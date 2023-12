Bloomberg komt op de proppen met een complete roadmap voor de producten die we in 2024 van het audiobedrijf kunnen verwachten. Naast een hoofdtelefoon en settopbox voor de TV staan er ook nieuwe speakers op de planning.

Mark Gurman heeft in zijn wekelijkse nieuwsbrief al eerder wat details vrijgegeven over de roadmap van Sonos. Nu heeft hij een completere lijst met data wanneer we nieuwe producten kunnen verwachten. Met deze line-up wil het bedrijf de verkoop stimuleren, maar neemt tegelijk een gok door een Sonos hoofdtelefoon en Sonos settopbox voor de tv te willen uitbrengen. De tv-markt is al erg druk en zelfs Apple heeft moeite om van de Apple TV een mainstream product te maken. Google is een machtige concurrent met zijn goedkope Chromecast met Google TV. En in de markt voor hoofdtelefoons is het nog veel drukker, met Sony, Bose en andere premium-merken die ook inzetten op goede audiokwaliteit. Intern zou er wat verdeeldheid zijn of Sonos wel deze twee nieuwe richtingen moet inslaan.

Heel wat nieuwe Sonos-producten in 2024

Voor de twee nieuwe productcategorieën geeft Gurman ook een tijdspad: de hoofdtelefoon wordt in de eerste helft van 2024 verwacht en de tv-settopbox zou wel eens eind 2024 of begin 2025 op de markt kunnen komen. Hij heeft nog meer insider-info weten te bemachtigen over andere Sonos-producten:

Update van de Sonos Passport-app om mobiele producten aan te sturen: eind 2023 of begin 2024

Nieuwe 8-inch plafondluidsprekers: eerste helft 2024

Koptelefoon met codenaam “Duke”: eerste helft 2024

Sonos Roam 2 (“Sidecar”): medio 2024

Sonos Voice Control 2.0: eind 2024

Sonos Era 100 voor bedrijven (“Raven”): 2024

Nieuwe high-end versterker (“Premier”): tweede helft 2024

Nieuwe hoogwaardige soundbar (“Lasso”): eind 2024

TV-settopbox (“Pinewood”): eind 2024 of begin 2025

Nieuwe subwoofer (“Lotus”): 2025

De draagbare Sonos Roam krijgt in 2024 waarschijnlijk een opvolger.

De genoemde codenamen zijn uiteraard niet de marketingnamen die Sonos uiteindelijk gaat hanteren. Zo zal de Roam 2 gewoon als opvolger van de huidige Roam in de winkel liggen. Wat de Sonos Five betreft heeft Gurman niet gehoord dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Het zou echter een logische stap zijn, nu de Sonos One is opgevolgd door de Era 100 en het gat dat de Play:3 (uit 2012) achterliet is opgevuld door de Era 300 die rond de 450 euro kost. De Sonos Five kost momenteel rond de 550 euro en dateert uit 2020. Op zich zou Sonos er nog wel een tijdje mee vooruit kunnen, maar de introductie van een Era 500 is op termijn best een optie. Gurman zegt er echter niets over.

Meer over de huidige line-up van Sonos vind je in ons overzichtsartikel en voor goede Sonos-aanbiedingen hebben we ook een handig overzicht.