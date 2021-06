Je voelt je zakken na en de schrik slaat je om het hart. Waar is je iPhone? Ligt ‘ie misschien nog op je werk? Heb je ‘m ergens anders laten liggen? Misschien is je iPhone gestolen, maar de kans is groot dat hij gewoon nog ergens in een jaszak of tas zit. Ben je je iPhone kwijt, dan zijn er een paar stappen die je moet nemen om ‘m zo snel mogelijk weer terug te vinden.

#1 Laat je iPhone een geluid afspelen via de Apple Watch

Heb je een Apple Watch, dan is er een simpele functie om je iPhone snel weer terug te vinden. Je kunt een ping-geluidje laten afspelen, zodat je weet waar je moet zoeken. Meestal is het luid genoeg, ook als de iPhone in een jaszak of onder een berg wasgoed ligt. Eventueel zou je wat door het huis kunnen rondlopen om op verschillende plekken te kijken of je het geluid hoort.

#2 iPhone kwijt? Bellen vanaf een ander nummer

Heb je geen Apple Watch, dan kun je natuurlijk ook een vriend of huisgenoot vragen om je even te bellen. Zo weet je meteen of de iPhone ergens in huis rondslingert of buitenshuis is.

#3 Zoek mijn iPhone gebruiken

Bel je liever niet, omdat je misschien toch bang bent dat je iPhone gestolen is, dan is er een simpele en onopvallende manier om te kijken waar je iPhone uithangt: gebruik Zoek mijn iPhone op een ander apparaat of via de browser. Op de kaart kun je zien waar je iPhone, iPad of ander apparaat is. Is hij in de buurt, dan weet je dat je niet de deur uit hoeft om te zoeken.

#4 Geluidje afspelen via Zoek mijn iPhone

Met Zoek mijn iPhone kun je ook een geluidje afspelen op het apparaat. Het is hierbij wel van belang dat het apparaat is ingeschakeld en verbinding heeft met internet. Is de batterij leeg, dan krijg je alleen een grijs bolletje met de laatst geziene locatie te zien. Dat kan voldoende zijn om je toestel terug te vinden, maar een geluidje afspelen lukt niet meer.

#5 Verloren modus inschakelen

Is het tot nu toe niet gelukt om de iPhone terug te vinden, dan is het tijd om andere maatregelen te nemen. Je kan de Verloren modus inschakelen via iCloud.com of via een ander apparaat, bijvoorbeeld je iPad of Mac. Hierbij kun je een telefoonnummer invullen en een boodschap achterlaten voor de eerlijke vinder. De telefoon is dan niet meer toegankelijk, zonder de toegangscode. Als iemand de iPhone vindt komt de boodschap met het telefoonnummer in beeld. Hopelijk is de vinder zo aardig om contact met jou op te nemen.

Als de iPhone in verloren modus staat is Apple Pay op je toestel geblokkeerd. Zolang de iPhone ingeschakeld blijft kun je de locatie zien, maar er moet dan wel verbinding met internet zijn. Bijvoorbeeld via 4G of een vertrouwd WiFi-netwerk.

#6 Stel je Medische ID in

Je hebt er misschien nooit zo over nagedacht, maar je Medische ID kan ook van pas komen bij het zoekraken van je iPhone. Het is in eerste instantie bedoeld voor medische hulpverleners, zodat ze weten wie jij bent en welke ziektes je hebt. Maar de eerlijke vinder kan het ook gebruiken om contact met jou op te nemen, door bijvoorbeeld jouw naam te googlen en vervolgens contact op te nemen via Facebook, WhatsApp of een andere dienst. Uiteraard moet je het instellen van je Medische ID doen vóórdat je je toestel kwijtraakt, want de info is alleen lokaal op je toestel aanwezig.

Het instellen van je Medische ID is heel gemakkelijk: je doet dit via de Gezondheid-app. Vul alle relevante informatie in die voor hulpverleners én voor de vinder van jouw iPhone relevant kan zijn en je voelt je een stuk zekerder als je je iPhone kwijtraakt of als je zelf iets overkomt.

#7 Gebruik apps van derden om je iPhone terug te vinden

Wil je niet afhankelijk zijn van Zoek mijn iPhone, dan kun je ook gebruik maken van andere apps om je toestel te traceren. Prey is een van de bekendste. Hiermee hou je niet alleen je iPhone, maar ook je iPad, Mac en andere apparaten in de gaten. Deze dienst kijkt op basis van gps-signalen waar je iPhone is en gebruikt dus een andere technologie dan Zoek mijn iPhone. Bovendien kan Prey een luid alarm afspelen en foto’s maken van de dief. Het is daarom een mooie aanvulling.

#8 iPhone wissen: niet altijd een goed idee

Je bent misschien geneigd om je iPhone te wissen, als hij een tijdlang zoek is geraakt. Maar vaak is dat geen goed idee. Vanaf dat moment kun jij je iPhone niet meer terugvinden via het Zoek mijn-netwerk en anderen kunnen je ook niet helpen om de locatie door te geven. Het wissen van je iPhone kan niet teruggedraaid worden.

Ben je bang dat iemand in jouw privédata gaat zitten bladeren, dan is die angst vaak ongegrond. Mensen kunnen alleen de iPhone ontgrendelen als ze de toegangscode weten. Touch ID en Face ID zijn moeilijk te omzeilen, dus de kans is klein dat iemand toegang krijgt tot jouw gegevens.

Het is daarom beter om alle hierboven genoemde methoden te proberen voordat je je toestel gaat wissen. Dankzij het Activeringsslot blijft de iPhone wel altijd aan jouw Apple ID gekoppeld, zodat anderen het toestel niet zomaar in gebruik kunnen nemen. Mocht je je iPhone weer terugvinden, dan ben je de gegevens kwijt die erop stonden. Maar door een iCloud-backup terug te zetten heb je alles binnen een paar minuten weer terug.

Preventie: voorkom dat je je iPhone kwijtraakt

Een iPhone kwijtraken kan natuurlijk altijd, maar je kunt wel een paar maatregelen nemen om te voorkomen dat je steeds moet zoeken. Leg je iPhone altijd op een vaste plaats neer, bijvoorbeeld een Apple Watch-dock waar je ook een iPhone op kan parkeren of een draadloze oplader. Ben je je huis aan het opruimen, leg je iPhone dan niet in een kast neer, maar stop ‘m in je achterzak of op een andere plek waar je als eerste zult kijken. Buitenshuis of in een café kun je je iPhone het beste in een persoonlijk item stoppen, zoals een tas of jaszak, zodat je zeker weet dat je ‘m niet ergens laat liggen bij vertrek.

Een zoekgeraakte iPhone is één ding, maar een gestolen iPhone is nog vervelender. Je kunt iPhone-diefstal voorkomen door te zorgen dat je toestel niet voor het grijpen ligt, maar ook door een moeilijke toegangscode in te stellen en het Activeringsslot in te schakelen.