Als je op je iPhone of iPad tegen problemen aanloopt, dan kun je de instellingen herstellen. Hierdoor worden de meeste opties teruggezet naar de standaardinstellingen, zonder gegevens te verliezen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

iPhone-instellingen herstellen: zo werkt het

Als er iets niet goed werkt of je loopt tegen hardnekkige problemen aan, dan kun je ervoor kiezen om je iPhone naar fabrieksinstellingen terug te zetten of om je iPhone te herstellen en compleet opnieuw in te richten. Je bent dan echter wel lang bezig met het terugzetten van een reservekopie of het opnieuw indelen van je iPhone. Er is een minder drastische oplossing, die je mogelijk van je problemen kan afhelpen namelijk het herstellen van je instellingen. Daarbij raak je geen gegevens kwijt en hoef je ook geen backups terug te zetten.

Netwerkinstellingen herstellen

Loop je tegen problemen met Wi-Fi aan of doet je internet het niet goed, dan kan het helpen om je netwerkinstellingen te herstellen. Het gevolg is dat je wel de wachtwoorden van je draadloze netwerk (Wi-Fi) weer opnieuw moet invoeren, maar verder blijft alles intact. Probeer dit als eerste, als het alleen om verbindingsproblemen gaat.

Bekijk ook Netwerkinstellingen herstellen op iPhone en iPad: zo los je netwerkproblemen op Wil je je netwerkinstellingen herstellen op de iPhone of iPad, om problemen met je netwerk op te lossen? In deze tip lees je alles over het opnieuw instellen van de netwerkinstellingen: hoe het werkt, welke problemen het oplost en welk alternatief er is als je alleen problemen met je mobiele dataverbinding hebt.

Algemene instellingen herstellen: zo doe je dat

Lost het herstellen van de netwerkinstellingen niets op of gaat het om een ander hardnekkig probleem dat niets met internet te maken heeft, dan kun je ook de algemene instellingen herstellen.

Hierbij wordt alles in de Instellingen-app teruggezet naar de beginwaarden. Dat betekent dus dat je de volgende dingen opnieuw moet instellen: helderheid, wallpaper, Wi-Fi, Bluetooth, berichtgeving, privacy-instellingen, knoppen in het Bedieningspaneel, instellingen voor Niet storen, toegangscode, Touch ID/Face ID en meer. Je blijft wel ingelogd met je iCloud- en Apple ID-accounts.

Let op: je raakt dus geen opgeslagen gegevens, apps of andere gegevens kwijt. Al je muziek, foto’s en opgeslagen bestanden blijven behouden.

Om je instellingen te herstellen, doe je het volgende:

Ga naar Instellingen > Algemeen. Scroll naar onderen en tik op Stel opnieuw in. Kies voor de optie Herstel alle instellingen en voer je toegangscode in.

Volg de stappen die in beeld verschijnen en bevestig dat je de instellingen wil herstellen. Je iPhone of iPad wordt opnieuw opgestart en je komt weer op het toegangsscherm terecht. Vergeet na het herstellen van de instellingen niet om een nieuwe toegangscode aan te maken en Touch ID of Face ID te activeren.

Je ziet ook nog enkele andere opties:

Wis alle inhoud en instellingen : hiermee zet je je iPhone terug naar fabrieksinstellingen, alleen doen als je je iPhone wilt verkopen of als je helemaal opnieuw wilt beginnen.

: hiermee zet je je iPhone terug naar fabrieksinstellingen, alleen doen als je je iPhone wilt verkopen of als je helemaal opnieuw wilt beginnen. Herstel toetsenbordwoordenboek : dit kan handig zijn als je veel ‘foute’ woorden hebt toegevoegd aan de spellingscontrole.

: dit kan handig zijn als je veel ‘foute’ woorden hebt toegevoegd aan de spellingscontrole. Herstel beginschermindeling : gebruik dit als je de volgorde van appicoontjes weer op orde wil brengen met een alfabetische indeling. Het kan helpen om minder stress door je iPhone te ervaren.

: gebruik dit als je de volgorde van appicoontjes weer op orde wil brengen met een alfabetische indeling. Het kan helpen om minder stress door je iPhone te ervaren. Herstel locatie en privacy: dit kan nuttig zijn als je alle locatie- en privacy-instellingen wilt intrekken en weer opnieuw wilt beginnen met het geven van toestemming aan apps.

Meer tips om je iPhone te herstellen: