de iPhone in de buurt. Tik op Ga door. Je krijgt nu een code te zien op het apparaat in herstelmodus. Voer deze in op je iPhone. In het volgende scherm kies je voor Stop herstelmodus en tik je op Ga door. Je iPhone of iPad wordt nu opnieuw opgestart zonder dat je gegevens kwijt bent.

Vernieuwd herstelmenu in iOS 27

Vanaf iOS 27 krijgt de herstelmodus een grote update. Start je iPhone niet meer normaal op, dan kun je gebruik maken van een nieuwe herstelomgeving met meerdere hulpmiddelen, rechtstreeks op het toestel. Je opent het menu als volgt:

Schakel de vastgelopen iPhone uit. Druk 1x op Volume omhoog, 1x op volume omlaag en hou de zijknop ingedrukt tot je het Apple-logo ziet met daaronder de tekst: Continue holding for recovery… Vervolgens komt er onder het Apple-logo te staan: Loading recovery options... Nu opent het nieuwe menu en om je iPhone te herstellen tik je op de onderste optie Herstelmodus. Je bevestigt je keuze en je iPhone gaat in de herstelmodus. Bevestig je iPhone nu aan een Mac, pc of gebruik een geschikt toestel om deze draadloos te herstellen.

Bekijk ook Met de nieuwe herstelmodus in iOS 27 herstel je een iPhone eenvoudiger Apple werkt in iOS 27 aan een nieuwe herstelomgeving waarmee je sommige softwareproblemen zonder Mac of pc kunt oplossen.

Een uitgebreidere uitleg over het terugzetten naar fabrieksinstellingen vind je in onderstaande tip.

Bekijk ook iPhone fabrieksinstellingen terugzetten: bij verkoop of hardnekkige problemen Wil je je iPhone weggeven of verkopen, dan zul je je toestel eerst moeten terugzetten naar fabrieksinstellingen. Daarbij wordt de inhoud volledig gewist. Het terugzetten naar fabrieksinstellingen kan ook een oplossing zijn bij hardnekkige problemen met je iPhone.

Nadat je iPhone is gewist zet je de meest recente iCloud-backup terug.