Als je op zoek bent naar slimme lampen met HomeKit, dan zou je ook kunnen kiezen voor IKEA Tradfri. In dit overzicht lees je alles over de Tradfri-lampen en -producten en hoe het samenwerkt met HomeKit en Philips Hue.

IKEA Tradfri, de slimme lampen van IKEA

IKEA bracht in 2017 voor het eerst IKEA Tradfri-producten uit, in de vorm van een set slimme lampen met app. Veel mensen vonden het een interessant product omdat het toegankelijker en goedkoper is dan gangbare smart home-producten zoals Philips Hue. Daarom zetten we alle informatie over IKEA Tradfri voor je op een rijtje.

We hebben ook een vergelijking IKEA Tradfri vs. Philips Hue voor je.

Wat is IKEA Tradfri?

Tradfri is de naam van de slimme verlichting van IKEA. Het gaat om led-lampen die je draadloos kunt aansturen, schakelen en dimmen. Bij sommige lampen kun je ook wisselen tussen verschillende tinten licht. De led-lampen zijn verkrijgbaar met

Dit zijn de producten die je met Tradfri aan te sturen zijn:

Led-lampen met gangbare fittingen zoals E27, E14 en GU10

Filamentlampen voor een retro-effect

Lichtpanelen voor aan het plafond en als kastdeurtues, o.a. Floalt, Jormlien en Surte

Lichtstrips voor keukenkastjes, boekenplanken en kledingkasten, o.a. Skydrag, Omlopp en Norrfly

Aanvullende accessoires zijn onder andere:

Verbindingshub

Signaalversterker

Afstandsbediening en slimme knoppen

Slimme stekker

Wel Tradfri, geen HomeKit:

Bewegingssensor

Slimme knoppen

De slimme stekker van IKEA kost 15 euro en zorgt ervoor dat je niet-slimme lampen ook op afstand kunt bedienen.

Je kunt de lampen bedienen via de Tradfri-app, Apple’s Woning-app en Siri. De lampen maken gebruik van de Zigbee-technologie en voor gebruik van de gateway heb je Wi-Fi nodig.

Of IKEA Tradfri met HomeKit werkt is een vraag die we in een aparte tip bespreken.

IKEA Tradfri-lampen

De lampen van IKEA Tradfri zijn verkrijgbaar in diverse varianten. Zo kun je de Tradfri-lampen met E27 fitting krijgen in warmwit, verschillende wittinten of in kleur. Sommige uitvoeringen zijn dimbaar. Daarnaast zijn er Tradfri-lampen met kleine E14-fitting en lampen voor spotjes met GU10-fitting. De lichtsterkte varieert per model: van 400 lumen voor de spotjes tot 1000 lumen voor de lampen met normale fitting. Dit laatste is vergelijkbaar met een traditionele gloeilamp van 72 Watt. Het verbruik van deze ledlampen ligt echter veel lager, tussen de 5 en 12,5 Watt.

Kies je voor een lamp met wit spectrum, dan kun je deze variëren van warm wit (2700 Kelvin) tot koel wit (4000 Kelvin). Dit laatste is bijvoorbeeld ideaal als je je tijdens het studeren wilt kunnen concentreren.

IKEA Tradfri lichtpanelen

Naast de ledlampen die je in een fitting of armatuur draait, verkoopt IKEA ook lichtpanelen. Je hebt daarbij keuze uit drie varianten, in warm wit en witspectrum:

Floalt: lichtpanelen in meerdere formaten voor bevestiging aan plafond of muur. De lampen gaan ongeveer 25.000 uur mee, dus bijna 3 jaar bij continu gebruik.

Jormlien: lichtpanelen die als kastdeurtjes kunnen worden gebruikt in de IKEA Metod-keukens.

Surte: lichtpanelen die als kastdeurtjes kunnen worden gebruikt in de Besta tv- en muurkasten.

Irsta: werkbladverlichting voor onder je keukenkastje.

IKEA heeft allerlei instructiefilmpjes waarin ze de montage van deze panelen en deuren uitleggen, zoals deze:

IKEA Tradfri prijzen en verkrijgbaarheid

De IKEA Tradfri-lampen zijn alleen verkrijgbaar bij IKEA en zijn ook online te bestellen. De prijzen variëren van €6,99 voor een spotje tot €129 voor een lichtpaneel. Wil je je kast- of keukenverlichting slim maken, dan kun je ook kiezen voor de Tradfri-driver.

IKEA Tradfri bediening

Je kunt de IKEA Tradfri-lampen bedienen met de afstandsbediening of dimmer, die bij sommige sets wordt meegeleverd.

Wil je de lampen via de Tradfri-app op je smartphone bedienen, dan heb je de verbindingshub nodig (zie foto hierboven). Dit is een kastje die je op het netwerk aansluit. Je kunt dan via de app groepen vormen en de lampen op verschillende manieren bedienen. Dit is niet verplicht, maar maakt het bedienen wel een stuk makkelijker. De Tradfri-app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play.

Voor bediening met HomeKit en andere smart home-systemen is ook een verbindingshub nodig. Dit geldt ook voor de slimme stekker en andere accessoires.

IKEA Tradfri bewegingssensor

De IKEA Tradfri bewegingssensor is bedoeld om de lampen automatisch in te schakelen als je een kamer binnenkomt of erlangs loopt. Dit is handig in donkere ruimtes en als je ‘s nachts uit bed moet. Bij de eerste generatie kan je zelf bepalen wanneer het licht weer uit gaat, bijvoorbeeld na 1, 5 of 10 minuten. Bij de tweede generatie is de tijdsduur niet-instelbaar en gaat het licht na ongeveer 8 minuten weer uit.

IKEA Tradfri slimme stekker

De slimme stekker van IKEA werkt ook met HomeKit, op voorwaarde dat je een hub hebt. Je zou echter ook alternatieven zoals de Eve Energy kunnen gebruiken. Bekijk in onze lijst met slimme stekkers welke andere oplossingen er zijn.

Je kunt met de slimme stekker van IKEA aangesloten apparaten aansturen, zoals een ventilator of elektrische deken. Via de app kun je de stekker aan- en uitschakelen.

Dit is geschikt voor alle apparaten met aan/uit-functie. Een koffiezetapparaat is bijvoorbeeld minder geschikt, omdat je hiervoor ook nog moet zorgen dat er water en koffie in het apparaat zit. Je kunt de stekker natuurlijk ook gebruiken om een normale lamp geschikt te maken voor bediening op afstand. Maar je zou in dat geval beter de gloeilap kunnen vervangen door een Tradfri-lamp, want die is wel met HomeKit te bedienen.

Je kunt kiezen uit twee uitvoeringen: een losse stekker voor 10 euro of een set met remote voor 15 euro.

Gordijnen bedienen met IKEA Tradfri

IKEA heeft de Tradfri-rolgordijnen Fyrtur en Kadrilj uitgebracht. Ze liggen sinds 2019 in de winkels. De ondersteuning voor HomeKit volgde later. Lees alles over de gordijnen in onze IKEA rolgordijnen FAQ!

Koppeling met Philips Hue

Je kunt de lampen van IKEA Tradfri ook in combinatie met de Philips Hue-lampen gebruiken. Dit kan een goedkope optie zijn als je je slimme verlichting op een goedkope manier wilt uitbreiden. Een extra Tradfri-lamp is vanaf 10 euro verkrijgbaar, terwijl een extra Hue-lamp minstens 15 euro kost.

Let op dat niet alle Tradfri-lampen geschikt zijn voor Hue. Dit ligt aan de firmware-versie die erop staat. Je moet de nieuwste firmware op de IKEA-gateway en de lampen installeren, zodat je minimaal versie 1.2.217 hebt. Vervolgens schakel je de gateway uit en zet je de IKEA-lamp zes keer snel achter elkaar aan om de instellingen te resetten. Vervolgens kun je via de Hue-app de lamp toevoegen.

Dit is een goedkope oplossing om je smart home uit te breiden, maar is minder gebruiksvriendelijk dan wanneer je uitsluitend Hue-producten gebruikt. Het kan namelijk regelmatig voorkomen dat je de Tradfri-lampen weer moet resetten en opnieuw moet toevoegen. Als je de moeite ervoor over hebt, kan het een optie zijn. Op internet zijn diverse handleidingen te vinden hoe je dit werkend krijgt.

Bekijk ook Bespaartip: IKEA Tradfri schakelaar en sensoren werken ook met Philips Hue Heb je zowel Philips Hue als lampen van IKEA in huis? Dan is er goed nieuws, want de goedkopere schakelaars van IKEA Tradfri zijn ook te gebruiken voor de Philips Hue-lampen.

IKEA Tradfri en HomeKit

Sinds november 2017 zijn de IKEA Tradfri-lampen geschikt voor HomeKit. Let op dat dit alleen geldt voor de lampen en niet voor de andere Tradfri-accessoires, zoals de bewegingssensor en knoppen.

Als je je Tradfri-lampen met HomeKit wilt koppelen zul je de 8-cijferige code van je Tradfri-gateway moeten weten. Ook moet je je lampen updaten naar de nieuwste firmware. Het updaten van de lampen kan erg lang duren, dus doe dit op een moment dat je alle tijd hebt.

Vervolgens kun je in de Tradfri-app kiezen voor Integrations en vervolgens Apple HomeKit. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van Amazon Alexa.

Vervolgens open je de Woning-app op je iPhone en voeg je een accessoire toe. Je vult de HomeKit-code in en voegt vervolgens je IKEA-lampen toe aan de Woning-app. We krijgen regelmatig ervaringen van iCulture-lezers toegestuurd en daarbij blijkt dat de samenwerking tussen Tradfri en HomeKit meestal wel iets moeizamer gaat dan met de veel duurdere Hue-lampen.

De toevoeging van HomeKit-ondersteuning heeft ervoor gezorgd dat je je lampen ook kunt aansturen als je buitenshuis bent. Normaal is dat namelijk niet mogelijk; je iPhone moet op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zetten als de Tradfri-gateway.

Bekijk ook IKEA Tradfri HomeKit update nu beschikbaar: lampen bedienen via Siri De IKEA Tradfri-update voor HomeKit is eindelijk beschikbaar! Hierdoor is er veel meer mogelijk, zoals bediening via Siri en een koppeling met andere HomeKit-accessoires. Lees hier hoe je de update installeert.

Twijfel je nog tussen deze lampen Philips Hue? Lees dan eens onze vergelijking IKEA Tradfri vs Philips Hue, zodat je een beter inzicht krijgt in de sterke en zwakke punten van elke oplossing!

IKEA heeft ook draadloze opladers, waarmee je je iPhone 8 en nieuwer kunt opladen. Lees er meer over in onze round-up van draadloze opladers!