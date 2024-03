Als je een snellader voor je iPhone of iPad nodig hebt, dan ben je meestal twee tientjes of meer kwijt. IKEA pakt echter uit met twee usb-c laders die flink goedkoper zijn. Je betaalt €15 voor de dubbele variant en nog geen €10 voor de enkele.

Eerder bracht IKEA al de erg goedkope PARASOLL (€10) raam- en deursensor en het TRETAKT (€8) stopcontact uit, die beide uit de schappen vlogen. Het wordt dan ook vechten om deze nieuwe IKEA Sjöss in je winkelwagentje te krijgen. De Sjöss is een usb-c lader die in de dubbele variant een maximaal vermogen van 45 Watt aan kan. Hij is voorzien van twee laadpoorten en kost €13. Nog goedkoper is de variant met één usb-poort, die voor €7 verkrijgbaar is. Deze heeft een maximaal vermogen van 30 Watt, voldoende om je iPhone supersnel op te laden.

Nooit meer je stekker kwijt

De IKEA Sjöss-laders zijn geschikt voor Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+) en Programmable Power Supply (PPS). Daarmee zijn ze geschikt om de meeste iPhones en Android-toestellen te snelladen. Het snelst gaat dat als je de 45 Watt-stekker gebruikt en geen andere apparaten aansluit. Doe je dat wel, dan wordt het wattage verdeeld en krijgt elk aangesloten apparaat rond de 22 Watt. De enkelvoudige Sjöss meet 6 x 4 x 9 cm en weegt 130 gram. Volgens IKEA is hij licht en compact genoeg om op vakantie mee te nemen.

Bijzonder aan deze stekkers is ook dat je er een velletje gekleurde stickers bij krijgt. Daarmee kun je zorgen dat je binnen het huishouden weet welke stekker van jou is. De stekker zelf is helemaal wit, met een frontje van lichtgroen plastic. Eén aandachtspuntje nog: bij de dubbele stekker is de usb-c aansluiting is een kwartslag gedraaid ten opzichte van de usb-c laders die Apple zelf verkoopt. Bij de meeste stopcontacten zul je de kabels er dus op z’n kant in moeten steken.

De laders zijn overigens ook geschikt om je MacBook op te laden, mocht je de originele stroomadapter kwijt zijn. De 13-inch MacBook Air wordt geleverd met 30 Watt-lader, dus daarvoor is de eenvoudige Sjöss voldoende. Bij de 15-inch MacBook Air krijg je een 35 Watt-lader, dus in dat geval is de dubbele Sjöss de aangewezen keuze. De MacBook Pro’s zijn voorzien van een veel zwaardere adapter (vanaf 70 Watt) maar in noodgevallen zou je best deze Sjöss kunnen gebruiken – al duurt het opladen dan wel opmerkelijk langer.

Eerder schreven we over:

