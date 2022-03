Jerry-Lee Bosmans is een visueel kunstenaar uit Nijmegen, die vooral experimenteert met kleur. Een blik op zijn Instagram-account maakt dat meteen duidelijk. Elke dag op je iPhone naar het streepjespatroon van Bosmans kijken kan ook, want zijn ‘Gradient Study 2/3’ is gebruikt als wallpaper voor de iPhone SE 2022. Het Apple-designteam paste het originele idee uit april 2021 aan en maakte er een wallpaper in meerdere varianten van, die je hieronder kunt downloaden.



We hebben contact opgenomen met Bosmans voor wat achtergrondinformatie over zijn creaties, maar kregen nog geen reactie. Bij eerdere wallpapers is vrijwel nooit bekendgemaakt wie ze had gemaakt, dus het is op zich al een stap voor Apple dat er nu wel over gecommuniceerd mag worden. In het verleden gebruikte Apple ook regelmatig bestaande foto’s, zoals de beroemde Blue Marble-wallpaper van de allereerste iPhone . Meestal werden deze foto’s behoorlijk bewerkt voordat ze geschikt werden bevonden als achtergrond.

Voor het instellen van een nieuwe wallpaper op je iPhone ga je op de gebruikelijke manier te werk: via Instellingen > Achtergrond. Je moet ze wel eerst even downloaden, maar dat kan hieronder.

iPhone SE 2022 wallpapers downloaden

De officiële wallpapers van de iPhone SE 2022 zijn nu ook te downloaden. Klik op elke wallpaper voor een grotere versie!

Sterrenlicht:



Middernacht:



Rood:



