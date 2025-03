Apple heeft onlangs iOS 18.3.2 uitgebracht, maar met de introductie van deze update is er ook een bug in de Mail-app geslopen in combinatie met iCloud Mail. Verschillende gebruikers melden op Reddit en MacRumors dat ze niet direct meer nieuwe e-mails kunnen ontvangen of synchroniseren na het installeren van de update.

Problemen met Mail-app in iOS 18.3.2

Meerdere gebruikers melden dat ze geen pushmeldingen ontvangen voor nieuwe e-mails in de Apple Mail-app. Dit probleem lijkt zich specifiek voor te doen bij Apple’s eigen Mail-app, terwijl mailapps van derden geen meldingsproblemen vertonen. Niet alleen gebruikers van iOS 18.3.2 melden problemen, maar ook enkele betatesters van iOS 18.4 zeggen dat zij dit ook ervaren. Ook op iCulture melden gebruikers problemen met de app. Maar niet iedereen heeft er last van, zo blijkt uit onze eigen devices.

iCloud Mail maakt normaal gesproken gebruik van push, waarbij e-mails direct worden afgeleverd en gebruikers direct een melding ontvangen. Sommige accounts werken met fetch, waarbij de iPhone periodiek controleert op nieuwe e-mails en dan meldingen stuurt. Echter, het probleem lijkt beide methoden te treffen, maar dus alleen voor iCloud Mail. Er lijken geen problemen met andere mailaccounts te zijn.

Bekijk ook Apple brengt iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2 en meer uit: lost streamingprobleem en meer op Er staan weer meerdere nieuwe updates klaar, want Apple heeft iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2 en meer uitgebracht. Hierin draait het om bugfixes, maar er is ook een beveiligingsprobleem opgelost.

Wanneer wordt dit opgelost?

Meestal worden dit soort bugs snel door Apple-opgelost. Dat kan aan de serverkant zijn, maar het zou ook kunnen dat er een nieuwe software-update voor vereist is. Mogelijk komt er binnenkort dus een extra update in de vorm van iOS 18.3.3, maar Apple zou ook kunnen wachten tot de uiteindelijke versie van iOS 18.4. Tot die tijd kunnen gebruikers als tijdelijke oplossing een alternatieve mail-app gebruiken of handmatig de Mail-app verversen.