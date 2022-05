iPad tweedehands kopen, waarop moet je letten?

Tweedehands iPad, een prima idee

Heb je geen geld voor een nieuwe iPad, dan is een tweedehands iPad een prima keuze. Je betaalt veel minder, terwijl je wel een kwalitatief goed apparaat in handen krijgt. Om een eventuele miskoop te voorkomen vind je in dit artikel 10 punten waarop je moet letten bij tweedehands iPads. Ook geven we tips over refurbished iPads die via de Apple Store en partijen zoals Refurbished.nl te koop zijn.

Tweedehands iPad: een slimme keuze

Apple-producten zijn waardevast en gaan lang mee. Daardoor is er een erg actieve handel in tweedehands producten ontstaan. Er zijn altijd mensen die het nieuwste model willen en daarom hun (nog prima functionerende) iPad in de verkoop doen. Jij kunt daarvan profiteren door een tweedehands exemplaar te kopen voor een veel lagere prijs. Daarbij heb je twee mogelijkheden: je koopt de iPad tweedehands via particulieren of via professionele partijen zoals Apple en refurbished aanbieders.

In dit artikel zetten we alle voor- en nadelen op een rijtje en leggen we uit waar je op moet letten bij het aanschaffen van een tweedehands of refurbished iPad. Je moet daarbij verder kijken dan krasjes, want die kun je met een hoes gemakkelijk verbergen. Veel belangrijker is of alle technische functies goed werken, zoals de oplaadpoort, de batterij en de speaker.

Tip! Heb je zelf een iPad liggen die je niet meer gebruikt, dan kun je er een leuk zakcentje mee verdienen door de iPad tweedehands te verkopen. In onderstaand artikel lees je hoe je de beste prijs krijgt.

Wil je een tweedehands iPad cadeau geven, dan is een refurbished exemplaar de beste oplossing. Daarbij weet je namelijk zeker dat het apparaat goed is nagekeken en schoongemaakt. Daarover lees je verderop in deze gids.

iPad tweedehands kopen via Marktplaats

Het grootste voordeel van Marktplaats is het gigantische aanbod. Zodra er een nieuwe iPad is aangekondigd, staan er honderden en zelfs wel duizenden tweedehands iPads op Marktplaats. Maar je moet op je hoede zijn. Er zijn regelmatig oplichters actief die willen profiteren van de naïviteit van de bezoekers en de gewildheid van Apple-producten. Informeer jezelf daarom goed, zodat je precies weet welk model je wilt en hoe je dit model kunt herkennen. Verderop geven we tips op welke eigenschappen je moet letten.

Maak nooit vooraf geld over, let op dat er geen baksteen in de doos zit en controleer vooraf of de iPad niet gestolen is.

Als je met iemand afspreekt, doe dat dan bij voorkeur overdag op een drukke locatie, bijvoorbeeld een winkelcentrum of koffietent. Wees op je hoede voor oplichters die na ontvangst van het geld zomaar met de noorderzon zijn vertrokken, mensen met geweld beroven of een nagemaakte app van een bank gebruiken. Pas als het geld echt op je rekening staat weet je zeker dat het binnen is. Een screenshot van iemand anders of het tonen van een scherm, kan ook nep zijn. Je weet op Marktplaats immers nooit met wie je te maken hebt.

Los daarvan kun je op Marktplaats ook heel goed tegen een koopje aan lopen, dus check in ieder geval even of er toevallig niet een ‘oud omaatje’ is die voor een sympathieke prijs van haar iPad af wil.

Refurbished iPad kopen

Wil je meer zekerheid, dan kun je het beste kiezen voor een refurbished iPad. Dit zijn tablets die grondig zijn nagekeken en gereinigd. Je zult dan ook geen sporen van de vorige eigenaar meer tegenkomen, zowel wat hardware als software betreft. Wil je extra zekerheid, let dan op het Keurmerk Refurbished. Dit zijn opgeknapte producten waarbij een vaste checklist met tientallen punten moet worden langsgelopen. Ook heb je meer zekerheid over de financiële stabiliteit van de aanbieder. Dat laatste kan van pas komen als je later aanspraak wilt maken op garantie.

Een aanbieder van refurbished iPads zorgt ervoor dat alles technisch weer uitstekend functioneert. Je krijgt dezelfde zekerheid als bij een nieuwe iPad en zelfs 1 tot 2 jaar garantie, net als bij een nieuw exemplaar! Maar je betaalt veel minder. Je kunt zo’n iPad zonder zorgen cadeau geven. Refurbished (of gereviseerde) iPads zijn verkrijgbaar bij diverse partijen zoals Refurbished.nl.

Hier kun je onder andere terecht:

(🏅aangesloten bij Keurmerk Refurbished)

Refurbished iPads bij de Apple Store

In de Apple Store zijn regelmatig gereviseerde iPads te vinden. Dit zijn iPads die al gebruikt zijn, maar door Apple technisch zijn nagekeken. Ze zijn voorzien van een nieuwe behuizing, waardoor er aan de buitenkant geen gebruikssporen van de vorige eigenaar zichtbaar zijn. Apple noemt het Certified Refurbished. Het kan hier ook gaan om exemplaren die binnen de zichttermijn zijn teruggestuurd door Apple en daardoor nauwelijks zijn gebruikt.

Je krijgt meestal tussen de 15% en 30% korting op de originele winkelprijs en dat is relatief weinig. Apple geeft er één jaar garantie op. Ook dat is relatief weinig. Vind je een nieuw ogend exemplaar belangrijk, dan is een refurbished iPad van Apple een goed idee. Ben je van plan om je iPad echt als gebruiksvoorwerp te gebruiken, dan zul je het waarschijnlijk niet erg vinden als er een paar krasjes op zitten en kun je beter kiezen voor andere aanbieders, die licht gekraste exemplaren aanbieden.

Tweedehands iPad kopen: welke prijs is redelijk?

De prijs van een tweedehands iPad hangt af van het model en de conditie van de iPad. Vergelijk daarom eerst goed de prijzen om te kunnen inschatten of de prijs die de verkoper vraagt redelijk is.

De prijs is afhankelijk van meerdere factoren, zoals model, schermformaat en conditie. Is de batterij vervangen en krijg je garantie, dan leidt dat uiteraard ook tot een iets hogere prijs. Hieronder bespreken we alle punten die van belang zijn.

#1 Welk model?

Gaat het om een iPad Air, Pro, mini of gewone iPad? Dit zijn verschillende productfamilies en het is goed om vooraf te bepalen welk model jij nodig hebt. De gewone iPad is het standaardmodel voor iedereen, de iPad Pro is voor veeleisende/professionele gebruikers en de iPad Air is een middenklasser. Mensen die een extra klein scherm willen kunnen kiezen voor de iPad mini. Het schermformaat loopt van 7,9-inch tot 12,9-inch dus er is voor iedereen wel iets passends te vinden.

Achterop elke iPad vind je het modelnummer. Kom je er toch niet helemaal uit? Bekijk ons overzicht van iPad-modelnummers om het te achterhalen.

#2 Welke generatie?

Van de meeste iPad-modellen zijn meerdere generaties verschenen. Ze worden genummerd (zoals iPad mini 4, 5 en 6) of aangeduid met jaarnummers (zoals iPad Air 2020 en 2022). Latere generaties hebben vaak een beter scherm, een snellere processor en meer functies. Ze zijn daardoor ook wat duurder. Let ook op welke aansluiting er op zit: de oudste modellen hebben een 30-pins aansluiting, iets wat we niet meer aanraden. Tegenwoordig zijn alle modellen voorzien van Lightning-poort of usb-c. Beide zijn goed, maar het bepaalt wel welke accessoires je kunt aansluiten.

Belangrijk daarbij hoe lang de iPad nog updates krijgt. In ons overzicht met iPadOS-versies zie je de meest recente software-update die je nog kunt installeren op jouw model. Apple brengt ongeveer vijf jaar update uit voor producten, daarna verschijnen alleen nog beveiligingsupdates. Als een iPad geen updates meer krijgt, zakt de prijs. Je kunt deze tablets nog gewoon blijven gebruiken en er zijn ook nog genoeg apps voor te vinden. Je moet er alleen rekening mee houden dat je geen nieuwe software-functies meer krijgt.

#3 Welke opslagcapaciteit?

Kies je voor 64GB, 256GB of misschien wel 2TB? Hoe meer opslag, hoe duurder de iPad. Hoeveel je nodig hebt is afhankelijk van de toepassingen die je wilt gebruiken. Mensen die offline veel video’s willen meenemen of hun iPad willen gebruiken voor foto- en videobewerking hebben relatief veel opslag nodig. Ga je de iPad gebruiken voor tv-kijken en om wat te internetten, dan kan het instapmodel al voldoende zijn. Wij raden minimaal 128GB aan als je de iPad actief wilt gebruiken voor meerdere toepassingen.

Bij Apple betaal je voor elke hogere stap in opslag (dus van 128GB naar 256GB) rond de 100-120 euro extra. Bij tweedehands iPads is dat verschil minder groot, dus aarzel niet om een paar tientjes extra uit te geven voor een iPad met dubbele opslagcapaciteit.

Heb je een iPad met te weinig geheugen gekocht, dan kun je ervoor kiezen om extra iCloud-opslag af te sluiten, zodat je bestanden online kunt opslaan. Eventueel zou je externe opslag zoals een geheugenkaartje kunnen aansluiten, maar dit is vaak onhandig.

#4 Wel of geen 4G/5G (Cellular)?

Ga je de iPad vooral thuis of op het werk gebruiken, dan is een model met alleen WiFi voldoende. Deze modellen zijn dan ook een stuk goedkoper. Wil je onderweg kunnen internetten, dan kan een model met mobiel internet (4G/5G) handig zijn. Maar noodzakelijk is het niet, want dankzij de persoonlijke hotspot-functie op de iPhone kun je overal met je iPad online zijn. Eventueel kun je een ‘mifi-router‘ kopen, een draagbaar hotspotje waar je een simkaart in steekt.

#5 Zijn er beschadigingen?

Hoe meer krassen er op de iPad zitten, hoe beter je kunt onderhandelen over de prijs. Bij refurbished aanbieders zoals iCulture-partner mResell weet je vooraf in welke staat de iPad verkeert. Hoe meer beschadigingen er zijn, hoe lager de prijs. Een iPad met wat krasje kan bijvoorbeeld een prima oplossing zijn als je van plan bent een hoes te gebruiken.

#6 Zit de originele doos erbij?

Als de eigenaar de originele doos nog heeft, is dat meestal een teken dat iemand zorgvuldig met z’n spullen om gaat. Maar misschien ben je van plan om de iPad gewoon te gaan gebruiken en hecht je er totaal geen waarde aan. In dat geval kun je kiezen voor een goedkoper exemplaar zonder doos.

Het meest gewild zijn iPads die nog in ongeopende (gesealde) zitten. Maar pas op: haal bij aankoop meteen het cellofaan eraf, om te controleren of er echt geen bakstenen in de doos zitten. Soms kan een verpakking erg vakkundig weer zijn dichtgeplakt.

#7 Zitten er extra accessoires bij?

Een iPad met toetsenbordhoes, Apple Pencil of andere accessoires is aantrekkelijker dan een losse iPad waar je zelf nog een oplader bij moet kopen. Dergelijke accessoires kunnen een flinke uitgave zijn als je ze achteraf nog nieuw erbij moet kopen.

#8 Zit de kassabon erbij?

Als een verkoper de kassabon nog heeft, heb je meer zekerheid dat de iPad eerlijk gekocht is en niet gestolen of van de vrachtwagen gevallen. Staat er een naam op de factuur, dan heb je meer zekerheid dat de iPad van de eerste eigenaar is en niet al meermaals is verhandeld.

#9 Is de verkoper betrouwbaar?

Bij Marktplaats en eBay moet je altijd op je hoede zijn. Je kunt te maken krijgen met oplichters en met mensen die de situatie mooier voorspiegelen. Wil je meer zekerheid, dan kun je beter bij een betrouwbare professionele aanbieder kopen. Deze partijen kijken de iPad goed na en vervangen eventuele beschadigde onderdelen.

Vraag bij particuliere verkopers altijd of je de iPad even mag vasthouden en zelf mag uitproberen. Je kunt vragen of je de iPad werkend kan zien, maar dat is soms niet voldoende (er zijn geraffineerde trucs waarbij oplichters bijvoorbeeld een filmpje afspelen). Een ervaren gebruiker ziet dat natuurlijk meteen.

#10 Krijg je garantie?

Bij winkels in tweedehands spullen (zie verderop) krijg je vaak een paar maanden garantie op de aankoop. Het betekent vaak ook een iets hogere prijs, maar je voorkomt daarmee een miskoop. Particulieren verkopers op Marktplaats geven zelden garantie. Als de iPad uiteindelijk toch niet goed blijkt te werken, heb je pech. Je koopt bij een professionele aanbieder een stuk extra zekerheid.

Checklist voor tweedehands iPads van particuliere handelaren

Spreek je af met een particuliere verkoper, dan is het handig om vooraf goed op een rijtje te hebben op welke punten je de iPad wilt controleren. Kijk niet alleen naar de fysieke eigenschappen zoals dode pixels en krassen, maar ook naar andere punten zoals het serienummer en de exacte uitvoering.

Met onderstaande checklist kun je kijken of de iPad wel goed functioneert en aan jouw eisen voldoet.

Fysieke eigenschappen:

Controleer de iPad op krassen, deuken en waterschade die de verkoper niet heeft gemeld. Controleer of alle aansluitingen werken, vooral koptelefoonaansluiting en oplaadpoort. Controleer of functies zoals de speaker, Bluetooth en Wi-Fi werken. Vraag of de verkoper zijn oude simkaart nog even in de iPad kan laten zitten, zodat je kunt testen. Of neem zelf een geschikte simkaart mee om te kunnen testen. Controleer of alle knoppen werken: homeknop, aan/uitknop, volumeknoppen en muteknop. Vooral de homeknop kan na verloop van tijd kapot gaan. Controleer of je met een echte iPad te maken hebt. Sommige Chinese klonen lijken als twee druppels water op de iPad. Controleer het scherm van de iPad op eventuele dode pixels en andere fouten. Soms reageert een deel van het scherm niet meer goed op aanraking, dus start een spelletje of tap op wat icoontjes om te kijken of het scherm goed reageert. Controleer of je de helderheid kunt aanpassen.

Andere zaken:

Informeer of de iPad is vrijgegeven in iCloud. Apple heeft sinds iOS 7 antidiefstal-functies ingevoerd, waardoor de iPad eerst door de vorige eigenaar moet worden vrijgegeven, voordat een nieuwe eigenaar de tablet kan gebruiken. Is dit niet gebeurd, dan heb je niets aan je nieuwe iPad of iPhone. Controleer aan de hand van het serienummer of de iPad is gestolen. Dat doe je via deze tip: Zo controleer je of een iPad is gestolen. Vraag na wat er precies is inbegrepen: alle originele accessoires, verpakking, stroomadapter, usb-kabel, extra accessoires? Kijk of het serienummer op de iPad overeenkomt met het serienummer op de doos. Krijg je echt het beloofde model? Sommige iPad-modellen lijken nogal op elkaar. Koop geen gesealde verpakking zonder te hebben gecontroleerd of er een iPad in zit. Je zult niet de eerste zijn die een doos bakstenen koopt. Pas ook op met omwisseltrucs, waarbij de verkoper een zojuist gedemonstreerde doos met iPad snel omwisselt voor een doos bakstenen.